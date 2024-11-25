"أبيشيك باتشان" يبدد شائعات الخلاف مع "آيشواريا راي" بتصريحات مؤثرة

في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات حول وجود خلاف بين الزوجين. وكان ذلك عقب ظهورهما بشكل منفصل في حفل زفاف "أنانت أمباني" و"راديكا"، حيث وصلت "آيشواريا" مع ابنتها "آرادهيا" دون "أبيشيك". وزادت التكهّنات بعد غياب "أبيشيك" عن صور احتفال "آيشواريا"، ملكة جمال العالم السابقة، بعيد ميلاد "آرادهيا" التي نشرتها على إنستغرام. لكن في خضمّ هذه الشائعات، جاءت تصريحات "أبيشيك" لتُبدّد مخاوف جمهور الزوجين النجمين.