أسرار جاذبية سيدرا عمارة على منصات التواصل الاجتماعي
تتمتع سيدرا عمارة، المؤثرة في مجال أسلوب الحياة البالغة من العمر 22 عاماً، بأفضل مظهر على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي - بشرتها المضيئة التي تتألق حتى تحت الضوء الخافت في المكتب.
تبتسم وتقدم لنا بلطف لمحة عن سبب جذب قنواتها لهذا العدد الكبير من المتابعين. لديها 5.7 مليون متابع على إنستغرام (@cedras_beauty)، و3.31 مليون مشترك على قناتها على يوتيوب (@cedra_amara)، و2 مليون متابع على تيك توك (cedra.amara).
ومع ذلك، لم تكن رحلة سيدرا كمؤثرة بسبب نقص المتابعين أو الإعجابات؛ بل كانت أكثر من مجرد حالة من الملل.
تتذكر سيدرا المولودة في سوريا قائلة: "عندما كنت طفلة وانتقلت للتو إلى السويد، لم يكن لدي الكثير لأفعله". وتضيف أنه في بلد جديد، قبل تكوين صداقات، يصبح الملل رفيقك الدائم. "لذا، بدأت في النشر فقط من أجل المتعة أثناء تجربة أشياء جديدة."
توضح المؤثرة المقيمة في دبي أنها وشقيقتيها، نارين وشيرين عمارة، بدؤوا النشر على الإنترنت في نفس الوقت تقريباً. كانت هي، الأخت الوسطى، في سن 13 أو 14 عاماً، وبالتالي كانت على حافة السن الذي تعتبره تطبيقات الوسائط الاجتماعية مناسباً. وتقول لصحيفة خليج تايمز، وهي تهز كتفيها: "أعتقد أن كوني في المنتصف ساعدني في تطوير أسلوبي الفريد، ومنظوري، ونهجي تجاه تحديات معينة."
وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة مايو كلينيك الأمريكية في عام 2022، استناداً إلى 1300 إجابة، تبين أن 35% من المراهقين يستخدمون واحدة على الأقل من خمس قنوات عدة مرات في اليوم: يوتيوب، تيك توك، فيسبوك، إنستغرام، وسناب شات. وبينما تفرض العديد من البلدان الآن قيوداً إضافية على من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وفي أي سن، تبدو رحلة سيدرا وكأنها في الوقت المناسب.
من ناحية أخرى، كان والداها يعرفان تماماً ما يتم نشره على منصاتها. تقول: "ما زلت أتذكر حديثي مع والدتي، حيث قالت لي: 'طالما أنك أمام عيني، فافعلي ما تريدين'. لقد كانت داعمة.
ومع ذلك، كانت سيدرا دائماً حريصة على المحتوى الذي تنشره. وتوضح قائلة: "عندما كنت طفلة، كنت مختلفة تماماً. مع مرور الوقت، غيرت تسريحة شعري، وطريقة وضعي للمكياج، وأسلوب حياتي". ومع ذلك، اكتشفت أن الطريق إلى قلوب جمهورها كان من خلال الأصالة. وتقول: "كن نفسك؛ إذا كنت نفسك، سيحب الناس متابعتك ومشاهدتك".
تضيف قائلة: "أتمنى لو أخبرني أحدهم أنه من الجيد أن تأخذ وقتك في اكتشاف صوتك وأسلوبك بدلاً من محاولة تلبية توقعات الجميع. كما أنني أود أن أقول لا تفرط في التركيز على الكمال، فالمهم حقاً هو التواصل مع معجبيك والثبات على نفس النهج."
وتوضح أن أحد الأشياء التي تحفزها هو مساعدة الآخرين على الاهتمام بأنفسهم. تقول: "أهتم ببشرتي كثيراً، ليلاً ونهاراً، وأشارك دائماً النصائح مع متابعيني. أخبرهم وأريهم. لذلك، قنواتي لا تقتصر فقط على أسلوب حياتي، بل أريد من معجبي أن يفعلوا شيئاً جيداً لأنفسهم. وعندما أعتني ببشرتي، أقول لهم دائماً: 'لنعتنِ ببشرتنا معاً'. وهم في الواقع يرسلون لي رسائل مثل: 'لقد اعتنينا ببشرتنا بفضلك'. هذا النوع من التعليقات يجعلني سعيدة، لأنني أؤثر عليهم بطريقة إيجابية."
