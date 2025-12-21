أبوظبي تستضيف مهرجان الموسيقى الكورية العالمي في أبريل 2026

استعدوا يا عشاق الكي-بوب! يعود مهرجان "Hyperound K-Fest" إلى أبوظبي بعد عامين ونصف، حيث تتصدر فرقة "إينهيبن"، الظاهرة العالمية في موسيقى الكي-بوب، هذا الحفل الذي يضم مجموعة متنوعة من الفنانين.
وكانت أبوظبي قد استضافت الحدث في عام 2023 بمشاركة أسماء بارزة في الساحة الموسيقية الكورية (تشمل الكي-بوب، والكي-هيب هوب، والآر آند بي)، ومن بينهم "إينهيبن"، و"إبيك هاي"، و"سونمي"، و"دي بي آر إيان" وغيرهم.
وقد كشفت نسخة عام 2026، المقرر إقامتها في 18 أبريل، عن قائمتها الكاملة للفنانين، حيث كانت فرقة الفتيان "إينهيبن" التابعة لشركة "هايب" هي الفنان الوحيد المتكرر مشاركته. وتضم القائمة فنانين آخرين هم: "تين" من فرقة (NCT)، وفرقة الفتيات "فيفتي فيفتي" التي حققت انتشاراً واسعاً بأغنيتها الضاربة "Cupid" في عام 2023، ومغني الراب الكوري "دي بي آر لايف" (المعروف أيضاً باسم DABIN.KR)، وفرقة "آرتيمس" (ARTMS) التي تضم خمس عضوات من فرقة "لونا" المنحلة. ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار، وتابعوا "خليج تايمز" عبر قنوات الواتساب.
ستُطرح التذاكر للبيع في 22 ديسمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً عبر موقع "بلاتينيوم ليست".
وكان آخر حدث للكي-بوب بحجم مماثل في دولة الإمارات قد أقيم أيضاً في "اتحاد أرينا" بأبوظبي، وشهد ذلك الحفل مشاركة الثنائي "سي إكس إم" (إس كيبس ومينغيو من فرقة سفنتين)، وفرقة "إيتيز"، وغيرهم.