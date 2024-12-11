أفضل الأنشطة العائلية في الإمارات خلال موسم الأعياد 2024

هناك دائماً ما يميز الهدايا المفاجئة التي لا نتوقعها، وذلك ما يجعلنا نبتسم. هل تتفق مع ذلك؟ تناول الطعام في "يوكو سيزلرز" (Yoko Sizzlers) هذا الشهر، وإذا تجاوزت فاتورتك مبلغ 300 درهم، فسيتم إدخالك تلقائياً ضمن برنامج "بابا نويل السري في يوكو سيزلرز" (Yoko's Secret Santa). وهذا يعني أن بابا نويل سيقرر كيفية مكافأتك؛ يمكنك الحصول على خصم على فاتورتك، أو حلوى مجانية، أو حتى وجبة مجانية. ما يجب وضعه في الاعتبار هو أنه لا يمكنك استخدام تطبيقات الطرف الثالث إذا كنت ترغب الحصول على أحد هذه الهدايا.