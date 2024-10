أبوظبي :"البؤساء في أبريل المقبل..تجربة مسرحية ملحمية

تروي هذه المسرحية قصة مؤثرة عن الأحلام المكسورة والحب غير المكتمل، والعشق والتضحية والخلاص. ستجد نفسك تهمس مع الألحان الشهيرة مثل "حلمت حلماً" "I Dreamed a Dream" و"على طريقتي" "On My Own" و"أحضره إلى المنزل" "Bring Him Home" و"يوماً آخر" "One Day More".