أسرار جاذبية سيدرا عمارة على منصات التواصل الاجتماعي

تتذكر سيدرا المولودة في سوريا قائلة: "عندما كنت طفلة وانتقلت للتو إلى السويد، لم يكن لدي الكثير لأفعله". وتضيف أنه في بلد جديد، قبل تكوين صداقات، يصبح الملل رفيقك الدائم. "لذا، بدأت في النشر فقط من أجل المتعة أثناء تجربة أشياء جديدة."

توضح المؤثرة المقيمة في دبي أنها وشقيقتيها، نارين وشيرين عمارة، بدؤوا النشر على الإنترنت في نفس الوقت تقريباً. كانت هي، الأخت الوسطى، في سن 13 أو 14 عاماً، وبالتالي كانت على حافة السن الذي تعتبره تطبيقات الوسائط الاجتماعية مناسباً. وتقول لصحيفة خليج تايمز، وهي تهز كتفيها: "أعتقد أن كوني في المنتصف ساعدني في تطوير أسلوبي الفريد، ومنظوري، ونهجي تجاه تحديات معينة."

وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة مايو كلينيك الأمريكية في عام 2022، استناداً إلى 1300 إجابة، تبين أن 35% من المراهقين يستخدمون واحدة على الأقل من خمس قنوات عدة مرات في اليوم: يوتيوب، تيك توك، فيسبوك، إنستغرام، وسناب شات. وبينما تفرض العديد من البلدان الآن قيوداً إضافية على من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وفي أي سن، تبدو رحلة سيدرا وكأنها في الوقت المناسب.