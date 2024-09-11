"أمباني" يهنيء "ديبيكا ورانفير" بمولودتهما الجديدة

بصفته أباً جديداً، أخذ "رانفير" استراحة مؤقتة من عمله للاستمتاع بإجازة الأبوة. ومن المقرر أن يجتمع الزوجان على الشاشة في فيلم "سينغهام اجين" (Singham Again) المنتظر عرضه في ديوالي المقبل، والذي يضم طاقماً من النجوم مثل "أجاي ديفجن" و"أكشاي كومار" و"أرجون كابور" و"كارينا كابور خان" و"تايغر شروف".