"أمباني" يهنيء "ديبيكا ورانفير" بمولودتهما الجديدة
في الثامن من سبتمبر، رحب النجمان "ديبيكا بادوكون" و"رانفير سينغ" بمولودتهما الأولى، وسط تهاني حارة من الأصدقاء والمعجبين. وقد اختار الزوجان مستشفى "اتش ان ريلاينس" في جنوب مومباي، المملوك من قبل "موكيش" و"نيتا أمباني"، لإجراء عملية الولادة.
وقد زار رجل الأعمال "موكيش أمباني" الوالدين الجدد في المستشفى، حيث وصل بسيارة تحت حراسة أمنية مشددة.
تجلى الارتباط الوثيق بين عائلة "أمباني" والزوجين خلال احتفالات زفاف "أنانت أمباني" و"راديكا ميرشانت". ورغم حملها، شاركت "ديبيكا" بنشاط في هذه الاحتفالات، بينما كان "رانفير" حاضراً بشكل مميز، حيث رقص على المسرح واستمتع بالفعاليات برفقتها.
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بصفته أباً جديداً، أخذ "رانفير" استراحة مؤقتة من عمله للاستمتاع بإجازة الأبوة. ومن المقرر أن يجتمع الزوجان على الشاشة في فيلم "سينغهام اجين" (Singham Again) المنتظر عرضه في ديوالي المقبل، والذي يضم طاقماً من النجوم مثل "أجاي ديفجن" و"أكشاي كومار" و"أرجون كابور" و"كارينا كابور خان" و"تايغر شروف".
ومع نمو عائلتهما ومشاريعهما المميزة في المستقبل، يستعد "رانفير" و"ديبيكا" لمرحلة مليئة بالفرح والنجاح في حياتهما.