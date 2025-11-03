أحدث أفلام نايلة الخاجة في العرض الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تستكشف المخرجة صاحبة الرؤية نايلة الخاجة، أول مخرجة ومنتجة إماراتية، آفاقًا جديدة مرة أخرى من خلال فيلمها الروائي الطويل الأخير، "باب" - وهو دراما نفسية مؤثرة بقيادة امرأة، تحوّل الحزن إلى استكشاف حسي غامر للعقل البشري.
يحظى الفيلم بدعم من "المنحة الوطنية للثقافة والإبداع" المقدمة من وزارة الثقافة الإماراتية، ومن إنتاج سلطان سعيد الدرمكي. ويُعد "باب" محطة فارقة في تاريخ السينما الإماراتية، إذ سيكون أول فيلم إماراتي طويل من إنتاج وإخراج امرأة يُعرض لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أقدم مهرجان سينمائي عربي وأحد المهرجانات المصنفة ضمن فئة "A" من قبل الاتحاد الدولي للمنتجين السينمائيين (FIAPF). ويقام المهرجان خلال الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر.
وقالت الخاجة: "الوقوف في القاهرة بصفتي أول امرأة إماراتية يُعرض فيلمها في تاريخ المهرجان ليس مجرد حدث رمزي؛ بل يمثل نقطة تحول في الطريقة التي يتلقّى بها العالم العربي السينما الإماراتية. فيلم باب لا يقوم على الإبهار البصري، بل على الغوص في أعماق النفس البشرية من خلال توظيف الصوت والصمت وما يظل خفياً."
تدور أحداث الفيلم في جبال رأس الخيمة النائية، ويتبع قصة امرأة تتغلب على فقدان شقيقتها التوأم، بينما يطاردها صوت طنين الأذن المستمر، فيمزج حزنها بين الذاكرة والخيال، والواقع والوهم. ومن خلال الصمت والظل والصوت، يستكشف الفيلم الحدود الهشة بين الحياة والموت، محوّلاً الصحراء إلى مرآة سريالية لعالم النفس الداخلي.
يضم فيلم "باب" فريقاً إبداعياً عالمياً رفيع المستوى، من بينهم الموسيقي العالمي الحائز جائزتي أوسكار A.R. Rahman الذي يقدم أول موسيقاه التصويرية لفيلم عربي، ومدير التصوير الهولندي Rogier Stoffers العضو في اتحادي التصوير السينمائي الأمريكي والهولندي (شارك في أعمال مثل Quills وSchool of Rock وMongol). يجمع موسيقى رحمن بين الصوت والحزن، بينما تلتقط عدسة ستوفرز المبهرة المشهد العاطفي بدقة نحتية عالية.
تم إنتاج الفيلم بواسطة سلطان سعيد الدرمكي ونايلة الخاجة وجود إس. وولكو عبر شركة Dark Dunes Productions، ليشكل تعاوناً مميزاً بين صانعي السينما الإماراتيين والمواهب العالمية، جامعاً بين الإرث المحلي والفن السينمائي العالمي.
صُوّر الفيلم بالكامل في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 140 فناناً وفنياً، من بينهم 20 إماراتياً في مواقع إبداعية رئيسية. وبعد عرضه العالمي الأول في القاهرة، سينطلق الفيلم في جولة عرض موسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مطلع عام 2026 عبر توزيع VOX Distribution، ليُعتبر من أضخم العروض الإقليمية لفيلم إماراتي طويل مُنتج بتمويل مستقل.