أعضاء "وان دايركشن": رحيل ليام باين دمرنا تمامًا

وقال: "لا يحدث أن تكون بيننا علاقة صداقة أو رابطة في الحياة. أشعر بأنني محظوظ للغاية لأنني تمكنت من رؤيته مؤخراً. للأسف لم أكن أعلم أنه بعد أن ودعته واحتضنته في ذلك المساء، سأقول له وداعاً إلى الأبد. إنه لأمر مفجع".