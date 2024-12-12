أفضل الفعاليات والأنشطة في الإمارات من 13 إلى 15 ديسمبر

انطلقت منصة Atlys، وهي منصة رقمية لتقديم طلبات التأشيرة، في الإمارات العربية المتحدة بهدف تبسيط عملية معالجة التأشيرة للسكان المغتربين الكبيرين في المنطقة. منذ تأسيسها في عام 2021، قامت Atlys بمعالجة أكثر من 1.2 مليون تأشيرة في أكثر من 100 دولة، بمعدل نمو 200% في عامين. تشمل الميزات الرئيسية عملية تقديم خالية من المتاعب، وأمان قوي للبيانات، وخيارات دفع مرنة، بما في ذلك استرداد الأموال للتطبيقات غير الناجحة. يمكن للمستخدمين التقديم عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وتحميل المستندات اللازمة، وتتبع حالة طلبهم. تتولى Atlys الحجوزات والتأمين، مما يضمن تجربة سفر سلسة. قم بزيارة موقعهم الإلكتروني لمزيد من التفاصيل.