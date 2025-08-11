ألبوم جديد متوقع لفرقة "بلاك بينك" في نوفمبر

توقعات باستعداد فرقة بلاك بينك، نجمة البوب الكوري، لعودتها المرتقبة في نوفمبر المقبل، وفقًا لتقارير إعلامية كورية حديثة. في 11 أغسطس، أفادت وسائل إعلامية أن الفرقة المكونة من أربع عضوات قد أكملت بالفعل جلسات تصوير غلاف ألبومها الجديد، وستقضي ما تبقى من عام 2025 في تسجيل ووضع اللمسات الأخيرة على المشروع الجديد.
وقال مسؤول كبير في شركة YG Entertainment لصحيفة The Korea Herald يوم الاثنين: "سيتم الكشف عن تفاصيل عودة الفرقة والألبوم القادم في وقت لاحق من خلال عروضنا الترويجية الرسمية".
وأضاف المسؤول "إن خطة إصدار الألبوم تتغير باستمرار، لذلك ليس هناك الكثير مما يمكننا قوله في هذه المرحلة".
تأتي هذه التكهنات في أعقاب عودة فرقة بلاك بينك المذهلة إلى عالم الموسيقى الشهر الماضي. في 11 يوليو، أصدرت الفرقة أغنية "جامب" ، وهي أول أغنية فردية جماعية لها منذ ألبوم "بورن بينك" عام 2022. تمزج هذه الأغنية بين أنواع موسيقية مختلفة، تجمع بين الهاردستايل والسينثبوب وموسيقى الرقص الإلكترونية والتكنو، مما يُمثل نقلة نوعية عن أسلوبهم المميز. شارك في كتابتها وإنتاجها ديبلو وتيدي وزيكا، وعُرضت لأول مرة على الهواء مباشرة خلال الليلة الافتتاحية لجولتهم العالمية "ديدلاين" في غويانغ، كوريا الجنوبية.
تُجري فرقة بلاك بينك حاليًا جولتها العالمية "ديدلاين" ، والتي تشمل 31 عرضًا في 16 مدينة حول العالم. ومن أبرز محطاتها كونها أول فرقة فتيات كورية تتألق في ملعب ويمبلي يومي 15 و16 أغسطس. ومن محطاتها الرئيسية الأخرى ملعب سوفي في لوس أنجلوس، وستاد دو فرانس في باريس، وقبة طوكيو في اليابان.
إذا كان العودة في نوفمبر حقيقية، فسوف يكون هذا أول مشروع متعدد المسارات للمجموعة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي ينتظره أعضاء BLINKs في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر.