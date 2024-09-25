"أبيشيك بانيرجي": من اختيار الممثلين إلى نجم حفل جوائز السينما الهندية
إذا قرر الممثل الهندي "أبيشيك بانيرجي" أن يبتسم مثل قط شيشاير طوال الطريق إلى مسرح حفل جوائز الإنجازات السنوية لصناعة السينما الهندية في أبوظبي في 29 سبتمبر، فلن نلومه على ذلك.
سيستضيف بانيرجي برنامج الحفل مع "سيدهانت تشاتورفيدي"، نجم فيلم "Gully Boy" في الاتحاد أرينا. وكان قد حصل على الثناء على دوره في فيلم "Stree 2" ، باعتباره الفيلم الهندي الذي حقق أعلى ربحاً على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر، وفيلم "Vedaa" إلى جانب "جون أبراهام".
وبعبارة أخرى، من الواضح أن الممثل الذي يعمل أيضاً كمدير اختيار الممثلين - فقد عمل في فيلمي "No One Killed Jessica" و "Rock On 2" - يعيش لحظة مميزة.
لماذا كان فيلم "Stree 2" فكرة جيدة
يرى بانيرجي، الذي يمثل دور "جانا" في فيلم "Stree 2" ، أن فئة أفلام الرعب مع الكوميديا هي مزيج ناجح جداً. ويوضح: "الجميع يحبون الكوميديا في الهند. ونادراً ما نرى فيلماً كوميدياً يفشل في هذه الصناعة. أعتقد أنها تمثل أفضل وسيلة للتخلص من التوتر. ومع أفلام الرعب، تصبح هذه الأفلام عالماً خيالياً وسحرياً. والآن ما يحدث مع أفلام الرعب هو أن العديد من الناس لا يحبونها لأنهم يشعرون بالخوف. ولكن عندما تجمع بين الكوميديا والرعب، تنتقل الإثارة والتشويق إلى مستوى مختلف، لأنه يمكنك حينها مشاهدة فئة كنت معتاداً على مشاهدتها طوال هذه السنوات، مع الكوميديا التي تجعل المشاهدة أسهل".
إن الممثل متعدد المواهب الذي يتمتع بتجربة شخصيات مختلفة ليتمكن من إتقان لغة الجسد والأسلوب واللهجة بشكل صحيح، لعب أدوار شخصيات مختلفة في آخر فيلمين له. وهو ينسب قدرته على التنقل بين الأدوار المختلفة إلى تدريبه. ويقول: "لقد استغرق الأمر سنوات من التدريب. عندما نويت أن أصبح ممثلاً، كنت أرغب في القيام بجميع أنواع الأدوار. أردت في الأساس أن ألعب كل نوع من الأدوار الممكنة، وأن أتقن اللهجة، وأن أفهم بيئة كل عالم أدخله. وأنا أفعل ذلك، وآمل، كما تعلمون، أن يحبني الناس لكلا الأمرين".
العمل من أجل تأمين لقمة العيش
عندما وصل إلى مومباي، كان نجم فيلم "Bhediya" يبحث عن أدوار مهمة لتساعده في الحصول على إعجاب جمهور. وكان دخوله إلى مجال اختيار الممثلين نتيجة للضرورة. يقول: "كانت رحلتي دائماً رحلة ممثل يريد العثور على عمل. كنت أختار أي وظيفة أحصل عليها في ذلك الوقت [في الأيام الأولى من مومباي]. وصادف أن تكون في مجال اختيار الممثلين، لأنني قابلت مدير اختيار ممثلين كبير جداً، وكان يقوم باختيار ممثلين لفيلم كنت قد أجريت اختبار أداء له. لم أجتز الاختبار، لكنني حصلت على وظيفة مساعد مدير اختيار الممثلين، واستمر ذلك لسنوات عديدة. لقد كرست جهدي لاختيار الممثلين لأنني لم أتمكن من العثور على أي وظيفة في التمثيل".
