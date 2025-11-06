أفضل الأنشطة في الإمارات خلال الأسبوع

تاتو دبي، الإضافة الأحدث إلى مشهد الطعام في مرسى دبي، يقدم تجربة آسيوية حديثة مرتفعة إلى أفق المدينة من الطوابق 74 إلى 81. يقدم المكان مجموعة من التجارب المميزة، من غداء الأعمال الراقي وشاي بعد الظهر إلى قوائم التذوق في عطلة نهاية الأسبوع. هذا الأسبوع، يمكن للضيوف الاستمتاع ببرانش التنين الأسود، وهو حدث طهوي جريء يقام كل سبت في الطابق 74 من الساعة 12 ظهرًا إلى 4 مساءً. يمكن للرواد الاختيار من بين ثلاث باقات منسقة - ناعمة (495 درهم)، منزلية (545 درهم)، أو مميزة (695 درهم) - كل منها مصمم لتقديم تجربة برانش فاخرة وقابلة للتخصيص مع إطلالات بانورامية على المدينة.