أفضل الأنشطة في الإمارات: من مسرحية شيكاغو إلى ورشة عمل الزهور

افتتح مطعم "جازيبو" الهندي الشهير فرعين جديدين في الإمارات، أحدهما في "سنترال مول" بالشارقة والآخر في مارينا مول بأبوظبي. يُعرف جازيبو بمزجه بين الحنين إلى الماضي والإبداع، ويقدم أجواءً راقية وخدمة استثنائية. مع 34 فرعاً منتشرة في مختلف أنحاء الإمارات، يواصل جازيبو تقديم أطباقه المميزة مثل برياني دوم-بوخت، مورغ سيكه بهروان، وجوشت جالاواتي كباب، مما يضمن تجربة طعام لا تُنسى تجمع بين المطبخ الهندي التقليدي والمعاصر.