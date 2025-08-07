أفضل الأنشطة في دبي وأبو ظبي من 8 إلى 10 أغسطس

أضفِ لمسةً مميزةً إلى أمسيات السبت مع برانش ليلة التاكو والكاريوكي في تشالكو كانتينا في 9 أغسطس. من الساعة 8 مساءً إلى 11 مساءً، استمتع بكمية غير محدودة من التاكو من إعداد الشيف المكسيكي الخاص بالمطعم، مع تشكيلة واسعة من المشروبات المختارة - كل ذلك مقابل 220 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد. في مرسى دبي، تدعو الأمسية الضيوف أيضًا إلى اعتلاء المسرح والاستمتاع بالكاريوكي، مع جائزة بقيمة 500 درهم إماراتي لأفضل أداء. إنها ليلة مثالية لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء.