أبوظبي :"البؤساء في أبريل المقبل..تجربة مسرحية ملحمية
تخيلوا أنفسكم وسط حشد هائل يرددون أغاني "البؤساء".. ستعيشون هذه التجربة قريباً! احجزوا تذاكركم الآن لعرض البؤساء في أبوظبي العام المقبل.
يستعدّ مسرح الاتحاد أرينا في جزيرة ياس لاستضافة العرض الملحمي "البؤساء" في الفترة ما بين 10 إلى 20 أبريل! تخيّلوا روعة الإنتاج الضخم لمسرحية "فيكتور هوجو" الموسيقية مع طاقم عمل وأوركسترا يضمّ أكثر من 65 شخصاً! سارعوا بحجز تذاكركم بدءاً من 14 أكتوبر للحجز المسبق، و17 أكتوبر للحجز العام، عبر etihadarena.ae أو platinumlist.net.
تروي هذه المسرحية قصة مؤثرة عن الأحلام المكسورة والحب غير المكتمل، والعشق والتضحية والخلاص. ستجد نفسك تهمس مع الألحان الشهيرة مثل "حلمت حلماً" "I Dreamed a Dream" و"على طريقتي" "On My Own" و"أحضره إلى المنزل" "Bring Him Home" و"يوماً آخر" "One Day More".
"البؤساء" في جولة عالمية! ستُعرض هذه المسرحية الموسيقية المحبوبة في المملكة المتحدة، ولوكسمبورغ، وسويسرا، وإيطاليا، والدنمارك، والنرويج، والسويد، وهولندا قبل أن تحطّ رحالها في أبوظبي في أبريل 2025.
قال "نيكولاس رينا"، الرئيس التنفيذي لشركة "برواكتيف إنترتينمنت": "تُلامس قصة وموسيقى "البؤساء" قلوب الجماهير في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الشرق الأوسط. سيأخذ هذا الإنتاج الضخم الجمهور في رحلةٍ عاطفيةٍ عميقة، ليُعيد إلى الأذهان قصةً إنسانيةً خالدة تُروى بِألحانٍ تُعدّ من أقوى ما كُتب في تاريخ المسرح الموسيقيّ. ويفخر فريقنا بِتقديم هذا العرض الاستثنائيّ لِجمهور أبوظبي".