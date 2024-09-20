أحمد الهاشمي يقهر التوحد بالموسيقى في مهرجان مترو دبي

تتذكر قائلة: "في البداية كنت أعيش في حالة إنكار عندما أخبرني الطبيب أنه لا يوجد علاج وأن أحمد سيعيش مع التوحد لبقية حياته". كانت تعاني لتقبل الوضع بسبب قلة المعلومات لديها عن التوحد وواجهت صعوبات عديدة في تسجيله في المراكز التعليمية، حيث تم طرده من الحضانة ورفضه العديد من مراكز التوحد.