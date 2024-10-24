"أريان خان"يطلق"ديافول"من دبي ويشرح فلسفة العلامة
"أريان خان" هو أحد أبناء جيله، حيث أن والده هو النجم الهندي "شاروخان"، الذي زار الإمارات العربية المتحدة مؤخراً لاستضافة حفل توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام (IIFA). والآن، يعود إلى البلاد مرة أخرى، وهذه المرة لمساعدة ابنه أريان في إطلاق مجموعة من ملابس الشارع تحت العلامة التجارية العصرية (ديافول) D'YAVOL."
الحدث، (ديافول أفتر دارك) D'YAVOL After Dark، هو عبارة عن حفل ضخم يقام في Sky 2.0 في حي دبي للتصميم في 27 أكتوبر.
وتأسست شركة (ديافول)D'YAVOL، المجموعة العالمية الفاخرة، على يد شاروخان، وليتي بلاجويفا، وآريان خان، وبانتي سينغ.
يقدم كل شيء من ملابس الشارع إلى المشروبات الحائزة على جوائز والتجارب/الأحداث الحصرية. أسطوري؟ نعم، يبدو الأمر صحيحاً.
وفيما يلي مقتطفات من المقابلة مع أريان خان:
ما أهمية العلامة التجارية D'YAVOL (ديافول)؟
"اسمنا مستوحى من قصة عازف الجيتار الأمريكي الأسطوري "روبرت جونسون". عندما بدأ بالعزف، أخبره الجميع بأنه [مروع] وألا يعزف مرة أخرى أبداً. ولكنه خضع لتدريب شاق لسنوات حتى أصبح أحد أعظم عازفي الجيتار على الإطلاق. لقد عزف على الجيتار بمهارة لدرجة أن الكثيرين اعتقدوا أن روبرت قد عقد 'صفقة مع الشيطان' ليصبح بهذا القدر من البراعة، لكن الحقيقة كانت مختلفة. كان الأمر يتعلق بمثابرته وثقته بنفسه وعمله الجاد. لقد تفاعلت مع هذه القصة وشعرت أنه كعلامة تجارية يجب أن نسعى بلا حدود إلى التميز، ولهذا السبب أطلقنا على العلامة التجارية اسم (ديافول) D'YAVOL، لتذكير أنفسنا بأن الشيء الوحيد الذي يجلب النجاح حقاً هو المثابرة والعاطفة والعمل الجاد."
لماذا تعتقد أن دبي هي نقطة انطلاق مثالية لـ (ديافول) D'YAVOL؟
"لا تعد دبي مركزاً للرفاهية فحسب، بل إنها أيضاً بوابة للأسواق العالمية بفضل سكانها متعددي الثقافات، مما يجعلها المكان المثالي لعلامة تجارية ذات هوية عالمية مثل (ديافول) D'YAVOL. تسعى المدينة باستمرار لتجاوز الحدود وتحديد الاتجاهات الجديدة لبقية العالم. وأنا واثق من أن علامتنا التجارية ستلقى صدى جيداً لدى الجماهير المتنوعة في المنطقة، حتى مع استمرارنا في التوسع إلى أسواق جديدة."
ما هو الإلهام وراء العلامة التجارية؟
"تتمحور فلسفة (ديافول) D'YAVOL حول تجاوز حدود الفخامة التقليدية مع الحفاظ على الأصالة. سواء كان ذلك من خلال مشروباتنا الحائزة على جوائز، أو ملابس الشارع الحصرية للغاية، أو تجاربنا الفريدة من نوعها، فإننا نركز دائماً على تقديم الأفضل لجمهورنا. نحن نعمل على خلق تجربة علامة تجارية فريدة تمتد عبر مجموعة من المنتجات، وهو أمر لم يحدث من قبل. ورغم ذلك، كانت الاستجابة إيجابية للغاية، ومن المشجع أن نرى أننا أثبتنا أنفسنا بالفعل كقوة يجب حسابها في جميع الفئات."
من يصمم الملابس ويخطط للتجارب؟
"لدينا فريق من المصممين والمخططين المؤهلين للغاية الذين أعمل معهم عن كثب لإنشاء التصاميم والتخطيط للتجارب. أنا دقيق جداً بشأن هذه العملية، لذا أعترف أنها قد تكون صارمة في بعض الأحيان. تمر بعض تصميماتنا بأكثر من عشرين جولة من العصف الذهني وتكوين الأفكار قبل طرحها في السوق. نحن نضمن أن أي شيء يصل إلى السوق هو شيء يمكننا جميعاً أن نفخر به، سواء كان ذلك ملابسنا أو تجاربنا في المناسبات."
هل لديكم خطط توسعية في المستقبل؟ هل هناك أي مشاريع أفلام أو خدمات بث عبر الإنترنت تتعاونون معها؟
"لقد بدأنا للتو وهناك الكثير في المستقبل. كما قلت، هذا هو اليوم الأول فقط لعلامتنا التجارية، ورؤيتنا لم تكتمل بعد. نحن موجودون بالفعل في أستراليا والهند والإمارات العربية المتحدة، وسنقدم قريباً منتجاتنا وتجاربنا إلى أسواق مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضاً. في الوقت نفسه، أعمل على خطوط إنتاج وقطاعات جديدة، وبينما لا يمكنني الكشف عن الكثير، يمكنك أن تطمئن أنك ستشهد الكثير من التحديثات المثيرة منا قريباً جداً. نحن نتعاون في إنتاج سلسلة ويب، وقد كتبتها وأخرجتها بنفسي، لذا من الناحية الفنية، سأكون متعاوناً مع نفسي. ولكن نعم، لدى (ديافول) D'YAVOL دور صغير في سلسلة الويب."
ما هو التالي بالنسبة لك؟
سيُعرض أول فيلم لي كمخرج في وقت ما من العام المقبل. ويدور الفيلم حول صناعة السينما الهندية وأود أن أقول المزيد، ولكنني أفضل أن أريكم بدون أن أتكلم.
للتأكيد على الحضور، يجب على الضيوف إرسال رسالة عبر (واتس آب) WhatsApp فقط على الرقم: 0507370362.
تكون طلبات الدفع وتأكيدات الحجز صالحة فقط إذا تم استلامها عبر البريد الإلكتروني على afterdark@dyavol.com.