أفضل الأنشطة في الإمارات من 24 إلى 26 أكتوبر

هل تبحث عن طرق للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع على أكمل وجه؟ تزخر الإمارات العربية المتحدة بتجارب تجمع بين الثقافة والمأكولات والمغامرة - من كأس العالم للطائرات الورقية الذي يُحدث ضجة في أبوظبي إلى عرض "غريس ذا ميوزيكال" الموسيقي الذي أضاء أوبرا دبي. توجه إلى العين لقضاء ليلة صحراوية مضاءة بالنيون تحت النجوم، أو استرخِ على أنغام الموسيقى الحية في مركز دبي المالي العالمي، أو دلل عائلتك ببرانش فاخر. سواء كنت تبحث عن أمسيات مشمسة أو ترفيه ليلي، إليك دليلك لأفضل الأنشطة في عطلة نهاية الأسبوع هذه في جميع أنحاء الإمارات:
الرياضات المائية عالمية المستوى على شواطئ أبوظبي
لأول مرة، تستضيف أبوظبي كأس العالم للطائرات الورقية ضمن مهرجان جزيرة فهد للرياضات المائية، الذي يستمر من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر. يتنافس أكثر من 150 رياضيًا عالميًا، من بينهم نخبة من متسابقي الكايت سيرف من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، في باقة مثيرة من فعاليات الكايت سيرف، والويينغ فايلنغ، والإي-فايلنغ، والويك فايلنغ، والفري ستايل. يُقام هذا المهرجان المجاني في نادي شاطئ فهد الخلاب التابع لشركة باربوسا، ويَعِد الزوار بأسبوع حافل بالإثارة والمتعة، من مسابقات النخبة، والموسيقى الحية، وعربات الطعام، والأنشطة المائية التفاعلية. يفتح المهرجان أبوابه يوميًا من الساعة 1 ظهرًا حتى 6 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 12 ظهرًا حتى 6 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع.
شاهد Grease The Musical
استعدوا لتمليس شعركم للخلف وادخلوا إلى مدرسة رايدل الثانوية مع العرض المسرحي الشهير "غريس ذا موسيقيال" من ويست إند، والذي طال انتظاره، والذي يُعرض لأول مرة في الشرق الأوسط على مسرح دبي أوبرا من 24 أكتوبر إلى 2 نوفمبر. تقدم أوبرا دبي، وماك جلوبال، ومجموعة بيبول إنترتينمنت، هذا العرض المحدود، الذي يمتد لعشرة عروض، جميع أشهر الأغاني الكلاسيكية - من "ليالي الصيف " إلى "غريسد لايتنين" - بأداء فريق شاب ديناميكي بقيادة كريستوفر فولي (داني) وأميليا كولفار (ساندي). مع رقصات مبهرة، وطاقة آسرة، وحنين لا يُقاوم، يُبشر هذا العرض المثير بأن يكون أحد أهم عروض دبي المسرحية لهذا العام. التذاكر متوفرة الآن على DubaiOpera.com.
مغامرة صحراوية نيون تحت النجوم
يعود مهرجان "التوهج الكوني 2025" إلى منتزه جبل حفيت الصحراوي في موسمه الثاني هذا الخريف، محوّلاً سماء العين الليلية إلى احتفالية متألقة بعلم الفلك والفن والتراث الإماراتي. يُقام هذا الحدث المسائي الغامر على مدار ثلاثة أيام سبت - 25 أكتوبر، 1 نوفمبر، و8 نوفمبر - ويضمّ مشاهدة النجوم بصحبة مرشدين من مركز الفلك الدولي، وجلسات تصوير فلكي، ورسمًا متوهجًا في الظلام، وطباعة حريرية، وحلقات طبول نيون نابضة بالحياة على أنغام منسق موسيقى حي. يقتصر عدد الحضور على 150 ضيفًا في الليلة، ويمكن للحضور أيضًا الانضمام إلى جولة ليلية في المقابر القديمة تحت ضوء القمر، والاستمتاع بتناول وجبة شواء على نار مفتوحة، وحتى الإقامة لليلة واحدة مع باقات فندقية أو تخييم فاخر خاصة. تبدأ أسعار التذاكر من 210 دراهم للبالغين و150 درهمًا للأطفال دون سن 12 عامًا على موقع Platinumlist، مما يوفر تجربة كونية فريدة من نوعها تحت نجوم الصحراء.
نكهات البحر الأبيض المتوسط تلتقي بالإيقاعات الساحرة
هذا الموسم، يُقدّم مطعم "علايا" في مركز دبي المالي العالمي باقةً جديدةً كليًا من العروض الحية التي تمزج بين موسيقى السول الشرق أوسطية والإيقاعات العالمية. من الخميس إلى السبت، يتحول المطعم-الردهة إلى ملاذٍ نابضٍ بالحياة، حيث يُحيي عازفة الإيقاع اللبنانية باسكال فرحات والدي جي راي رو يومي الخميس والسبت ابتداءً من الساعة 8:30 مساءً، وفرقة "هوازن" يوم الجمعة ابتداءً من الساعة 9 مساءً، بمزيجها المميز من موسيقى الهاوس الإلكترونية القبلية والآلات الموسيقية التقليدية. يُمكن للضيوف الاستمتاع بأطباقٍ مشتركة ومشروباتٍ مبتكرة، بينما يستمتعون بديكورات "علايا" الداخلية الأنيقة المستوحاة من الفسيفساء. يُعدّ "علايا" مثاليًا لأمسيات نهاية الأسبوع، حيث يَعِدكم برحلةٍ مُتعددة الحواس مع الموسيقى والمأكولات والثقافة.
وليمة عائلية
يقدم مطعم توشي في فندق جراند ميلينيوم دبي تجربة "توشي برانش آند بيوند"، وهي تجربة جديدة نابضة بالحياة لعطلة نهاية الأسبوع تجمع بين النكهة الآسيوية والمأكولات الشرق أوسطية المفضلة. كل سبت، من الساعة 1 ظهرًا حتى 4 عصرًا، يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه مفتوح يضم أكثر من 30 نوعًا من السوشي والساشيمي، بالإضافة إلى محطات طهي ساخنة ومشويات، وركن حلويات عالمي فاخر. يتميز البرانش بأجواء حيوية مع إيقاعات دي جي برانش، ويستمتع الضيوف الصغار بركن مخصص للأطفال مع بوفيه صغير وسينما وأنشطة متنوعة. تبدأ الأسعار من 229 درهمًا إماراتيًا.
الشمس والصوت وأجواء الجزيرة
استمتع بأشعة الشمس والأجواء المنعشة في برانش هيدن بيتش، الملاذ الاستوائي الأمثل في لاونج فلوت، فيدا كريك بيتش. كل سبت، من الساعة 1 ظهرًا حتى 4 عصرًا، يمكن للضيوف الاسترخاء على أنغام موسيقى تروبيكال هاوس، وموسيقى الفانك، والديسكو، والاستمتاع بمحطات الموسيقى الحية النابضة بالحياة وأطباق مستوحاة من الجزيرة. مع إطلالات خلابة على أشجار النخيل وطاقة لا تُضاهى، يُعدّ المكان الأمثل للاسترخاء أو الاستمتاع طوال اليوم. تبدأ أسعار الباقات من 250 درهمًا إماراتيًا للشخص البالغ مع المشروبات الغازية، بينما يمكن للأطفال من سن 6 إلى 11 عامًا الاشتراك مقابل 125 درهمًا إماراتيًا. اجمعوا رفقائكم ودع إيقاع الشاطئ يُضفي لمسة مميزة على عطلة نهاية الأسبوع.