ويرى أنه في حين لم يكن صناع الأفلام على دراية بموهبته، فإنه لم يكن مستعداً للقفز إلى دائرة الأضواء. ويوضح: "المسرح والكاميرا - كلاهما لهما أسلوبان مختلفان ووسائط مختلفة. بالنسبة لي، حتى أفهم وسيلة الكاميرا استغرق الأمر بعض الوقت. وبمجرد أن أدركتها، بدأت في عمل الكثير من الأفلام القصيرة. لذا أصبح التمثيل بالنسبة لي بمثابة وظيفة بدوام جزئي، وأصبح اختيار الممثلين وظيفة بدوام كامل. وفي النهاية، أتيحت لي الفرصة لأكون ممثلاُ بدوام كامل، وأعطاني الناس أدواراً مهمة، ووضعوا الكثير من الثقة فيّ".
اليوم، هدف النجم فقط هو سرد قصة جيدة. يقول: "لا أركز على شخصيات الأدوار التي أمثلها، سواء كانت جيدة أو سيئة أو قبيحة أو رومانسية أو كوميدية. أياً كان الأمر، ما يهم بالنسبة لي هو القصة. إذا كانت القصة مثيرة للاهتمام، أريد أن أكون جزءاً منها. إذا كانت القصة مملة، لا أرغب في المشاركة بها. إن الأمر بالنسبة لي بهذه البساطة".
"بالنسبة لي، إنه قرار سهل للغاية. كلما قرأت نصاً، إذا تمكنت من قراءته دفعة واحدة، فهذا يعني أنني أعجبت بالنص. وإذا استغرق الأمر مني وقتاً طويلاً، فهذا يعني على الفور أنني لست مهتماً به".
إن ذلك يأتي من الحاجة إلى رؤية الهدف وراء الأداء. يقول: "أنا أستمتع بالأحداث المحتدمة، وأحب الدراما، وأحب أي شيء له علاقة بالنظام الاجتماعي والأخلاقي لمجتمعنا. لذا إذا حصلت على هذا النوع من القصص، فإن أدائي سيكون أفضل".
وبما أنه ممثل يؤدي مختلف الأدوار، من المنافق في فيلم "Mirzapur" إلى الشرير في فيلم "Veeda"، كيف يستطيع بانيرجي التخلص من الجانب المظلم الذي تجلبه بعض هذه الأدوار؟ "لا أعلم. نحن نعيش في عالم مظلم للغاية الآن، كيف ما زلنا قادرين على البقاء سعداء؟ أنا مجرد ممثل محترف أقرأ السطور، وأفهم الدور، وأتلقى التعليمات من المخرج، وأذهب لأقوم بعملي. إن الأمر سهل ... بطريقة ما، حتى لو كنت أؤدي دور مظلوم، فإن الأمر شبيه بالعلاج"، كما يقول بانجيري، معترفاً بوجود دور واحد كان قد أزعجه.
"كنت شاباً في بدايتي، وكنت ألعب دور شخص مسيء للأطفال، وقد أثر ذلك عليّ بشدة. لم أكن قادراً على أن أعجب بالدور أو بنفسي، وقد أزعجني ذلك حقاً. لقد تسبب ذلك في الكثير من التوتر لدي وفي علاقاتي بأصدقائي وعائلتي. أدركت أنني لا أستطيع أن أعيش بهذه الطريقة. الآن، قاعدتي بسيطة جداً، عندما أصل إلى طاولة مستحضرات التجميل وأرتدي زيي وأضع المكياج، فأنا أتقمص دور تلك الشخصية تماماً. في اللحظة التي أخلع فيها ملابسي وأخلع زيي وأزيل مكياجي، أكون خرجت من تلك الشخصية".
يؤدي بانيرجي أدواره كممثل بشكل جيد جداً. ولكن ماذا لو كان عليه اختيار طريق آخر، أو سلوك مسار آخر؟ يقول بوضوح شديد: "سأصبح طاهياً. أحب الطبخ. في بعض الأحيان أحب الخبز - أشعر بالاستياء من أنني لم أستمر في ذلك. يمكن أن تكون تلك المهنة مثمرة جداً. في ذلك الوقت لم يخبرني أحد بذلك. يمكنك أن تحظى بمسيرة مهنية كاملة كطاهي. لكنني ممثل، لذا آمل أن ألعب يوماً ما دور طاهي في فيلم، وسأقوم بعمل جيد جداً في ذلك".