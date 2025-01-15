"أثيا شيتي" و"كيه إل راؤول" يستعدان لاستقبال طفلهما الأول بلحظات مؤثرة
تستعد "أثيا شيتي" و"كيه إل راؤول"، أحد أكثر الأزواج المشاهير المحبوبين، لاستقبال طفلهما الأول. يُعرف الزوجان بحرصهما على إبقاء حياتهما الشخصية طي الكتمان، وقد قدما مؤخراً لمعجبيهما لمحة نادرة ومؤثرة عن رحلتهما نحو الأبوة. شارك كيه إل راؤول سلسلة من الصور من رحلته الأخيرة إلى أستراليا، بما في ذلك لحظة مؤثرة مع زوجته الحامل أثيا شيتي.
في يوم الاثنين، نشر كي إل راهول على إنستغرام بعض الصور من زيارته إلى أستراليا، حيث كان يشارك في كأس بوردر-جافاسكار 2024-25. من بين صور حياته اليومية، مثل تناول القهوة في مقهى على جانب الطريق، والاستمتاع بمناظر الشاطئ الهادئة، ولقطات عفوية له، ظهرت صورة واحدة بشكل لافت.
التقطت الصورة الأخيرة لحظة عاطفية للزوجين جالسين خارج مقهى دافئ. بدت أثيا، مرتدية سترة مريحة وبنطلون جينز رمادي كبير الحجم، متألقة وهي تحتسي قهوتها. تم التقاط كيه إل راؤول وهو ينظر إليها بإعجاب وإلى بطنها المنتفخ، مما خلق جواً حميمياً ومبهجاً. وكان بينهما كعكة قرفة، مما أضاف لمسة حلوة إلى المشهد.
وكتب راؤول تعليقا على المنشور: "بقايا من أستراليا"، مما أثار موجة من الحب والإثارة بين المعجبين.
تربط أثيا وكيه إل راؤول علاقة خاصة منذ لقائهما من خلال صديق مشترك في يناير 2019. ازدهرت علاقتهما على مر السنين، وصولاً إلى حفل زفافهما في عام 2023 في مزرعة سونيل شيتي الخلابة في خاندالا. وصلت قصة حبهما إلى مرحلة جميلة وسط العائلة والأصدقاء المقربين.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الزوجان على موقع إنستغرام عن الخبر السعيد بمولودهما الأول. وجاء في منشورهما المشترك: "ستأتي نعمتنا الجميلة قريباً. 2025"، مصحوباً بصورة مؤثرة لأقدام صغيرة مع رمز العين الذي يرمز للحماية من الحسد.