أحدث أفلام نايلة الخاجة في العرض الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يحظى الفيلم بدعم من "المنحة الوطنية للثقافة والإبداع" المقدمة من وزارة الثقافة الإماراتية، ومن إنتاج سلطان سعيد الدرمكي. ويُعد "باب"﻿ محطة فارقة في تاريخ السينما الإماراتية، إذ سيكون أول فيلم إماراتي طويل من إنتاج وإخراج امرأة يُعرض لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أقدم مهرجان سينمائي عربي وأحد المهرجانات المصنفة ضمن فئة "A" من قبل الاتحاد الدولي للمنتجين السينمائيين (FIAPF). ويقام المهرجان خلال الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر.