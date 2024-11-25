"أبيشيك باتشان" يبدد شائعات الخلاف مع "آيشواريا راي" بتصريحات مؤثرة
أشعل "أبيشيك باتشان" الوسط الفني بفيلمه الجديد"أريد أن أتكلم" (I Want To Talk) من إخراج "شوجيت سيركار". وفي أثناء الترويج للفيلم، وجّه "أبيشيك" الشكر لزوجته "آيشواريا راي باتشان" لدورها كأم مشاركة، حيث صرّح في مقابلة صحفية: "أشعر بامتنان عميق لوجود "آيشواريا" في المنزل مع "آرادهيا"، مما يتيح لي مواصلة مسيرتي الفنية، وأقدّر لها ذلك حقّ التقدير". وأضاف المخرج "شوجيت سيركار" مُعلّقاً: "إنّها لتضحية عظيمة من الأم لتساندك وتشاركك مسؤوليات الحياة".
في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات حول وجود خلاف بين الزوجين. وكان ذلك عقب ظهورهما بشكل منفصل في حفل زفاف "أنانت أمباني" و"راديكا"، حيث وصلت "آيشواريا" مع ابنتها "آرادهيا" دون "أبيشيك". وزادت التكهّنات بعد غياب "أبيشيك" عن صور احتفال "آيشواريا"، ملكة جمال العالم السابقة، بعيد ميلاد "آرادهيا" التي نشرتها على إنستغرام. لكن في خضمّ هذه الشائعات، جاءت تصريحات "أبيشيك" لتُبدّد مخاوف جمهور الزوجين النجمين.