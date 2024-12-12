أفضل الفعاليات والأنشطة في الإمارات من 13 إلى 15 ديسمبر
لقد حانت عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك دليلنا لأفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها في الإمارات العربية المتحدة. إليك القائمة:
مهرجان JLT الشتوي
يجلب مهرجان JLT الشتوي البهجة الاحتفالية إلى مسرح JLT Park من 14 إلى 22 ديسمبر، ويضم سوقًا احتفاليًا ومأكولات ومشروبات واستعراضات ومناطق حرفية وزيارة من سانتا. وتشمل أبرز الفعاليات حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد التي يبلغ ارتفاعها 10 أمتار في 14 ديسمبر في الساعة 5.30 مساءً. يُعد المهرجان مثاليًا لجميع الأعمار، ويحتفل بروح المجتمع وسحر العطلات. الدخول مجاني مع التسجيل عبر الإنترنت على jlt.ae/whats-on/winter-festival-2024.
حفلة حمام السباحة مع دي جي بليس
كل يوم أحد في ديسمبر 2024، يتولى DJ Bliss مهمة تقديم رقصة Splash Dance في المسبح الاجتماعي الشهير في فندق FIVE Palm Jumeirah، حيث يقدم إيقاعات كهربائية وأجواء أسطورية في تجربة حفل مسبح لا تُنسى. يشتهر DJ Bliss بمشاركة المسرح مع نجوم مثل Drake وBeyonce، ويقدم موسيقى رقص إلكترونية عالية الطاقة لتبقيك متحركًا طوال اليوم. سعر الدخول 300 درهم للسيدات و500 درهم للرجال، وكلاهما قابل للاسترداد بالكامل، مع توفر طاولات VIP عند الطلب.
فعاليات احتفالية في ميركاتو مول
احتفل بموسم الأعياد في ميركاتو مول، والذي يستمر حتى 15 ديسمبر مع "سحر الاحتفالات"، والذي يضم أنشطة ساحرة تناسب جميع أفراد الأسرة. استمتع بموكب سانتا، وعرض روح خبز الزنجبيل الشتوي، واللقاء مع سانتا، وورش العمل الشتوية الإبداعية، وترانيم الشتاء الساحرة التي تملأ المول ببهجة العيد. استكشف الهدايا الفريدة والحلويات الموسمية والديكورات المبهرة بينما يتحول ميركاتو مول إلى أرض عجائب شتوية سحرية.
وجبة الأحد الاحتفالية المكونة من ثلاثة أطباق
يقدم The Stables Dubai عروض احتفالية تجعل احتفالاتك بالعيد لا تُنسى. استمتع بوجبة الأحد الاحتفالية المكونة من 3 أطباق مقابل 149 درهمًا إماراتيًا (الأطفال يتناولون الطعام مجانًا). احتفل بباقة المشروبات الاحتفالية (199 درهمًا إماراتيًا) التي تتضمن 3 ساعات من المشروبات غير المحدودة، أو قم بالترقية إلى باقة الطعام والمشروبات الاحتفالية (325 درهمًا إماراتيًا) لتناول وجبة مكونة من 3 أطباق مع المشروبات والحلوى الاحتفالية. كما يستضيف The Stables حفلات احتفالية مخصصة، وهو مثالي للتجمعات.
هل تحتاج إلى الحصول على تأشيرة في اللحظة الأخيرة لوجهة سفرك المفضلة؟
انطلقت منصة Atlys، وهي منصة رقمية لتقديم طلبات التأشيرة، في الإمارات العربية المتحدة بهدف تبسيط عملية معالجة التأشيرة للسكان المغتربين الكبيرين في المنطقة. منذ تأسيسها في عام 2021، قامت Atlys بمعالجة أكثر من 1.2 مليون تأشيرة في أكثر من 100 دولة، بمعدل نمو 200% في عامين. تشمل الميزات الرئيسية عملية تقديم خالية من المتاعب، وأمان قوي للبيانات، وخيارات دفع مرنة، بما في ذلك استرداد الأموال للتطبيقات غير الناجحة. يمكن للمستخدمين التقديم عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وتحميل المستندات اللازمة، وتتبع حالة طلبهم. تتولى Atlys الحجوزات والتأمين، مما يضمن تجربة سفر سلسة. قم بزيارة موقعهم الإلكتروني لمزيد من التفاصيل.
أجواء الشاطئ
في يوم السبت 14 ديسمبر، ستقدم فرقتا AWEN وDJEFF إيقاعاتهما الأفريقية المفعمة بالحيوية في Be Beach في دبي هاربور في ليلة مفعمة بالإثارة والتشويق. يمزج أسلوب AWEN الديناميكي بين الألحان الإلكترونية والروحية، بينما تعد مقطوعات DJEFF الأفريقية برحلة إيقاعية. تفتح الأبواب من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 2 صباحًا، بسعر الدخول 100/200 درهم (للسيدات/الرجال) قبل الساعة 10 مساءً و200/400 درهم بعد الساعة 10 مساءً.
قم بزيارة بلاد العجائب الشتوية
تحولت واجهة ياس باي البحرية إلى أرض عجائب شتوية من 9 يناير حتى 9 يناير، حيث تقدم متعة احتفالية للعائلات والأصدقاء. وتشمل أبرز الأحداث سوق الشتاء، وحفل إضاءة شجرة عيد الميلاد المبهرة في 14 ديسمبر، وزيارات سانتا، وركن الحرف اليدوية للأطفال، وموكب السيرك الاحتفالي السحري الذي يستمر في عطلات نهاية الأسبوع حتى 25 ديسمبر. استمتع بالنزهات الخلابة على طول الممشى المضاء وأرسل رسائل إلى سانتا. يعد الموسم مثاليًا لجميع الأعمار، ويعد بالبهجة والمرح الاحتفالي.