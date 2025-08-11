ألبوم جديد متوقع لفرقة "بلاك بينك" في نوفمبر

تأتي هذه التكهنات في أعقاب عودة فرقة بلاك بينك المذهلة إلى عالم الموسيقى الشهر الماضي. في 11 يوليو، أصدرت الفرقة أغنية "جامب" ، وهي أول أغنية فردية جماعية لها منذ ألبوم "بورن بينك" عام 2022. تمزج هذه الأغنية بين أنواع موسيقية مختلفة، تجمع بين الهاردستايل والسينثبوب وموسيقى الرقص الإلكترونية والتكنو، مما يُمثل نقلة نوعية عن أسلوبهم المميز. شارك في كتابتها وإنتاجها ديبلو وتيدي وزيكا، وعُرضت لأول مرة على الهواء مباشرة خلال الليلة الافتتاحية لجولتهم العالمية "ديدلاين" في غويانغ، كوريا الجنوبية.