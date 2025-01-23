أسطورة الكوميديا "جون كليز" يُحيي ليلة واحدة في دبي

وكان آخر عرض قدّمه "كليز" في دار دبي للأوبرا في عام 2023، حيث أضحك الجمهور بذكائه وسحره. وهذه المرة، يعود ليفعل كل ذلك مرة أخرى، ويجلب معه روح الدعابة التي يتميز بها وأسلوبه الفريد في سرد القصص إلى قلب وسط مدينة دبي.