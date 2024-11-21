"أرجون كابور" يتألق في"سنغام مرة أخرى"

يعترف كابور بالشائعات حول كون هذه "عودته بنسخة محسنة"، حيث أطلق المعجبون والنقاد على حد سواء على هذه المرحلة من حياته المهنية اسم "أرجون 2.0". وعندما يفكر في هذا الوصف، يقول: "عندما تكون ممثلاً معروفاً ظهر لأول مرة في أفلام حققت 100 كرور مثل "2 States" وأفلام أخرى ذات ميزانية ضخمة، ينشأ من ذلك توقعات معينة. يمكن أن تنجح بعض الأفلام والبعض الآخر لا، ولكن عندما يكون هناك شيء يرتبط به الجميع عالمياً، مثل "Singham Again" ، يبدو الأمر كما لو أن الجمهور يقول، "نريد أن نشاهدك ونستمتع بك وأنت تؤدي جميع أنواع الأدوار". إن ذلك يشعرني بالدعم حقاً".