أفضل الفعاليات والأنشطة في الإمارات من 15 إلى 17 نوفمبر

لقد حانت عطلة نهاية الأسبوع، ومعها دليلنا لأفضل الأنشطة والعروض في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، إليك القائمة:
القليل من التمارين الرياضية لا يضر أبداً.
يدعم فندق "سويس أوتيل" الغرير تحدي اللياقة البدنية في دبي بمبادرة "ما هي قوتك"، التي تشجع المشاركين على ممارسة التمارين الرياضية على آلات "سبورت آرت" SportsArt المولّدة للطاقة لتعزيز الاستدامة. ويفتح الفندق أبوابه يومياً من الساعة 1 ظهراً حتى 7 مساءً حتى 24 نوفمبر، ويمكن لأي شخص يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر حجز جلسة مجانية مدتها 30 دقيقة مسبقاً للمساهمة في تحقيق هدف الفندق المتمثل في توليد 30 ألفَ واط، وهو ما يكفي لتشغيل منزل ليوم واحد، ويمكن للمشاركين الفوز بتذاكر يومية لدخول المسبح والصالة الرياضية، مع جوائز كبرى في نهاية التحدي بما في ذلك عضوية سنوية في الصالة الرياضية، وإقامة في جناح، وتدليك للأزواج.
إفطار باريسي، هل يرغب أحد؟
أطلق مطعم "أر أس في بي"RSVP، وهو مطعم فاخر مستوحى من الطراز الفرنسي يقع على شارع الوصل في دبي، قائمةَ إفطارٍ جديدة تجلب جوهر الصباح الباريسي إلى المدينة، يشتهر مطعم "أر أس في بي" RSVP بأجوائه الباريسية الأنيقة منذ عام 2022، ويقدم أطباقاً مثل " كوربولي دي بيان فينوسيرز" Corbeille de Pain et Viennoiseries و "كوركيو مدامي"Croque-Madame مع الكمأة وبيض بنديكت الكلاسيكي والخبز المحمّص الفرنسي مع صلصة الفانيليا والتوت، إضافة إلى مخبز داخلي يقدم المعجنات الطازجة يومياً، تشعر بتجربة الإفطار وكأنها فرنسية أصيلة، يتوفر الإفطار كل يوم سبت وأحد من الساعة 9 صباحاً حتى 4 مساءً، ويبلغ سعره حوالي 200 درهم للشخص الواحد، مع التوصية بالحجز.
انتباه .. مخبز جديد
يقدم مخبز "نيديد" Kneaded، وهو مخبز حي جديد في الخوانيج، أجواءً مريحة تركّز على المجتمع مع مخبوزات حرفية وإضافات مبتكرة على ما تفضلونه، ويجمع المخبز، وهو جزء من مجموعة HBR، بين التقنيات التقليدية والنكهات المحلية، ويقدم عناصر فريدة مثل فطائر التوت والفستق وكرواسان الطحينة وأرغفة التمر واليانسون، وتشمل الخيارات اللذيذة كرواسون الجبن بالهالبينو وفطائر الفوكاشيا بالطماطم والجبن، ومع وجود عدد محدود من المقاعد الخارجية، يشجع المخبز على تجربة تناول الطعام والذهاب، وهو مثالي للاستمتاع بالطقس الموسمي. ويقع المخبز في الخوانيج، ويفتح يومياً من الساعة 6 صباحاً حتى 9 مساءً، مع خيارات التوصيل قريباً.
ابدؤوا بالطبخ يا أطفال!
كجزء من احتفالات يوم الطفل، تقدم "واغاماما" wagamama الإمارات العربية المتحدة مجموعة "اصنع كاتسو كيت" DIY Katsu Kit بإصدار محدود، وهي نشاط طهي ممتع "للأمهات والآباء"، بسعر 110 دراهم، تتضمن المجموعة كل ما يلزم لصنع كاري الكاتسو في المنزل - الأرز الياباني والخضروات وصلصة الكاري والدجاج والمآزر المتطابقة للكبار والصغار، مع تعليمات سهلة، تتيح للعائلات الاستمتاع بتجربة طهي عملية وخلق ذكريات لا تُنسى معاً، ويمكن الحصول على المجموعات من أي موقع "واغاماما" wagamama في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
هل قال أحد وجبة إفطار وغداء عائلية؟
يقدم منتجع "الحبتور غراند ريزورت"Al Habtoor Grand Resort تجربة غداء في الهواء الطلق في "سانكيسد بيتش برانش" Sunkissed Beach Brunch على شاطئ المنارة كل يوم سبت، حيث يجمع بين الإفطار من الساعة 9 صباحاُ حتى 11 صباحاً والغداء من الساعة 12:30 ظهراً حتى 4 مساءً، يبدأ الضيوف برحلة بالعربة إلى الشاطئ، والاستمتاع بالدخول المجاني إلى المسبح، وتذوق قائمة طعام فاخرة أعدّها طُهاة خبراء، ويمكن للأطفال الاستمتاع بأنشطة مثل الرسم على الوجوه وعروض السحر، بينما تضيف الموسيقى الحية المرح إلى الأجواء، وتتراوح الأسعار من 300 إلى 450 درهماً إماراتياً، مع خيارات للمشروبات المتنوعة، و125 درهماً إماراتياً للأطفال من سن 6 إلى 12 عاماً.
