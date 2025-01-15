"أثيا شيتي" و"كيه إل راؤول" يستعدان لاستقبال طفلهما الأول بلحظات مؤثرة

في يوم الاثنين، نشر كي إل راهول على إنستغرام بعض الصور من زيارته إلى أستراليا، حيث كان يشارك في كأس بوردر-جافاسكار 2024-25. من بين صور حياته اليومية، مثل تناول القهوة في مقهى على جانب الطريق، والاستمتاع بمناظر الشاطئ الهادئة، ولقطات عفوية له، ظهرت صورة واحدة بشكل لافت.