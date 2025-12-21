أبوظبي تستضيف مهرجان الموسيقى الكورية العالمي في أبريل 2026

وقد كشفت نسخة عام 2026، المقرر إقامتها في 18 أبريل، عن قائمتها الكاملة للفنانين، حيث كانت فرقة الفتيان "إينهيبن" التابعة لشركة "هايب" هي الفنان الوحيد المتكرر مشاركته. وتضم القائمة فنانين آخرين هم: "تين" من فرقة (NCT)، وفرقة الفتيات "فيفتي فيفتي" التي حققت انتشاراً واسعاً بأغنيتها الضاربة "Cupid" في عام 2023، ومغني الراب الكوري "دي بي آر لايف" (المعروف أيضاً باسم DABIN.KR)، وفرقة "آرتيمس" (ARTMS) التي تضم خمس عضوات من فرقة "لونا" المنحلة. ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار، وتابعوا "خليج تايمز" عبر قنوات الواتساب.