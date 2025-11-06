أفضل الأنشطة في الإمارات خلال الأسبوع

جدول نهاية الأسبوع في الإمارات مليء بالطاقة والنكهة والتجارب الجديدة لكل نوع من المستكشفين. سواء كنت في مزاج لتذوق برانش في السماء، أو الغوص في المأكولات الكاريبية الحديثة، أو احتضان العافية على الشاطئ، هناك شيء جديد لاكتشافه في جميع أنحاء الإمارات. أضف تحدي لياقة في الثلج ولمسة من الأناقة وستحصل على عطلة نهاية أسبوع تمزج بين الانغماس والحركة والأناقة على الطريقة الإماراتية. إليك أفضل الأنشطة للقيام بها هذا الأسبوع في دبي وأبوظبي.
احتضان الحركة الواعية
هذا الموسم، تتعاون جميرا مع العلامة التجارية العالمية للحركة الواعية سانكتوم لاستضافة سلسلة من جلسات العافية التحويلية في دبي وأبوظبي. تقام الجلسات في فندق جميرا بيتش وجزيرة جميرا السعديات، وتدعو الجلسات التي تستمر لمدة 60 دقيقة الضيوف لإعادة الاتصال بين العقل والجسم من خلال الحركة والموسيقى والوعي. بإرشاد من مدربين خبراء وبإطلالات خلابة على الشاطئ، سيختبر المشاركون رحلة تطهيرية معززة بقوائم تشغيل مخصصة، وحمامات جليدية، ووسائل راحة للعافية مجانية. بسعر 215 درهم للشخص، تقام الجلسات في تواريخ محددة من نوفمبر إلى يناير، مجسدة فلسفة جميرا "حياة جيدة القيادة".
تجربة برانش التنين الأسود
تاتو دبي، الإضافة الأحدث إلى مشهد الطعام في مرسى دبي، يقدم تجربة آسيوية حديثة مرتفعة إلى أفق المدينة من الطوابق 74 إلى 81. يقدم المكان مجموعة من التجارب المميزة، من غداء الأعمال الراقي وشاي بعد الظهر إلى قوائم التذوق في عطلة نهاية الأسبوع. هذا الأسبوع، يمكن للضيوف الاستمتاع ببرانش التنين الأسود، وهو حدث طهوي جريء يقام كل سبت في الطابق 74 من الساعة 12 ظهرًا إلى 4 مساءً. يمكن للرواد الاختيار من بين ثلاث باقات منسقة - ناعمة (495 درهم)، منزلية (545 درهم)، أو مميزة (695 درهم) - كل منها مصمم لتقديم تجربة برانش فاخرة وقابلة للتخصيص مع إطلالات بانورامية على المدينة.
الانطلاق في عطلة نهاية الأسبوع مع Route 66 Live
استعدوا للانطلاق على الطريق المفتوح كل جمعة في Route 66 Live، حيث يلتقي روح كاليفورنيا مع بريق دبي في Pacific Groove، فندق Paramount. من الساعة 7:30 مساءً حتى 10:30 مساءً، يمكن للضيوف الاستمتاع بأمسية حيوية من المأكولات البحرية واللحوم والموسيقى الحية، وكلها مصممة لالتقاط طاقة الطريق السريع الأمريكي الأيقوني. اختر من قائمة الشواء المشتركة للمأكولات البحرية واللحوم بدءًا من 339 درهم، مع خيارات للمشروبات الغازية غير المحدودة (419 درهم)، أو المشروبات المنزلية (499 درهم)، أو المشروبات المميزة، واستمتع بخصم 40 في المائة عند الحجز مسبقًا.
تغلب على البرد
ارفع مستوى لياقتك إلى آفاق جديدة في تحدي دبي للياقة البدنية مع HYROX Class in the Snow الأول من نوعه. يستضيفه Gravity Calisthenics Gym في سكي دبي، هذه الجلسة المليئة بالأدرينالين لمدة ساعة تجمع بين القوة والتحمل والكارديو في بيئة تحت الصفر مثيرة. تقام في 9 نوفمبر الساعة 6:30 صباحًا داخل حديقة الثلج الأيقونية في مول الإمارات، تقدم الحصة فرصة نادرة للتدريب في ظروف جليدية مقابل 130 درهم للشخص الواحد. الأماكن محدودة — واتساب 058 900 8104 لتأمين مكانك واحتضان التمرين النهائي في الطقس البارد.
جرب قائمة كاريبية جديدة جريئة
يدخل Miss Lily’s، الوجهة الكاريبية المحبوبة في دبي، حقبة جديدة نابضة بالحياة مع قائمة جديدة تمامًا تحتفل بالنكهات الجريئة والإبداع والاتصال الثقافي. تعاون بين الشيف التنفيذي ريتشي ريتشاردز والشيف بريتني “Stikxz” ويليامز من نيويورك، يجمع التشكيل الجديد بين روح جامايكا وطاقة نيويورك. تقدم القائمة أطباق بارزة مثل الأخطبوط المتبل مع الحمص بالثوم المحمص، صدر البط المزجج بالتاماريند، لفائف الكركند من Miss Lily’s، والمعكرونة بالدجاج المطهو، وكلها تعرض الفن الكاريبي الحديث. تكمل قائمة المشروبات الجديدة التجربة.