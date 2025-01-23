"أريجيت سينغ" يجلب سحر بوليوود إلى جزيرة ياس بأبوظبي
عشاق موسيقى بوليوود، تذكروا هذا التاريخ جيداً. سيقدم الفنان الرائع "أريجيت سينغ" عرضاً حياً في حلبة الاتحاد الشهيرة، جزيرة ياس، أبوظبي، يوم الجمعة 9 مايو 2025. يُعرف أريجيت بأنه المايسترو في بعض أعظم أغاني بوليوود، ويعد حفله بأمسية من الألحان المؤثرة والعروض الحماسية والذكريات التي لا تُنسى.
تنظم Midas Events وEva Live Middle East بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال هذا الحفل الموسيقي الذي يستمر ليلة واحدة فقط، والذي سيحتفل بسحر موسيقى بوليوود. لقد جعلت قدرة أريجيت سينغ على مزج التنوع مع العمق العاطفي ظاهرة عالمية، حيث يسحر المعجبين بأغاني ناجحة مثل Tum Hi Ho وChanna Mereya وKesariya و Gerua . سواء كانت أغاني رومانسية أو موسيقى عالية الطاقة، فإن الجمهور على موعد مع حفلة موسيقية غير عادية.
أصبحت تذاكر هذا الحدث المرتقب متاحة الآن على الموقع الرسمي للإتحاد أرينا Etihad Arena، وبلاتينيوم ليست Platinumlist، وفيرجين تيكيتس Virgin Tickets.