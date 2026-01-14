أبوظبي تستضيف "أنيمي نيا" بجوائز خيالية وتجارب غامرة

أربعة عوالم من الخيال

في قلب "أنيمي نيا أبوظبي 2026"، تبرز أربعة من أشهر سلاسل الأنمي العالمية التي تم إحياؤها عبر عوالم تفاعلية واسعة النطاق، وهي:

BLEACH: ينقل المعجبين إلى عالم "حاصدي الأرواح" (Soul Reapers)، ويضم مسارات سينمائية، ومناطق تفاعلية مستوحاة من أكاديمية "شين-أو"، وتحديات للعقبات، ومقتنيات حصرية.

DAN DA DAN: يقدم واحدة من أكثر تجارب المهرجان إثارة، حيث يمزج بين رعب الماورائيات والفكاهة، مع مناطق تفاعلية عالية الطاقة تشمل مشاهد حية وفناءً مصمماً بأسلوب الرعب.

SPY x FAMILY: يوفر تجربة عائلية قائمة على المهام، مع تحديات بأسلوب "غرف الهروب"، ومجموعات تفاعلية من منزل عائلة "فورجر"، وفرص لالتقاط صور مرحة.

GINTAMA: يجسد الفوضى والكوميديا التي تشتهر بها السلسلة من خلال تحديات غريبة، ومتاهة من الأبواب، وألعاب تعتمد على سرعة الاستجابة، وتصميم مستوحى من منطقة "كابوكي".

كل عالم يضع المعجبين مباشرة داخل أحداث الأنمي، مما يخلق لحظات سينمائية جاهزة للتصوير مستوحاة تماماً من الشاشة.

مسابقة "كوسبلاي" بجوائز 400,000 درهم وأكثر

من أبرز أحداث المهرجان مسابقة "أنيمي نيا أبوظبي للكوسبلاي" (التنكر بهيئة الشخصيات)، والتي تضم مجموع جوائز قياسياً يبلغ 400,000 درهم.1 وستتولى لجنة تحكيم دولية نخبوية تقييم المتسابقين، تضم أسماءً مثل "Cinderys"، و"Myrtle"، و"Piece of Cake Cosplay"، وأبطال قمة الكوسبلاي العالمية "Mio & Mayo"، مما يجعلها واحدة من أكثر عروض الكوسبلاي تنافسية في المنطقة.

وإلى جانب الكوسبلاي، يتضمن المهرجان مناطق للألعاب، وساحات للمسابقات، وورش عمل للفنانين، وجلسات لقاء مع النجوم، وعروضاً حية على المسرح، وسوبر ماركت ياباني بأسلوب "كونبيني" (Konbini) متكامل مع الوجبات الخفيفة والمشروبات الأصيلة، ومحطة لصنع المعكرونة سريعة التحضير (نودلز).2 كما ستظهر المقتنيات الرسمية والحصرية لـ "أنيمي نيا أبوظبي 2026" لأول مرة في الحدث.

متى وأين؟

الموعد: من 11 إلى 15 فبراير 2026. 3

المكان: منارة السعديات، أبوظبي.4

تتوفر تذاكر اليوم الواحد وتذاكر المهرجان الكاملة حالياً عبر موقعي "Ticketmaster.ae" و"Platinumlist.net"، مع الإعلان عن فئات إضافية من التذاكر لاحقاً.