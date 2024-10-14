أبوظبي :"البؤساء في أبريل المقبل..تجربة مسرحية ملحمية

"البؤساء" في جولة عالمية! ستُعرض هذه المسرحية الموسيقية المحبوبة في المملكة المتحدة، ولوكسمبورغ، وسويسرا، وإيطاليا، والدنمارك، والنرويج، والسويد، وهولندا قبل أن تحطّ رحالها في أبوظبي في أبريل 2025.