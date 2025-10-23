أفضل الأنشطة في الإمارات من 24 إلى 26 أكتوبر

لأول مرة، تستضيف أبوظبي كأس العالم للطائرات الورقية ضمن مهرجان جزيرة فهد للرياضات المائية، الذي يستمر من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر. يتنافس أكثر من 150 رياضيًا عالميًا، من بينهم نخبة من متسابقي الكايت سيرف من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، في باقة مثيرة من فعاليات الكايت سيرف، والويينغ فايلنغ، والإي-فايلنغ، والويك فايلنغ، والفري ستايل. يُقام هذا المهرجان المجاني في نادي شاطئ فهد الخلاب التابع لشركة باربوسا، ويَعِد الزوار بأسبوع حافل بالإثارة والمتعة، من مسابقات النخبة، والموسيقى الحية، وعربات الطعام، والأنشطة المائية التفاعلية. يفتح المهرجان أبوابه يوميًا من الساعة 1 ظهرًا حتى 6 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 12 ظهرًا حتى 6 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع.