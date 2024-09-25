"أبيشيك بانيرجي": من اختيار الممثلين إلى نجم حفل جوائز السينما الهندية

عندما وصل إلى مومباي، كان نجم فيلم "Bhediya" يبحث عن أدوار مهمة لتساعده في الحصول على إعجاب جمهور. وكان دخوله إلى مجال اختيار الممثلين نتيجة للضرورة. يقول: "كانت رحلتي دائماً رحلة ممثل يريد العثور على عمل. كنت أختار أي وظيفة أحصل عليها في ذلك الوقت [في الأيام الأولى من مومباي]. وصادف أن تكون في مجال اختيار الممثلين، لأنني قابلت مدير اختيار ممثلين كبير جداً، وكان يقوم باختيار ممثلين لفيلم كنت قد أجريت اختبار أداء له. لم أجتز الاختبار، لكنني حصلت على وظيفة مساعد مدير اختيار الممثلين، واستمر ذلك لسنوات عديدة. لقد كرست جهدي لاختيار الممثلين لأنني لم أتمكن من العثور على أي وظيفة في التمثيل".