أفضل الأنشطة في الإمارات لعطلة نهاية الأسبوع من 8 إلى 10 نوفمبر

سيطلق منتجع "أويا" (OIA) أول وجبة برانش (فطور متأخر) يوم السبت في سانتوريني في 9 نوفمبر، كل يوم سبت من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً. سيتضمن هذا الحدث الذي يقام بجانب المسبح قائمة طعام على الطراز اليوناني والمتوسطي، ومشروبات مجانية، وترفيه حي، بما في ذلك الراقصين والموسيقى ودي جي. تبدأ الأسعار من 299 درهماً إماراتياً للشخص الواحد. للحجز، اتصل أو ارسل رسالة على واتساب على الرقم +971 54 997 9881 أو البريد الإلكتروني eatout.ovh@jaresorts.com.