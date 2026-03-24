أبوظبي: تأجيل مهرجان"أوف ليميتس" الموسيقي إلى نوفمبر
تم تأجيل مهرجان"أوف ليميتس" OFFLIMITS الموسيقي، أحد أكبر الليالي الموسيقية في أبوظبي لهذا العام، إلى نوفمبر. ولا تقلقوا، فالمهرجان المؤجل سيحتفظ بمجموعته الأصلية من الفنانين الأقوياء، بمن فيهم شاكيرا، وجوناس براذرز، وني-يو، وبايو.
أصدرت منصة الفعاليات Platinumlist يوم الثلاثاء مذكرة طمأنة لحاملي التذاكر، مشيرة إلى أن التذاكر لا تزال صالحة. وسيقام الحدث الموسيقي البارز الآن في 21 نوفمبر.
"مهرجان OFFLIMITS الموسيقي ينتقل إلى موعد جديد،" كتبت منصة التذاكر في منشور على إنستغرام. "المهرجان، الذي كان مقررًا في الأصل في 4 أبريل، سيقام الآن في 21 نوفمبر 2026 في الاتحاد أرينا، جزيرة ياس."
كل ما يحتاجه حاملو التذاكر هو الجلوس والانتظار حيث تظل تذاكرهم صالحة للموعد الجديد، حسبما ذكرت Platinumlist. وهذا يعني أنه لن تكون هناك متاعب الإلغاءات أو استرداد الأموال أو الحاجة إلى الحجز مرة أخرى.
كان مهرجان OFFLIMITS يعود لنسخته الثانية في وجهة الترفيه الرائدة في الإمارات، الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي'.
كانت نسخته الأولى العام الماضي واحدة من أكثر الفعاليات الترفيهية التي تحدث عنها الناس في المنطقة. مهرجان OFFLIMITS 2025، الذي أقيم في نفس المكان، كان من أبرز نجومه المغني وكاتب الأغاني الشهير إد شيران.
ضم الحدث مجموعة من الفنانين من أنواع موسيقية مثل البوب والهيب هوب وغيرها.
كانت العروض الأخرى للحدث ساحرة بنفس القدر. من OneRepublic و Kaiser Chiefs و Faithless إلى منسقي الأغاني الأوكرانيين للتقنية/الهاوس وثنائي الإنتاج الموسيقي ARTBAT، أبقى الفنانون الجماهير على أقدامهم.
كانت المغنية وكاتبة الأغاني سيفداليزا؛ وفرقة البوب الشعبي الفلبينية Ben&Ben من بين فناني العام الماضي' أيضًا.