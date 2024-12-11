أفضل الأنشطة العائلية في الإمارات خلال موسم الأعياد 2024
إنها أسعد فترة في السنة... ومع اقتراب عيد الميلاد (أي وقت العائلة والأصدقاء)، حان الوقت لوضع خطط مبهجة. سواء كنت ترغب في حضور عرض غنائي يحسن مزاجك أو تلقي هدية من "بابا نويل السري" أثناء الخروج، فنحن نقدم لك عدداً من الفعاليات الممتعة.
إليكم نظرة سريعة على جولتنا الممتعة.
بابا نويل السري
هناك دائماً ما يميز الهدايا المفاجئة التي لا نتوقعها، وذلك ما يجعلنا نبتسم. هل تتفق مع ذلك؟ تناول الطعام في "يوكو سيزلرز" (Yoko Sizzlers) هذا الشهر، وإذا تجاوزت فاتورتك مبلغ 300 درهم، فسيتم إدخالك تلقائياً ضمن برنامج "بابا نويل السري في يوكو سيزلرز" (Yoko's Secret Santa). وهذا يعني أن بابا نويل سيقرر كيفية مكافأتك؛ يمكنك الحصول على خصم على فاتورتك، أو حلوى مجانية، أو حتى وجبة مجانية. ما يجب وضعه في الاعتبار هو أنه لا يمكنك استخدام تطبيقات الطرف الثالث إذا كنت ترغب الحصول على أحد هذه الهدايا.
ابتداءً من 300 درهم في شهر ديسمبر، النهدة والبرشاء والكرامة.
هل ترغب في الحصول على هدية من صنع اليد؟
سجل أطفالك (من سن 5 إلى 14 عاماً) في إحدى ورش العمل في فلايفا، في مركز الغرير، بين 16 و 25 ديسمبر، حيث يمكنهم صنع هدايا رائعة مثل الزينة الخشبية والقبعات الصوفية الشتوية المريحة. وسيتعلمون أيضاً كيفية صنع أساور أكاليل الزهور. وما هو الأفضل في كل ذلك؟ إذا أنفقت 100 درهم لدى أي من متاجر مركز الغرير، ستكون الورشة مجانية.
بسعر 100 درهم (الحد الأدنى للإنفاق)، 16-25 ديسمبر من الساعة 5 مساءً إلى 7 مساءً (يومياً)
تعرف على الرجل العجوز المرح
هل يتوق أطفالك لرؤية بابا نويل؟ توجه إلى مطعم "كوكلي" في أبراج بحيرات جميرا (Couqley JLT) أو وسط مدينة دبي في يوم عيد الميلاد لتستمتع بمقابلة خاصة لا تفوت. يقدم المطعم الفرنسي الحائز على جوائز أيضاً قائمة طعام خاصة حتى 31 ديسمبر، حيث ستحصل على كأس مجاني من عصير العنب وقبعة بابا نويل ودبوس من "كوكلي" على شكل ديك. هل تريد التقاط صورة للاحتفال بهذه المناسبة؟ يمكنك التوجه إلى كشك الصور المصنوع بشكل يناسب أجواء عيد الميلاد.
في 25 ديسمبر، "كوكلي" في أبراج بحيرات جميرا من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 ظهراً و "كوكلي" في وسط المدينة من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 5 مساءً.
وليمة مع الذكاء الاصطناعي
لا يوجد شيء يشبه تجربة تناول الطعام التفاعلية، وإذا كنت ترغب في منح نفسك الفرصة لذلك، اقرأ عن عروض "زينون دبي"، مسرح الطعام المدعوم بالذكاء الاصطناعي في المدينة. يدمج زينون الأساطير اليونانية مع الفخامة ليخلق تجربة طعام ممتعة. أما بالنسبة لما يمكنك توقعه على طبقك، فهناك أطباق احتفالية مثل شوربة اليقطين مع الكمأة، ميداي (أسماك) مع الكمأة البيضاء، دجاج مشوي كامل مع فوا جراس، آيس كريم الكمأة البيضاء، وبانيتوني مع كريمة الفانيليا الشانتي.
ابتداءً من 75 درهماً في 25 ديسمبر، الساعة 6 مساءً. في فندق كمبينسكي سنترال أفينيو دبي.
