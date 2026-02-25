أب لخمسة أيتام تتغير حياته بمساعدة "غيث" الإماراتي

“نسعى لإعادة الزكاة إلى معناها الحقيقي، ليست واجبًا يُؤدى ويُنسى، بل مسؤولية تُحيي القلوب قبل أن تُلبّي الاحتياجات. عندما يتكاتف الناس في التضامن، تفسح المشقة المجال لبدايات جديدة، ويتحول الكفاح إلى طمأنينة. هذا الموسم هو دعوة مفتوحة لكل من يمكن أن يكون سببًا لراحة شخص ما، فالخير لا يكتمل إلا عندما يصبح عملًا مشتركًا بيننا جميعًا.”