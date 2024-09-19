أفضل الأنشطة في الإمارات من 20 إلى 22 سبتمبر
مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، نقدم لك دليلاً شاملاً لأفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها في جميع أنحاء الإمارات. إليك أبرز الفعاليات التي يمكنك الاستمتاع بها:
إعادة افتتاح نادي "سول بيتش دبي"
سيُعيد نادي "سول بيتش دبي" فتح أبوابه يوم السبت 21 سبتمبر في منتجع "جي اي ريزورت" (JA The Resort). سيشهد النادي فعاليات شاطئية متنوعة، تبدأ بفعالية "اوف جريد" (OFF GRID) مع الدي جي الشهير "مارك كينشن" (ام كي). النادي، الذي يعمل بالشراكة مع "دبي دانس ديستريكت" (Dubai Dance District)، يقدم تجربة استثنائية تمتد من النهار حتى الليل، من الثلاثاء إلى الأحد. تبلغ تكلفة الدخول 250 درهم، ويمكنك استردادها بالكامل على المأكولات والمشروبات. استعد لموسم مليء بالفعاليات الموسيقية التي تخلق أجواءً شاطئية حيوية.
تجربة فرنسية متوسطية فاخرة
يقدم مطعم "ريفيرا" من جان إمبرت، في فندق "ذا لانا" مجموعة دورشستر، قائمة طعام فرنسية متوسطية جديدة. يتميز المطعم بإطلالاته الخلابة على مراسي باي مارينا، وتصميماته الداخلية المستوحاة من الطبيعة. استمتع بأطباق متنوعة مثل "بيسالاديير" و"فيال توناتو"، والأطباق الرئيسية مثل "بويابيس" والدجاج المشوي بالكمأة. يقدم المطعم أيضاً أطباقاً مميزة مثل "أفوكادو جان" و"تارت راتاتوي"، بالإضافة إلى بار "ريفيرا" الذي يفتح في فترة ما بعد الظهر والمساء. احجز مسبقاً لتستمتع بتجربة طعام لا تُنسى.
عرض بيتزا مجاني في "كافيه سوسايتي"
يقدم "كافيه سوسايتي" عرض "اشترِ واحدة واحصل على أخرى مجاناً" على جميع أنواع البيتزا والمشروبات الغازية هذا الأسبوع. يمكنك الاستمتاع بتشكيلة واسعة من البيتزا من الكلاسيكية إلى المبتكرة في أجواء مريحة بفندق تماني، دبي مارينا. العرض متاح من الجمعة إلى الأحد، من الساعة 12 ظهراً حتى 8 مساءً، وهو فرصة مثالية لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة.
ورشة لصنع إكسسوارات مستوحاة من الشاطئ
ينظم "فيلز" بالتعاون مع "فوسك آرت" ورشة عمل لصنع إكسسوارات مستوحاة من الشاطئ باستخدام مواد معاد تدويرها مثل البلاستيك والخرز الورقي والأصداف. سيتم التبرع بالعائدات لدعم جهود مؤسسة "أزرق" لحماية البيئة البحرية. تكلفة الورشة 100 درهم، وتشمل جميع المواد ومشروباً صحياً ووجبة خفيفة. ستُقام الورش في مرسى العرب في 21 و28 سبتمبر، وفي أبوظبي في 5 أكتوبر. المقاعد محدودة، لذا يُنصح بالتسجيل المسبق.
وجبة ما قبل المسرح
أطلق مطعم "جونز"، الحائز على عدة جوائز، والواقع مقره في شارع بوليفارد داون تاون دبي، قائمة طعام جديدة قبل المسرح، متاحة يومياً من الساعة 4 مساءً حتى 7 مساءً. من إعداد الشيف "كيلفن تشيونغ"، المعروف بمطبخه الابتكاري، يقدم "جونز" قائمة من وجبتين متنوعتين ومتكاملتين مقابل 150 درهم، تتضمن مقبلات مثل "سلمون كارباشيو" و"دجاج تشيلي"، والأطباق الرئيسية مثل "نودلز الخضار تيمبورا" أو "برجر واجيو سماش". وتشمل الحلويات "مانجو بانا كوتا" و"تيراميسو موتشي". كما يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بالوجبات الخفيفة مقابل 45 درهم والمشروبات المختارة بدءاً من 40 درهم. يقع المطعم بالقرب من أوبرا دبي، وهو المكان المثالي لتناول وجبة قبل العرض المسرحي.
مهرجان البرياني في "كوفالام"
يتعاون مطعم "كوفالام" في فندق "بريزيدنت" مع "جريت إنديان برياني" لتقديم مهرجان برياني خاص من 20 إلى 30 سبتمبر. سيعرض مهرجان "جريت إنديان برياني" مجموعة متنوعة من أنواع البرياني من مختلف أنحاء الهند، بما في ذلك برياني على طريقة حيدر آباد ولكنو وكولكاتا. من أبرز الأطباق "سوبرين برياني الصويا" (39 درهم)، "برياني الكينوا" (69 درهم)، و"سلطان ران برياني" الفاخر المزخرف بالذهب عيار 24 قيراطاً (389 درهم). حيث يقدم مجموعة متنوعة من النكهات لعشاق البرياني، وبعد الفعالية، ستكون الأطباق متاحة للتوصيل عبر نون وطلبات وكريم، وموقع "جريت إنديان برياني".