أفضل الأنشطة في الإمارات من 20 إلى 22 سبتمبر

أطلق مطعم "جونز"، الحائز على عدة جوائز، والواقع مقره في شارع بوليفارد داون تاون دبي، قائمة طعام جديدة قبل المسرح، متاحة يومياً من الساعة 4 مساءً حتى 7 مساءً. من إعداد الشيف "كيلفن تشيونغ"، المعروف بمطبخه الابتكاري، يقدم "جونز" قائمة من وجبتين متنوعتين ومتكاملتين مقابل 150 درهم، تتضمن مقبلات مثل "سلمون كارباشيو" و"دجاج تشيلي"، والأطباق الرئيسية مثل "نودلز الخضار تيمبورا" أو "برجر واجيو سماش". وتشمل الحلويات "مانجو بانا كوتا" و"تيراميسو موتشي". كما يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بالوجبات الخفيفة مقابل 45 درهم والمشروبات المختارة بدءاً من 40 درهم. يقع المطعم بالقرب من أوبرا دبي، وهو المكان المثالي لتناول وجبة قبل العرض المسرحي.