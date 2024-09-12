أفضل الأنشطة في الإمارات: من مسرحية شيكاغو إلى ورشة عمل الزهور
حانت عطلة نهاية الأسبوع، وفيما يلي دليلنا لأفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها في الإمارات العربية المتحدة. إليك القائمة:
الموسيقى
تُعرض مسرحية "شيكاغو" الموسيقية، والتي تُعد الأطول عرضاً على مسرح برودواي، في جزيرة ياس حتى 22 سبتمبر. تدور أحداث المسرحية في عالم مليء بوسيقى الجاز، وتروي قصة روكسي هارت وفيلما كيلي، امرأتان طموحتان تتورطان في أحداث مثيرة من العاطفة والقتل والخيانة. لا تفوت فرصة مشاهدة هذا العرض الرائع، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 200 درهم.
حطم على الطريق!
أطلقت شركة "ذا سماش روم " في الإمارات لعبة "ذا سماش موبايل" ، وهي نسخة متنقلة من مفهومها الترفيهي الشهير، حيث تقدم للناس طريقة ممتعة وعلاجية لتخفيف التوتر عن طريق تحطيم الأشياء. يمكن حجز غرفة التحطيم المتنقلة هذه لمختلف المناسبات مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والتجمعات المكتبية، مما يوفر تجربة مباشرة للعملاء في دبي وأبو ظبي والشارقة والعين والفجيرة. يمكن إجراء الحجوزات من خلال موقعهم على الإنترنت.
تحدي المعلمين !
تُعد فعالية "تيغت فرايدي" (الحمد لله أنني معلم) حدثاً أسبوعياً ممتعاً يقام في "ماغ غيتنغ دبي ساينس بارك". تُقدم هذه الفعالية للمعلمين فرصة للاستمتاع بمشروبات غير محدودة، وطبق مشترك، وترفيه حي، مقابل 132 درهماً إماراتياً فقط. تقام الفعالية كل يوم جمعة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:30 عصراً، وتُعد الطريقة المثالية للمعلمين للاسترخاء والاستمتاع بيوم ممتع بعد أسبوع طويل.
ورشة عمل الزهور
يقدم بار جينتر في فندق إنتركونتيننتال دبي مارينا ورشة عمل لتنسيق الزهور مصحوبة باحتساء الشاي، وذلك في 14 سبتمبر من الساعة 2 ظهراً حتى 4 عصراً. تبلغ تكلفة الفعالية 350 درهماً إماراتياً، وتشمل احتساء الشاي الكلاسيكي بعد الظهر بالإضافة إلى ورشة عمل تنسيق الزهور. للحجز، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى res.icdubaimarina@ihg.com أو الاتصال على 04 446 6777.
قضاء إجازة!
تقدم فنادق ومنتجعات سنترال خصماً رائعاً بنسبة 49% على جميع فنادقها ضمن عروض نهاية الصيف، المتاحة حتى 30 سبتمبر. سواء كنت تبحث عن إقامة عائلية، عطلة رومانسية، أو هروب منفرد، توفر هذه العروض فرصة مثالية للاستمتاع بالفخامة والراحة قبل انتهاء الصيف.
حضور حفل إطلاق كتاب
تستضيف دار النشر اي ال اف ، بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، حفل إطلاق مجموعة الدكتورة عفراء عتيق الشعرية "النخيل والسماوات"، وذلك احتفالاً بشعرها العميق والغني ثقافياً، وذلك في متحف الاتحاد في تمام الساعة 5.30 مساءً يوم الجمعة 13 سبتمبر.
اكتشف النكهات الهندية
افتتح مطعم "جازيبو" الهندي الشهير فرعين جديدين في الإمارات، أحدهما في "سنترال مول" بالشارقة والآخر في مارينا مول بأبوظبي. يُعرف جازيبو بمزجه بين الحنين إلى الماضي والإبداع، ويقدم أجواءً راقية وخدمة استثنائية. مع 34 فرعاً منتشرة في مختلف أنحاء الإمارات، يواصل جازيبو تقديم أطباقه المميزة مثل برياني دوم-بوخت، مورغ سيكه بهروان، وجوشت جالاواتي كباب، مما يضمن تجربة طعام لا تُنسى تجمع بين المطبخ الهندي التقليدي والمعاصر.