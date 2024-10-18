أعضاء "وان دايركشن": رحيل ليام باين دمرنا تمامًا
قال أعضاء فرقة البوب الناجحة للغاية "وان دايركشن" يوم الخميس إنهم "دمروا تماما" بسبب وفاة زميلهم في الفرقة ليام باين الذي سقط من شرفة غرفته في فندق في بوينس آيرس عن عمر يناهز 31 عاما.
وقال أفراد الأسرة إنهم "شعروا بالحزن" مع تدفق التعازي من عالم الموسيقى والمعجبين وحتى مكتب رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر".
وفي الأرجنتين، أشار تشريح الجثة إلى أن المغني البريطاني لم يحاول إيقاف سقوطه الأربعاء، و"ربما سقط في حالة من غيبوبة شبه كاملة أو شبه كاملة" قبل وفاته.
وقال زملاء فرقة وان دايركشن "نيل هوران" و"هاري ستايلز" و"لويس توملينسون" و"زين مالك" على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد دمرنا تماماً خبر وفاة ليام، وعندما يتمكن الجميع من ذلك، سيكون هناك المزيد ليقال".
"ولكن في الوقت الحالي، سوف نأخذ بعض الوقت للحزن ومعالجة فقدان شقيقنا، الذي أحببناه كثيراً".
وفي تكريم منفصل على موقع إنستغرام، نشر مالك صورة له مع باين، وهما ينامان بجانب بعضهما البعض.
"لقد فقدت أخاً عندما تركتنا ولا أستطيع أن أشرح لك ما كنت سأقدمه فقط لأمنحك عناقاً أخيراً"، كما كتب.
وقال ستايلز إن "أعظم فرحة بالنسبة لباين كانت إسعاد الآخرين".
وكتب في منشور مرفق بصورة لبين وهو يؤدي عرضاً حياً أمام حشد كبير: "ستظل السنوات التي قضيناها معًا إلى الأبد من بين أغلى سنوات حياتي. سأفتقده دائماً، صديقي العزيز".
ووصف توملينسون باين بأنه "الأخ الطيب الذي كنت أشتاق إليه طيلة حياتي".
وقال عبر حسابه على إنستغرام: "وللعلم، كان ليام في رأيي الجزء الأكثر أهمية في الفرقة ".
"خبرته منذ الصغر، وأسلوبه المثالي، وحضوره على المسرح، وموهبته في الكتابة. والقائمة تطول. شكرًا لك على تشكيلنا يا ليام."
كما نشر نيل هوران صورة عبر حسابه على إنستغرام تجمعه بالمغني الشاب الراحل.
وقال: "لا يحدث أن تكون بيننا علاقة صداقة أو رابطة في الحياة. أشعر بأنني محظوظ للغاية لأنني تمكنت من رؤيته مؤخراً. للأسف لم أكن أعلم أنه بعد أن ودعته واحتضنته في ذلك المساء، سأقول له وداعاً إلى الأبد. إنه لأمر مفجع".
وأضاف "لم يكن الأمر حقيقيًا على الإطلاق. كان ليام يتمتع بطاقة الحياة وشغف بالعمل كان معديًا. كان الأكثر ذكاءً في كل غرفة وكان دائمًا يجعل الجميع يشعرون بالسعادة والأمان".
وعثر على باين ميتا بعد أن اتصل موظفو الفندق بخدمات الطوارئ مرتين للإبلاغ عن "ضيف تحت تأثير المخدرات والكحول، ويقوم بتدمير غرفته"، بحسب تسجيل صوتي مسرب.
وقال أحد الموظفين "لا أعلم ما إذا كانت حياة الضيف في خطر، لكنه يعيش في غرفة بها شرفة، ونحن خائفون بعض الشيء من أن يقوم بشيء يهدد حياته".
وكان يقيم في غرفة في الطابق الثالث بفندق "كاسا سور"، ولها شرفة تطل على فناء خلفي يبلغ ارتفاعه حوالي 14 متراً.
وأشارت نتائج التشريح بعد الوفاة إلى أنه كان بمفرده وقت السقوط وكان "يعاني من حالة تعاطي مخدرات".
وقالوا إن المغني عان من "صدمات متعددة" و"نزيف داخلي وخارجي".
وأصدرت عائلة باين بيانًا قالت فيه إنها ستتذكره "لروحه الطيبة والمضحكة والشجاعة" وطالبت بالخصوصية.
واقترح مايكي جراهام، أحد أعضاء فرقة "بويزون" Boyzone الأيرلندية في تسعينيات القرن العشرين، أن "تحتفظ شركات التسجيلات بعلماء نفس في دفاترها من الآن فصاعداً لإحياء ذكراه كواجب رعاية لضعف مواهبهم الشابة".
"الشهرة يمكن أن تكون مدمرة للغاية خاصة في عالم اليوم"، كتب على X.
داخل غرفة باين في الفندق
ونشرت صحيفة كلارين، الأربعاء، صورا لما قالت إنه الجزء الداخلي من غرفة باين، حيث وجدت مسحوقا أبيض على طاولة بجوار قطعة من ورق الألمنيوم وولاعة، وجهاز تلفزيون بشاشة مكسورة.
وقالت النيابة العامة إنه تم العثور على مواد تبدو أنها "مخدرات ومشروبات كحولية" في الغرفة بالإضافة إلى كسر قطع الأثاث والأشياء الأخرى.
ولم يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الطبية والسموم التي أجريت على جسد باين.
رحلة ملحمية
بدأت فرقة One Direction في عام 2010 عندما ظهر المراهقون في ذلك الوقت في برنامج "The X Factor" التلفزيوني البريطاني.
لقد استمروا في إصدار ألبوم من الأغاني الجاهزة للإذاعة كل عام في الوقت المناسب لموسم التسوق في العطلات وأصبحوا أحد أعلى الأعمال الحية ربحًا في العالم.
في عام 2016، بعد مغادرة مالك، قالت المجموعة إنها في فترة توقف غير محددة لكنها لم تنفصل.
وصلت أغنية Strip That Down، وهي أول أغنية فردية لـ Payne، إلى المرتبة الثالثة على قوائم المملكة المتحدة والمرتبة العاشرة على قائمة أفضل الأغاني في Billboard في الولايات المتحدة.
لكن في السنوات الأخيرة، تحدث بصراحة عن صراعه مع إدمان الكحول والشهرة.
في مقطع فيديو نُشر على حسابه على يوتيوب عام 2023، قال إنه أمضى بعض الوقت في إعادة التأهيل وناقش جهوده للتوقف عن الشرب: "لقد أصبحت نوعًا ما شخصًا لم أعد أتعرف عليه حقًا".
وفي العام الماضي، قال إنه يعمل على ألبوم منفرد ثانٍ وأصدر أغنية فردية في مارس/آذار هذا العام.
(مدخلات من وكالة فرانس برس ورويترز)