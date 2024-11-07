أفضل الأنشطة في الإمارات لعطلة نهاية الأسبوع من 8 إلى 10 نوفمبر
حانت عطلة نهاية الأسبوع، فإليكم قائمتنا بكل الأحداث الممتعة التي ستقام في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
فعالية ركوب الدراجات على مدار 24 ساعة
تستضيف "فيو" (Veo)، بالشراكة مع "يو من إعمار" (U By Emaar)، فعالية جولة الدراجات المستمرة لمدة 24 ساعة "Veo Ride – 24 Hours Cycling Class"، التابعة لتحدي دبي للياقة البدنية 2024 من الساعة 10 صباحاً يوم 8 نوفمبر إلى الساعة 10 صباحاً يوم 9 نوفمبر في ميناء خور دبي، يمكن للمشاركين اختبار قدرتهم على التحمل من خلال ركوب الدراجات لمدة 24 ساعة بقيادة المدرب مروان البنا. "يو من إعمار" هو الشريك الرسمي للحدث، مع هدايا من "سكوات وولف" للمشاركين. يتاح الحجز عبر "فيو فيتنس" (Veo Fitness).
عينات مجانية من الآيس كريم
تقدم ليتل مونز عرضاً خاصاً لمدة يومين على شواطئ دبي في عطلة نهاية الأسبوع، يومي 9 و 10 نوفمبر، من الساعة 11 صباحاً حتى 7 مساءً. سيتضمن الحدث موتشي عائماً عملاقاً يُرى عبر أفق دبي ويقدم عينات مجانية من الآيس كريم ملفوفة بعجينة الموتشي المطاطية المميزة. يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من النكهات النباتية والخالية من الغلوتين مثل الأناناس واليوسفي والفستق المحمص بالعسل وباشنفروت والمانجو. يتضمن العرض أيضاً فرصاً للفوز ببضائع حصرية وإمدادات شهرية من ليتل مونز. اكتشف التجربة في جي بي آر، ذا بيتش.
قم بتخصيص حذائك الرياضي
افتتحت نيو بالانس أول متجر لها في سيتي ووك بدبي، لتوسع بذلك حضورها في الإمارات العربية المتحدة إلى 8 متاجر. ويمكن للزوار الاطلاع على المتجر الجديد والمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة المجانية. وتشمل أبرز الأنشطة محطة لتخصيص الأحذية الرياضية، ودي جي حي (دي جي شيف كودز)، وبار أكاي المخصص، ومحطة حلوى تضم مفضلات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكشك صور ريترو، وكاميرات كوداك لالستعمال الواحد، وبودكاست مباشر مع خبراء الأحذية الرياضية إدموند جاي ومارك. ويمكن للضيوف استكشاف مجموعة "ميد" (MADE) الجديدة من نيو بالانس والاطلاع على منتجات "نيو إنيرجي" في أجواء حية ومفعمة بالحنين إلى الماضي.
وجبة برانش سانتوريني
سيطلق منتجع "أويا" (OIA) أول وجبة برانش (فطور متأخر) يوم السبت في سانتوريني في 9 نوفمبر، كل يوم سبت من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً. سيتضمن هذا الحدث الذي يقام بجانب المسبح قائمة طعام على الطراز اليوناني والمتوسطي، ومشروبات مجانية، وترفيه حي، بما في ذلك الراقصين والموسيقى ودي جي. تبدأ الأسعار من 299 درهماً إماراتياً للشخص الواحد. للحجز، اتصل أو ارسل رسالة على واتساب على الرقم +971 54 997 9881 أو البريد الإلكتروني eatout.ovh@jaresorts.com.
أحداث بمواضيع محددة في ذا جرين بلانيت
تعود تجربة التخييم في الغابة المطيرة التي تقدمها ذا جرين بلانيت دبي مع فعاليات نهاية الأسبوع بطابع الخاص من نوفمبر إلى ديسمبر. وتشمل المواضيع الخريف في الغابة المطيرة في تواريخ محددة من نوفمبر مع سرد القصص الخريفية وإطعام الحيوانات، والتخييم الاحتفالي في عطلات نهاية الأسبوع في ديسمبر مع الثلج ولقاء سانتا والحرف اليدوية. تقام كل فعالية من الساعة 7 مساءً إلى 8 صباحاً وتتضمن أنشطة مثل شواء حلوى المارشميللو والبحث عن الكنز والجولات التعليمية. تبدأ الأسعار من 850 درهماً إماراتياً لخيمة لشخصين و 1650 درهماً إماراتياً لخيمة لأربعة أشخاص. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة ذا جرين بلانيت دبي.
الحدث السندي السنوي
يحتفل برنامج الترفيه السنوي لـ "آشا تشاند" بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مع "سنديهات جو ميلو" في 10 نوفمبر في قاعة الشيخ راشد بدبي. سيكرم الحدث إنجازات السندية البارزة، بما في ذلك الممثل الكوميدي "أتول خاتري" والمبدع "راديو سندي ديباك كيسواني" مع السيد "شانكار لالواني"، عضو البرلمان، كضيف رئيسي. تشمل أبرز العروض عروض المغنيين "فيبين شيفاني" و "بوجا فازيراني" والرقصات التقليدية والمضيفة الشهيرة "سيمران أهوجا". يهدف البرنامج إلى الاحتفاء بالثقافة وفي نفس الوقت احتضان التأثيرات الحديثة. تتوفر التذاكر للمدعوين. لمزيد من التفاصيل، اتصل على 050 3991957 .
استمتع بمنظر غروب الشمس
يقدم مطعم "بيردز دبي" (Birds Dubai) "سلسلة غروب الشمس" (Sunset Series)، وهي تجربة تناول طعام مسائية من الساعة 4 مساءً حتى 7 مساءً، وتتميز بإطلالات خلابة وعروض حية وقائمة طعام راقية. يمكن للضيوف الاستمتاع بأطباق مميزة مستوحاة من النكهات اليابانية والمأكولات البحرية، مثل لفائف التارتار و سمك باس البحر و سوشي السلمون المطهو على البخار و تمبورا الروبيان، إلى جانب مشروبات حصرية مثل "كراميل سبارو" Caramel Sparrow و "تاناجر اسنس" (Tanager's Essence). تم تصميم السلسلة للأمسيات الرومانسية أو التجمعات، وتوفر وجهة لا تُنسى لتناول الطعام مع مشهد مدينة دبي عند غروب الشمس.