وسائل التواصل الاجتماعي هي لعبة أرقام – فبدون خطة، يمكن أن تسوء الأمور بشكل كبير. ولحسن الحظ، أدركت سيدرا أهمية نشر المحتوى بشكل منظم منذ سنوات. تقول: "أعتمد بشكل كبير على تقويمي لضمان الاتساق والاستراتيجية في عملي. يساعدني في تخطيط المنشورات حول الموضوعات الرئيسية والأحداث وفرص جذب الجمهور، مع السماح أيضاً بالمرونة للاتجاهات أو الأفكار العفوية. كما أن البقاء منظمة باستخدام التقويم يمكنني من الحفاظ على سير عمل متوازن وتقديم محتوى قيم لمتابعيني."
وهذا العقل المنطقي هو الذي ساعدها أيضاً على رؤية ما وراء المتصيدين الذين قد يجدون طريقهم إلى أقسام التعليقات الخاصة بها. تقول، وهي تميل نحو الميكروفون بتعبير صارم: "لا يمكنك إرضاء الجميع. سيجد بعض الأشخاص دائماً أشياء لا يحبونها فيك ويخبرونك بها فقط لتشعر بالسوء. فقط تجاهلها وامضِ قدماً وافعل ما تريد."
تسعى سيدرا، المتخصصة في مجال "الجمال"، إلى التوسع في عالم الموضة أيضاً. تتحدث عن أسلوبها المفضل بطريقة عملية، قائلة: "أحب أن أكون أنيقة وأفضّل الإطلالات البسيطة. لا أحب المبالغة، لأنني قصيرة ونحيفة، لذا فإن المبالغة لن تناسبني." وتضيف أنها تأمل في امتلاك علامات تجارية خاصة بها. وهي تعمل حالياً على بناء علاقات مع بعض العلامات التجارية التي تظهر على قنواتها، مثل مايبيلين وغارنييه أرابيا."
تتمتع هذه المرأة الرشيقة، التي يزيد طولها عن خمسة أقدام، بعقلية ريادية تحفزها على تجربة أشياء جديدة – سواء كان ذلك من خلال نظام تجميل مبتكر يربطها بجمهور أكبر، أو فكرة عمل جديدة.
تقول: "إذا لم أكن منشئة محتوى، أعتقد أنني كنت سأتجه نحو صناعة التجميل. لطالما كنت مهتمة بالعناية بالبشرة والصحة، فهي تمنحني هدفاً حقيقياً. لذا أعتقد أنني يمكنني أن أرى نفسي أستكشف هذا المجال وأجد طرقاً لإحداث تأثير فيه."
وترى أن الإمارات العربية المتحدة هي المكان المثالي لتحقيق هذه الأفكار. تقول ضاحكة: "انتقلت إلى هنا في عام 2019 بعد أن أمضيت بعض الوقت في التنقل بين السويد والإمارات. كان عليّ الانتقال إلى هنا لأنني أحب هذا المكان وأشعر براحة كبيرة فيه. أحبها لأنها دولة عربية مسلمة، وأشعر براحة أكبر هنا. أشعر بالأمان. أعرف معظم الناس هنا ولديّ أصدقاء، لذا أشعر وكأنني في وطني."
بصفتها مؤثرة، تتنقل سيدرا باستمرار وتسافر بأمتعة خفيفة. تقول: "إذا نظرت إلى حقيبتي الآن، فستجدين فيها الأساسيات التي أستخدمها دائماًً: كريم اليدين، وكحل الشفاه، والملمع. أحب أن أبقي الأمور بسيطة وعملية عندما أكون في الخارج."
لا بد أنها تفعل شيئاً صحيحاً - بشرتها تقول ذلك.