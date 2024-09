"أكون" يعود للإمارات بحفل موسيقي في "الاتحاد أرينا"

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها "أكون" في دوري التنس العالمي، فقد غنى في النسخة السابقة أيضاً. وتشمل قائمة أغانيه الشهيرة "Smack That" و "Right Now (Na Na Na)" و "Lonely" و "I Wanna Love You".