أسطورة الكوميديا "جون كليز" يُحيي ليلة واحدة في دبي
استعدوا لأمسية مليئة بالضحك والحنين مع عودة أسطورة الكوميديا "جون كليز" إلى مسرح دبي أوبرا يوم السبت 25 يناير الساعة 5 مساءً. مع مسيرة مهنية امتدت لعقود وإرث يشمل مشاريع شهيرة مثل "فولتي تاورس" و"مونتي بايثون" و"حياة براين" ، سيقدّم "كليز" عرضاً استثنائياً، ويشارك أبرز الحكايات والقصص من حياته ومسيرته المهنية غير العادية.
ويَعد هذا الحدث، والذي سيكون ليلة واحدة فقط، بأخذ المعجبين في رحلة عبر مسيرة "كليز" الرائعة. من عمله الرائد مع فرقة "مونتي بايثون" الأسطورية في الستينيات إلى سيناريو فيلمه المرشح لجائزة الأوسكار "سمكة تدعى وندا"، سيسعد أيقونة الكوميديا البريطانية الجمهور بقصص من ذخيرته الواسعة.
وكان آخر عرض قدّمه "كليز" في دار دبي للأوبرا في عام 2023، حيث أضحك الجمهور بذكائه وسحره. وهذه المرة، يعود ليفعل كل ذلك مرة أخرى، ويجلب معه روح الدعابة التي يتميز بها وأسلوبه الفريد في سرد القصص إلى قلب وسط مدينة دبي.
تذاكر هذا العرض الكوميدي متاحة للبيع الآن، ابتداءً من 210 درهماً إماراتياً للفئة الفضية. وتشمل الفئات الأخرى:
الذهبية: 290 درهماً
البلاتينية: 360 درهماً
الماسية: 460 درهماً
كبار الشخصيات: 570 درهماً
يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر القنوات الرسمية لدار دبي للأوبرا.