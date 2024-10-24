"أريان خان"يطلق"ديافول"من دبي ويشرح فلسفة العلامة

"لقد بدأنا للتو وهناك الكثير في المستقبل. كما قلت، هذا هو اليوم الأول فقط لعلامتنا التجارية، ورؤيتنا لم تكتمل بعد. نحن موجودون بالفعل في أستراليا والهند والإمارات العربية المتحدة، وسنقدم قريباً منتجاتنا وتجاربنا إلى أسواق مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضاً. في الوقت نفسه، أعمل على خطوط إنتاج وقطاعات جديدة، وبينما لا يمكنني الكشف عن الكثير، يمكنك أن تطمئن أنك ستشهد الكثير من التحديثات المثيرة منا قريباً جداً. نحن نتعاون في إنتاج سلسلة ويب، وقد كتبتها وأخرجتها بنفسي، لذا من الناحية الفنية، سأكون متعاوناً مع نفسي. ولكن نعم، لدى (ديافول) D'YAVOL دور صغير في سلسلة الويب."