"أمبيكا ماكر": الفن وسيلة للتواصل الإنساني العميق

وبالنسبة لمن لا يعرفها، قد تبدو فكرة السمو بعيدة المنال. تعترف "أمبيكا" بأنها "تجربة تتجاوز الكلمات أو اللغة". ومع ذلك، تقول إن هذه الاستحالة هي ما يجعل السعي إلى مشاركتها مع الآخرين مجزياً للغاية. وأضافت: "يجسد الفن الموجود في الطبيعة السامية للوجود بشكل جميل هذا الشوق الشخصي العميق ولكنه عالمي للتواصل. كل قطعة هي انعكاس لإلهام خالقها، يتم تقديمها بشكل رائع، ممّا يجعلها سحرية. على سبيل المثال، العمل الرائع لـ"فريد إيرديكينز". للوهلة الأولى، قد تبدو منحوتاته وكأنها خطوط متعرجة غريبة من النحاس أو الألومنيوم، ولكن عندما يغمرها الضوء بزاوية صحيحة، تكشف الكلمات الدقيقة عن نفسها في ظل التمثال. إنها شعر ملموس، تتجلى في خط يد "فريد"، ممّا يخلق هذا التفاعل الاستثنائي بين الضوء والمادة والمنظور، حيث تنتظرنا الحقيقة الحميمة للفنان تحت السطح مباشرة".