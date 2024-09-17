"أكون" يعود للإمارات بحفل موسيقي في "الاتحاد أرينا"
الفنان الحائز على جائزة "غرامي"، "أكون"، يعود إلى الإمارات مرة أخرى، وهذه المرة ليقدم حفلاً موسيقياً في "الاتحاد أرينا".
وسيغني المغني الشهير بأداء أغنية (Chammak Challo) في الاتحاد أرينا يوم 21 ديسمبر في حفلة من حفلات دوري التنس العالمي.
ومن بين الفنانين الآخرين الذين سيعتلون المسرح لإحياء حفلات دوري التنس العالمي، الذي سيقام من 19 إلى 22 ديسمبر، نجم الروك "برايان آدمز" ومغنية البوب الأمريكية "أنستاسيا".
وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها "أكون" في دوري التنس العالمي، فقد غنى في النسخة السابقة أيضاً. وتشمل قائمة أغانيه الشهيرة "Smack That" و "Right Now (Na Na Na)" و "Lonely" و "I Wanna Love You".
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