التزلج والرسم
تستضيف "دبي بايك" DXBike في شارع ميدان أول فعالية "التزلج و الطلاء" Skate & Paint كل عطلة نهاية أسبوع حتى 24 نوفمبر، حيث تمزج بين الفن والموسيقى والرياضات المختلفة بالشراكة مع XDubai. تتميّز هذه الفعالية المناسبة للعائلات بجدار للرسم ومنحدرات للتزلج على الألواح و "بي ام اكس"BMX والتزلج على الجليد ومجموعات دي جي ورسم الوجوه والرسم المتوهج في الظلام من الساعة 6 مساءً إلى 10 مساءً، وتشمل أبرز الأحداث حركات "بي أم أكس" BMX وعروض رياضيي "ريد بول" Red Bull يومي 16 و17 نوفمبر في الساعة 7 مساءً و9 مساءً، وتتوفر خدمة تأجير المعدات، مما يجعلها نزهة سهلة وممتعة للجميع.
هل تريد أن تنضم إلينا؟
يحتفل مطعم يوكو سيزلرز - أحد المطاعم المفضلة في دبي منذ فترة طويلة وله فروع في الكرامة والبرشاء والنهدة بالموسم - بقائمة مهرجان الخريف والشتاء التي تضم أطباقاً جديدة شهية، وتشتهر يوكو بتنوّعها الذي يضم أكثر من 60 طبقاً سيزلرز، وتشمل عروضها الموسمية نكهات جريئة، مثل يوكو سبيشال تشيكن (63 درهماً)، وسيزلرز الدجاج المقرمش (67 درهماً)، وسيزلرز بانير الحار (61 درهماً)، وسيزلرز الخضار مع صلصة الفلفل والفطر (61 درهماً)، وستيك إكزوتيكا الفاخر (80 درهماً). تتوفر تجربة تناول الطعام المريحة والمسرحية هذه طوال اليوم في مواقع يوكو، وهي مثالية للاستمتاع بطقس دبي البارد.
هل لديك أحذية رياضية لتنظيفها؟
قدم متجر "جي دي سبورت" JD Sports في دبي مول هذا الأسبوع خدمات تنظيف الأحذية الرياضية مجاناً من كريب بروتكت" Crep Protect، والتي تتوفر طوال اليوم من 15 إلى 17 نوفمبر، وهذا جزء من احتفالهم بافتتاح المتجر مؤخراً. يقع متجر "جي دي سبورت" JD Sports في الطابق الثاني بالقرب من "ريل سينما" Reel Cinemas، ويوفر مجموعةً واسعةً من الملابس الرياضية من أفضل العلامات التجارية، بما في ذلك العناصر الحصرية.
سلسلة حفلات كارناتيك
تستضيف مجموعة الموسيقى والرقص "سوارسناغاما" Swarasangama، ومقرها الإمارات العربية المتحدة ونادي Irinjalakkuda Kathakali " (إيرينجالاكود كاثاكيلا) ، وهي سلسلة حفلات كارناتيكية رائعة تضم موسيقيين مشهورين، مثل "أبهشيك راغيرام" Abhishek Raghuram (غناء)، و"أتش إن باهسكار" HN Bhaskar (كمان)، و "بارثيري ساتشي كومار" Pathiri Satish Kumar (mridangam). ستقام العروض في 15 نوفمبر في مدرسة "هابيتات" Habitat في عجمان وفي 17 نوفمبر في مدرسة JSS الخاصة في دبي، في إطار مبادرة "سوارسناغاما" Swarasangama للترويج للفنون المسرحية الهندية محلياً ودولياً.