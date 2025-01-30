"أمبيكا ماكر": الفن وسيلة للتواصل الإنساني العميق
في طفولتها، كانت "أمبيكا هندويا ماكر" تحمل عوالم بداخلها. وكانت من نسيج خيالها، وفي هذه العوالم كانت القصص، والعواطف، والألوان، والأشكال، والأصوات تنبض بالحياة. لم يكن يهم إن كانت تحمل أحد أكثر الألقاب المرغوبة في العالم - هندوجا - والذي يمكن قياس وزنه من خلال النفوذ الهائل الذي تتمتع به هذه الشركة العالمية. لقد لعبت جميع الأدوار في وقت واحد - دور الحالمة المثالية بينما كانت أيضاً ابنة "أشوك هندوجا"، الابن الأصغر لـ"بي دي هندوجا" الذي أسّس مجموعة "هندوجا" ومؤسسة "هندوجا".
وقادت الجينات الإبداعية "أمبيكا" في البداية نحو صناعة الأفلام، حيث عملت كمساعدة مخرج في أفلام بوليوود مثل "يادين" و"لاكشيا"، قبل أن تنتقل إلى إنتاج "بيينج سايروس" و"تين باتي". وقالت: "هنا تعلمت كيفية ترجمة هذه الأفكار إلى سرديات بصرية جاهزة للمشاركة مع الآخرين. بينما قادتني رحلتي الفنية منذ ذلك الحين نحو الوسائط الأكثر ملموسية للفن والتصميم، ظلّ حبي للفن التحويلي والغامر ثابتاً.
إننا نكتسب نظرة عميقة إلى التجربة الإنسانية عندما يتم التعبير عنها من خلال إبداعات شخصية وخيالية عميقة." وهذا هو السبب وراء تسمية شركتها للفنون والتصميم "إمباكابل إيماجينيشن" (Impeccable Imagination).
وقالت "أمبيكا" إن تربيتها كانت "مبنية على أسس راسخة" وتشكلت على أساس "مبادئ أجدادها". وما هي تلك المبادئ بالضبط؟ تذكرت قائلة: "العمل من أجل العطاء، وأن كلمتنا هي رابطتنا، والتقدم بلا خوف. إن مقولته الشهيرة - التصرف محلياً والتفكير عالمياً - مميزة بالنسبة لي بشكل خاص".
إن التصرف محلياً والتفكير عالمياً هو أيضاً حس جلبته "أمبيكا" إلى الفن من خلال تنظيم المعارض التي تقام على مسرح محلي ولكنها تتمتع بجاذبية عالمية. في عام 2022، قامت بتنظيم معرض "الطبيعة السامية للوجود"، وهو معرض فني غامر عرض أعمال 10 فنانين عالميين. في جوهره كانت فكرة التجاوز، وكيف يمكن للطبيعة أن تكون الهروب الذي يحتاجه المرء من الواقع اليومي. هذا العام، يبني فصل آخر من المعرض، الذي عُرض في "سامر غاردن" (Summer Garden)، بالتعاون مع برنامج "آي سي دي بروكفيلد بلايس آرتس" (ICD Brookfield Place Arts) ويضم 15 فناناً معاصراً مشهوراً عالمياً، على هذه الفرضية. هذه المرة، أصبحت قائمة الفنانين أكبر وتشمل الميزات الجديدة "تجربة اختراق بيولوجي متطورة".
كما يركز المعرض بشكل أعمق على خمسة عناصر. وكما قالت: "الزوار مدعوون لاستكشاف واحتضان نعمة الماء السائلة، وشرارة الإبداع في النار، وتأريض الأرض المنعش، وعرض الهواء للحرية والتجديد، والروح العابرة التي تربطنا جميعاً، وتذكرنا بإنسانيتنا المشتركة. وفي خضم المنحوتات والمنشآت والأعمال الفنية الأخرى، يوجه رقص متعدد الحواس من الرائحة والصوت الجمهور بلطف إلى قلب قوى الشفاء في الطبيعة. ويهتز الفضاء نفسه، ويتناغم مع ترددات الوجود البشري والكون".
وبالنسبة لمن لا يعرفها، قد تبدو فكرة السمو بعيدة المنال. تعترف "أمبيكا" بأنها "تجربة تتجاوز الكلمات أو اللغة". ومع ذلك، تقول إن هذه الاستحالة هي ما يجعل السعي إلى مشاركتها مع الآخرين مجزياً للغاية. وأضافت: "يجسد الفن الموجود في الطبيعة السامية للوجود بشكل جميل هذا الشوق الشخصي العميق ولكنه عالمي للتواصل. كل قطعة هي انعكاس لإلهام خالقها، يتم تقديمها بشكل رائع، ممّا يجعلها سحرية. على سبيل المثال، العمل الرائع لـ"فريد إيرديكينز". للوهلة الأولى، قد تبدو منحوتاته وكأنها خطوط متعرجة غريبة من النحاس أو الألومنيوم، ولكن عندما يغمرها الضوء بزاوية صحيحة، تكشف الكلمات الدقيقة عن نفسها في ظل التمثال. إنها شعر ملموس، تتجلى في خط يد "فريد"، ممّا يخلق هذا التفاعل الاستثنائي بين الضوء والمادة والمنظور، حيث تنتظرنا الحقيقة الحميمة للفنان تحت السطح مباشرة".
