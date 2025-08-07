أفضل الأنشطة في دبي وأبو ظبي من 8 إلى 10 أغسطس

هل ترغب في قضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة في الإمارات العربية المتحدة؟ سواء كنت تخطط لأنشطة للأطفال أو ترغب في قضاء أمسية ممتعة مع الأصدقاء، ستجد الكثير من الفعاليات في المدينة. من المخيمات الصيفية التفاعلية وجلسات العافية الداخلية إلى أمسيات السيدات على طراز غاتسبي والمأكولات اللاتينية اليابانية الفاخرة، إليك دليلك الشامل لأروع الفعاليات في دبي وأبو ظبي في عطلة نهاية الأسبوع هذه.
مخيمات صيفية للأطفال
تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 مزيجًا نابضًا بالحياة من المخيمات الصيفية للأطفال في جميع أنحاء المدينة حتى 31 أغسطس، حيث تمزج بين المرح والتعلم في أبرز الوجهات الثقافية والترفيهية. في مركز الجليلة الثقافي، يمكن للأطفال استكشاف الفن التجريدي والتراث الإماراتي من خلال ورش عمل تفاعلية في مخيم "انفجار الخيال"، بينما يُبقي مخيم بالرميثة الصيفي في ند الحمر الأطفال النشيطين منشغلين برياضات التايكوندو والسباحة وكرة القدم وغيرها، مع تذاكر دخول مرنة. ولعشاق العلوم الصغار، تستضيف مدينة الطفل في حديقة الخور ورش عمل يومية تتناول مواضيع متنوعة مثل الطبيعة والتكنولوجيا، مما يجعلها خيارًا تعليميًا وممتعًا للعائلات.
ليلة السيدات
كل ليلة أحد، استمتعي بإحياءٍ صاخبٍ لأجواء عشرينيات القرن الماضي في إحدى أشهر ليالي السيدات في دبي. مقابل 200 درهم، يمكن للسيدات الاستمتاع بقائمة طعام مختارة بعناية ومشروبات غير محدودة من الساعة 9:30 مساءً حتى منتصف الليل، مع عروض ترفيهية حية مبهرة وأزياء أنيقة وقاعة على طراز غاتسبي. يمكن للرجال الانضمام إلى الأمسية مع قائمة طعام محددة مقابل 300 درهم. للحجز، اتصلي على 045549418.
استمتع بتناول التاكو والكاريوكي في عطلة نهاية الأسبوع هذه
أضفِ لمسةً مميزةً إلى أمسيات السبت مع برانش ليلة التاكو والكاريوكي في تشالكو كانتينا في 9 أغسطس. من الساعة 8 مساءً إلى 11 مساءً، استمتع بكمية غير محدودة من التاكو من إعداد الشيف المكسيكي الخاص بالمطعم، مع تشكيلة واسعة من المشروبات المختارة - كل ذلك مقابل 220 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد. في مرسى دبي، تدعو الأمسية الضيوف أيضًا إلى اعتلاء المسرح والاستمتاع بالكاريوكي، مع جائزة بقيمة 500 درهم إماراتي لأفضل أداء. إنها ليلة مثالية لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء.
نادي المشي الداخلي
هل تبحث عن جلسة لياقة بدنية خالية من الحرارة؟ يقدم نادي المشي الجديد في ياس مول جلسة صحية داخلية مجانية كل سبت (وأيضًا يومي الثلاثاء والخميس) من الساعة 8 صباحًا حتى 9 صباحًا. هذه المبادرة متاحة لجميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، وتحوّل المول إلى مسار مشي هادئ، مما يمنح المشاركين بداية منعشة ليومهم. سجّل عند مدخل الأزياء واستمتع بمزايا حصرية بعد المشي، مثل خصم 25% في لولوليمون وذا غيفينغ موفمنت، وعينات مجانية في جود هيلث نيوتريشن، وعروض طعام مميزة في ليتو وأفوبار وفابيانو.
طعام ياباني فاخر
أطلق مطعم سالفاجي دبي، المطعم الياباني العصري العالمي ذو اللمسة اللاتينية الجريئة، قائمة طعامه المميزة الجديدة، لتجربة طعام راقية تضم تشكيلة واسعة من المأكولات البحرية واللحوم. تشمل أبرز الأطباق طبق سيفيتشي نابض بالحياة مع خمسة أنواع من المأكولات البحرية المتبلة، وطبق سوشي فاخر مع كافيار اختياري، وقطع لحم فاخرة مثل لحم واغيو A5 وشريحة لحم توماهوك MB9+، تُقدم جميعها مع مقبلات مميزة. يقع سالفاجي في فندق العنوان أوبرا، ويتميز بديكورات داخلية ذهبية فاخرة، مما يجعله المكان الأمثل لقضاء أمسية راقية وتناول طعام فاخر. يفتح المطعم أبوابه يومي الجمعة والسبت من الساعة 7 مساءً حتى 2 صباحًا، وأيام الأحد من الساعة 7 مساءً حتى 1 صباحًا. للحجز، يُرجى الاتصال على الرقم 045703653 .
اذهب إلى حلبة الرقص
هل ترغب في الاستمتاع بموسيقى الهاوس والإلكترونية؟ يعود "فار فروم أوفيس" يوم السبت 9 أغسطس، بأمسية مصممة لتُخرجك عن المألوف. في غابا، مارينا بروميناد، استمتع برحلة موسيقية ساحرة عبر موسيقى الهاوس والإلكترونية - من الإيقاعات العميقة إلى الإيقاعات النابضة بالحياة، مع عروض من دي جي بي في إيه، وأركيف، وجوليز. الدخول مجاني للسيدات، و150 درهمًا للرجال (يشمل مشروبين). تفتح الأبواب الساعة 8 مساءً، وتستمر الموسيقى حتى الساعة 3 صباحًا.