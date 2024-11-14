أفضل الفعاليات والأنشطة في الإمارات من 15 إلى 17 نوفمبر

لقد حانت عطلة نهاية الأسبوع، ومعها دليلنا لأفضل الأنشطة والعروض في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، إليك القائمة:

القليل من التمارين الرياضية لا يضر أبداً.

يدعم فندق "سويس أوتيل" الغرير تحدي اللياقة البدنية في دبي بمبادرة "ما هي قوتك"، التي تشجع المشاركين على ممارسة التمارين الرياضية على آلات "سبورت آرت" SportsArt المولّدة للطاقة لتعزيز الاستدامة. ويفتح الفندق أبوابه يومياً من الساعة 1 ظهراً حتى 7 مساءً حتى 24 نوفمبر، ويمكن لأي شخص يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر حجز جلسة مجانية مدتها 30 دقيقة مسبقاً للمساهمة في تحقيق هدف الفندق المتمثل في توليد 30 ألفَ واط، وهو ما يكفي لتشغيل منزل ليوم واحد، ويمكن للمشاركين الفوز بتذاكر يومية لدخول المسبح والصالة الرياضية، مع جوائز كبرى في نهاية التحدي بما في ذلك عضوية سنوية في الصالة الرياضية، وإقامة في جناح، وتدليك للأزواج.

إفطار باريسي، هل يرغب أحد؟