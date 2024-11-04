أخبار السيارات: من السيارات الكهربائية إلى تطبيقات التأجير الجديد في الإمارات

تعجّ دُبي بالحركة والنشاط بشكل لا مثيلَ له في أيّ مكانٍ آخر، فهي تتحوّل بشكلٍ متزايد إلى مركز للتجارة والترفيه، وهما محركان للاقتصادات في جميع أنحاء العالم والحياة الحديثة نفسها، والسيارات والدراجات النارية وعالم السيارات هي إحدى الموضوعات التي تتداخل مع هذه المجالات، حيث تحتلّ الأخبار المحيطة بالمركبات الكهربائية مركز الصدارة هذا الأسبوع، لذا سنغطّي إطلاق علامتين تجاريّتين للسيارات الكهربائية، ونلقي نظرةً فاحصة على تطبيق تأجير السيارات الجديد نسبياً.

إطلاق العلامة التجارية الصينية للسيارات الكهربائية "نيو" NIO في الإمارات العربية المتّحدة؛ طرح نيو "إي أل8" NIO EL8 للبيع.

أطلقت شركة نيو، الشركة الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية الذكيّة الفاخرة من الصين، سيارتها الرياضية متعدّدة الاستخدامات الرائدة نيو "إي إل8" EL8 إلى الإمارات العربية المتّحدة - أوّل سوق للعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يأتي ذلك بعد تأسيس نيو مينا بالشراكة مع شركة "شركة سيفن القابضة" CYVN Holdings في أبوظبي، منذ تأسيسها في عام 2014، توسعت نيو عالمياً، حيث تخدم أكثر من 598000 سائق سيارة في جميع أنحاء الصين وأوروبا، ولا يقتصر تركيز نيو في الاستدامة على المركبات الخالية من الانبعاثات فحسب، بل يشمل أيضاً تقنية تبديل البطاريات ومبادرات مثل "كلين باركس" Clean Parks، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للطبيعة، لدعم الحفاظ على البيئة.

تتميّز مجموعة التقنيات المتقدمة لشركة نيو بنظام "سكاي أو أس" (SkyOS)، وهي منصّة تُدير وظائف السيارة، من القيادة الذاتية والكبائن الذكية إلى الاتصال ولوحات القيادة الرقمية، ونظام "نومي أيه أي" NOMI AI، الذي يتمتع بالقدرة على تجاوز وظائف المعلومات والترفيه والملاحة القياسية، كما ستحاول العلامة التجارية أيضاً معالجة قلق التجوال من خلال محطات تبديل البطاريات، مما يتيح استبدال البطاريات في غضون ثلاث دقائق في جميع مواقع الإمارات العربية المتحدة.

تتميز سيارة EL8 الرياضية الفاخرة ذات الستة مقاعد التي تمّ إطلاقُها حديثاً من NIO بنظام دفع رباعي متقدّم يستخدم محركاً مغناطيسياً دائماً من كربيد السيليكون بقوة 180 كيلو وات (أمامي) ومحركات حثّيّة بقوة 300 كيلو وات (خلفي) ويقال: إنها تتمتع بمدى 510 كم (WLTP)، ومع عزم دوران يبلغ 850 نيوتن متر، فهي قادرة على الانطلاق من 0 إلى 100 كم / ساعة في 4.1 ثانية فقط، وتتميز بتصميم خارجي أنيق مع مصابيح نحيفة ومقصورة مليئة بمواد مستدامة ووسائل راحة، مثل العطر الحسي داخل السيارة، والإضاءة المحيطة، ونظام صوتي ممتاز مكوّن من 23 مكبّر صوت.

كم تكلّف؟

يبلغ سعر"نيو إي أل8" (NIO EL8) حالياً 359900 درهم.

يستطيع المستخدمون الآن تجربة قيادة "نيو إي أل8"EL8 ومعاينة "إي سي 6" EC6 القادمة، وهي سيارة "أس يو في " SUV كوبيه متوسطة الحجم فاخرة، وET5، وهي سيارة سيدان كهربائية ذكية متوسطة الحجم، في مواقع مناسبة مثل مول الإمارات وياس مول حتى 6 نوفمبر 2024.

العلامة التجارية الفيتنامية للمركبات الكهربائية "فين فاست" VinFast تظهر أوّل مرّة في الإمارات العربية المتّحدة.

أطلقت شركة الطاير للسيارات أوّل وكالة فين فاست في الإمارات العربية المتحدة في منطقة البرشاء بدبي، وهي تركّز على الفخامة المستدامة، في حدث كبير أُقيم في منتدى بلو ووترز باي بانيان تري، تمتد الوكالة الجديدة على مساحة 950 متراً مربعاً، وتوفّر صالة عرض بمساحة 400 متر مربّع، وخدمة وقطع غيار تحت سقف واحد، وتعدّ الوكالة جزءاً من مجمّع الطاير الصديق للبيئة بمساحة 55000 متر مربع، والذي يعمل بنظام شمسي بقوة 660 كيلو وات، يغطي 25٪ من احتياجاته من الطاقة، إلى جانب الإضاءة والتبريد الموفرين للطاقة، إلى جانب افتتاح الوكالة، أعلنت العلامة التجارية أيضاً عن الظهور الأول لسيارة "فين فاسيت أف 8" VinFast VF8 في الإمارات العربية المتحدة، وتتميز هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية ذات الصفين، التي صمّمها بيت التصميم الإيطالي "بينيفرانيا" Pininfarina، بتصميم رياضي وتكنولوجيا متقدّمة ومدى طويل وشحن سريع، وضمان لمدة 10 سنوات؛ بدءاً من 183,240 درهماً إماراتياً، تمثل VF8 قيمة في قطاع السيارات الكهربائية ويتم تقديمها في فئتين مختلفتين ECO و PLUS. تم تجهيز VF8 ببطارية 87.7 كيلو وات في الساعة وإعداد مزدوج المحرك ونظام الدفع الرباعي. في فئة ECO، تنتج 349 حصاناً (260 كيلو وات) من الطاقة القصوى و 500 نيوتن متر من عزم الدوران، مما يسمح لها بالوصول إلى 100 كم / ساعة من حالة السكون في 5.9 ثانية فقط، يولد طراز PLUS الأقوى 402 حصان (300 كيلو واط) و620 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى، مما يسمح له بالوصول إلى سرعة طن واحد في أقل من 5.5 ثانية.