أبيض الأوسكار 2026: سحر "راقص السحاب" يغزو السجادة الحمراء

لم يكن اختيار "بانتون" للون عام 2026 مجرد فكرة على لوحات الإلهام هذا الموسم، بل تجسد واقعاً ملموساً في حفل توزيع جوائز الأوسكار. فمع سيطرة درجات الأبيض الحليبي المضيء والألوان المحايدة اللؤلؤية الناعمة على السجادة الحمراء، بدا الحفل وكأنه نسخة حية من لوحة ألوان "راقص السحاب" لهذا العام: هادئة، ومجددة للطاقة.
على خلفية من بدلات التوكسيدو السوداء والسجاد القرمزي، حولت النساء اللواتي ارتدين الأبيض "البساطة" إلى تصريح مبهر؛ حيث استبدلن الألوان الصاخبة ببريق خفي، وقصات منحوتة، وتفاصيل غنية بالملامس.
وضعت إيما ستون المعيار لهذا التوجه بفستان متلألئ من تصميم لويس فيتون بدا وكأنه "ضوء سائل" سُكب على جسدها. بخصر إمبراطوري، وأكمام قصيرة، وفتحة رقبة كلاسيكية، كانت الواجهة نظيفة وبسيطة، بينما أضفى الظهر المكشوف والمنخفض لمسة درامية ساحرة.
في عودتها إلى مسرح الأوسكار بعد عقد من الزمان، اختارت بريانكا شوبرا جوناس اللون الأبيض مجدداً، لتعيد للأذهان إطلالتها الشهيرة في عام 2016. ولكن هذه المرة، اختارت تصميماً أكثر هيكلية وفنية بفستان مكشوف الكتفين مخصص من ديور، لتثبت أن الأبيض يمكن أن يكون قوياً ومسيطراً تماماً كأي لون أساسي آخر.
رغم أنها لم تلتزم بالأبيض الكلاسيكي، إلا أن نيكول كيدمان نقلت لوحة الألوان الناعمة إلى درجات الوردي الشاحب بفستان من الريش بتأثير التدرج اللوني من شانيل، والذي تدرج من لون الكريم عند الصدر إلى الوردي الناعم عند الحافة.
اختارت غوينيث بالترو، المخضرمة في أناقة الأوسكار، اللون العاجي هذا الموسم. جاء فستانها الحريري بلون "ضوء الشموع" الناعم، وتميز بفتحة صدر مستقيمة. وبإضافتها لمجوهرات من الألماس الأصفر، أظهرت كيف يمكن للون "آمن" أن يقدم عنصراً مفاجئاً ومبهراً.
في الجانب الأكثر رمانسية، حولت إيل فانينغ اللون الأبيض إلى خيال أسطوري. فستانها "المنفوش" المكون من طبقات التل الأبيض والمزين بتفاصيل بتلات معدنية، بدا وكأنه استحضار لأناقة غريس كيلي ولكن برؤية معاصرة.
قدمت ميا غوث واحدة من أكثر لحظات الأبيض تميزاً وخروجاً عن المألوف بفستان بدون أكمام منقط بالزهور ومنتهٍ بحافة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف. تميز الفستان بانسيابية "فستان القميص" وبساطة أزياء حفلات الحديقة، مما أثبت أن الأبيض لا يحتاج دائماً لأن يكون "رسمياً جداً" ليترك بصمة.
من جانبه، قدم تيموثي شالاميه حجة قوية لتصاميم البدلات البيضاء بالكامل للرجال. فقد وصل الممثل بإطلالة بيضاء من الرأس إلى القدمين من تصميم جيفنشي، شملت سترة حادة، قميصاً وربطة عنق متطابقين، بنطالاً ضيقاً، وحذاءً أبيض – محولاً ما يمكن اعتباره "بساطة" إلى لحظة موضة صاخبة صدى لهوس الليلة بالنغمات المضيئة.
لم يكن هذا التدفق للأبيض على سجادة الأوسكار وليد الصدفة. فالموضة، مثلها مثل اللحظة الثقافية التي تعكسها، باتت تميل مؤخراً نحو لوحات الألوان التي تمنح شعوراً بالهدوء والثقة في آن واحد. والأبيض، بكل درجاته المتفاوتة، يجسد هذا المزاج ببراعة تامة.