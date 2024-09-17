"أكون" يعود للإمارات بحفل موسيقي في "الاتحاد أرينا"

هل ترغب في حضور كل من الحفل والمباريات؟ عند شراء تذكرة لحضور الحفل، يمكنك الحصول على تذاكر مخفضة لمباريات التنس في نفس اليوم. ستتوفر التذاكر للبيع على الموقع etihadarena.ae في وقت لاحق من هذا الأسبوع.