إن اللحظة المحفورة بعمق في ذهنها هي التجربة الأولى مع طاولة"إكزيلومين" من تصميم "جوزيف والش". "شعرت وكأنني رأيت قطعة غير مكتشفة من الطبيعة، مجمدة بطريقة ما في الوقت، ومع ذلك كنت أعلم أن القطعة كانت مخصصة لتكون طاولة، منحوتة ذات وظيفة. لقد جمع "جوزيف" بين رخام كونيمارا والراتينج المصبوب الشفاف لاستحضار الهوابط العتيقة، حيث تطفو درجات اللون الأخضر الترابية فوق ثلاثة أعمدة أثيرية تكسر الضوء إلى أنماط ساحرة. وتشعر بالقداسة بينما يطلب أن يتم لمسها والشعور بها، وهو مظهر رائع للانسجام الملموس."
وقالت "أمبيكا"، بصفتها أمينة المعرض، إنها في بحث دائم عن أعمال يمكنها أن تأسر الحواس وتثير الدهشة. وقد تم اختيار الفنانين الذين يظهرون في معرض الطبيعة السامية للوجود بعناية من بين مجموعة الأعمال الحية التي بنتها على مدار سنوات عديدة من الاستكشاف. "إن أعمالهم هي نوافذ على أرواحهم، وتوفر لنا بسخاء وجهات نظر جديدة للعالم من حولنا والتي تقدم لنا بشكل جماعي لمحة عن إنسانيتنا المشتركة ونقاء الكون المذهل".
في مدينة عالمية مثل دبي، حيث يمكن أن تكون وتيرة الحياة سريعة بشكل مذهل، قد لا يكون التوقف لتجربة السمو في الفن أمراً سهلاً. ولكن الأمر ليس صعباً أيضاً، كما أصرّت "أمبيكا": "يبدأ الأمر بتحديد نيتك وضبط نفسك على الإيقاعات الطبيعية للبيئة. في مدينة ديناميكية مثل دبي، يعني ذلك التباطؤ. من الضروري التوقف والاستماع بعمق والسماح لنفسك بالمساحة للزفير. سواء كان ذلك من خلال التأمل أو التفكير أو مجرد التواجد في الحاضر، فإن السماح لنفسك بإعادة الاتصال باللحظة هو المفتاح. الطبيعة هي قناة قوية، رحلة إلى الصحراء، بحثاً عن المساحات الخضراء أو غمر نفسك في الماء. دع عناصر الطبيعة المنظفة تغمرك، وتثبت روحك وتجددها."
ربما مرّ وقت طويل منذ أن أنتجت "أمبيكا" فيلماً، لكنها تقول إنها تجربة أساسية لأنها ساعدتها على التفكير من منظور تحويل الخيال إلى واقع. حيث قالت: "لقد علّمتني كيفية سد الفجوة بين الرؤية والتنفيذ، وموازنة الإبداع بالمعرفة العملية لإنجاز الأمور. هذا التوازن هو جوهر الطبيعة السامية للوجود، حيث تقدم أعمالاً جريئة فنياً وطموحة لوجستياً تحتفي بالتحدي الجميل المتمثل في جعل غير الملموس ملموساً. من نواحٍ عديدة، يشترك إنتاج الأفلام وتنظيم الفن في هدف مشترك: صياغة تجارب تحرّك الناس وتثير العجب. يذكرني كلا السعيين أنه حتى أكثر لحظات التعالي التي لا يمكن وصفها يمكن التقاطها، ولو بشكل عابر، من خلال التفاني في رواية القصص الجريئة، والفن الدقيق، والأحلام الطموحة".
وعندما سألناها عن عملها الفني المفضل، قالت إنها حريصة على عدم التحيّز. "إن الطبيعة السامية للكائن مستوحاة من النظم البيئية المترابطة للنباتات والحيوانات الموجودة في جميع أنحاء العالم الطبيعي. كل عمل فني وتركيبة تمتلك قوتها وطاقتها الفريدة، ومع ذلك فإن السحر الأكثر قوة يتجذر داخل التفاعل المتناغم بينهما"، كما قالت. "إنه كيمياء معقدة من المكونات، بما في ذلك التجارب الفردية لكل مشاهد، وهذا التقارب الطموح للمواد، والوسائط، والرؤية الفنية، وتجارب الحياة التي تشكل السيمفونية الجماعية للسمو".
وباعتبارها مقيمة في دبي، فقد شهدت أيضاً بشكل مطرد كيف تطوّرت علاقة الإمارة بالفن على مرّ السنين. وأضافت: "لقد أصبح المشهد الفني في دبي أكثر حيوية منذ الوباء. لقد شهدت المدينة تدفقاً كبيراً للهجرة الدولية، جالبة معها وجهات نظر متنوعة وتجارب معاشة وأفكاراً جديدة. لقد أثرى هذا التبادل المشهد الإبداعي، وعزّز تبادلاً أعمق للقيم والابتكار عبر التخصصات. أنا مُلهمة باستمرار من هذا المزيج من التألق الفردي والتمكين الجماعي".