دع الكلاب تخرج!
سوف تستمتع حيواناتك الأليفة بهذه الوجبة اللذيذة والفرصة للتواصل. سيستضيف نادي دبي للبولو والفروسية مهرجان "فيستيفال" (Feastival)، الذي يحتوي على سوق عيد الميلاد، وقلاعاً نطاطة للأطفال، وحفرة كرات مخصصة وحمامات تبريد لحيواناتكم الأليفة، حيث يمكنهم الركض بحرية في منطقة بدون أطواق، تحت إشراف فريق (Dogwalk) والمدربة الخبيرة "جاسمين ماير". لا تفوت عرض (Fun Dog Show)، حيث يمكن للآباء مشاهدة الكلاب تتنافس في ست فئات، بما في ذلك فئة أفضل زي (نعم، يرحب بارتداء الملابس التنكرية). سيشهد المساء حدث إضاءة شجرة عيد الميلاد، مع عرض غناء الترانيم وفرقة موسيقية حية. هل يمكنك غناء (fa la-la-la-la)؟
من 20 درهماً (للدخول العادي)؛ مجاناً (لمن هم أقل من 13 عاماً). 14 ديسمبر، من الظهر حتى الساعة 10 مساءً. نادي دبي للبولو والفروسية.
جولة داخل كرة الثلج
أو على الأقل هذا ما يهدف إليه "الكوكب الأخضر" (The Green Planet) من خلال تجربة أرض العجائب الشتوية "ونتر وندرلاند" (Winter Wonderland).
ستشهد الغابة المطيرة الداخلية في دبي احتفالاً مذهلاً بإضاءة شجرة عيد الميلاد في 14 ديسمبر، إلى جانب أداء من جوقة الأطفال. دعونا لا ننسى الهدف الأساسي لهذه الوجهة المحبوبة، حيث يمكن التطلع إلى لقاء احتفالي مع الحيوانات. كما سيحضر بابا نويل حضوراً خاصاً. وإذا كنت ترغب حقاً في تجربة فريدة، يمكنك حجز تجربة التخييم في الغابة المطيرة. يتوفر هذا المخيم طوال شهر ديسمبر، ويقدم أنشطة ذات طابع احتفالي تشمل تزيين بسكويت الزنجبيل، والفنون والحرف اليدوية التفاعلية لعيد الميلاد، بالإضافة إلى حلوى المارشميلو.
من 850 درهماً، ديسمبر (التخييم في الغابة المطيرة، كل عطلة نهاية الأسبوع).
حديقة وايلد وادي المائية
لا يمكنك تجاهل هذه المغامرة الشيقة. ينتظرك وقت ممتع ومليء بالمرح في حديقة "وايلد وادي المائية" هذا الشهر. اصطحب عائلتك لتتمكن من الحصول على تذكرة احتفال مع خصم يصل إلى 30% على تذاكر الدخول (حتى 6 يناير) والدخول إلى جميع الألعاب والمعالم السياحية. هل سبق لك أن رأيت بابا نويل يمارس رياضة ركوب الأمواج؟ نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لرؤية ذلك؛ فمن 15 إلى 25 ديسمبر، سيستعرض الرجل المرح مهاراته على لوح ركمجة. تتم إقامة حفلات دي جي في حمامات السباحة وعروض خاصة طوال اليوم.
من 195 درهماً (تذكرة يومية)، أثناء شهر ديسمبر، أم سقيم.
شاهد العرض
استمتع بتقليد عيد الميلاد بمشاهدة عرض "كسارة البندق" (The Nutcracker)، حيث يُقدَّم عرض الباليه للملحن الروسي تشايكوفسكي في أوبرا دبي هذا العام من قبل فرقة الباليه والأوركسترا التابعة لأوبرا أستانا. استعد للسحر حين تتحول الأحلام إلى حقيقة وتنسج أمامك قصة سحرية، حيث تنبض لعبة الجنود بالحياة.
تبدأ الأسعار من 290 درهماً، 19-22 ديسمبر في الساعة 8 مساءً؛ وفي 21 ديسمبر في الساعة 2 ظهراً و 8 مساءً؛ و 22 ديسمبر في الساعة 2 ظهراً و 7 مساءً؛ في أوبرا دبي.