أبوظبي:انتهاء تصوير فيلم"فورمولا 1" بمشاركة نجوم هوليوود

وتدور أحداث الفيلم حول عالم الفورمولا 1 المثير والسينمائي. تم تصوير الفيلم خلال عطلات نهاية الأسبوع الفعلية للجائزة الكبرى في جميع أنحاء العالم، ويشارك في بطولته "براد بيت" في دور سائق سابق يعود إلى الفورمولا 1، إلى جانب "دامسون إدريس" في دور زميله في فريق "إيه بي إكس جي بي" (APXGP)، وهو فريق خيالي على الشبكة يتنافسون ضد عمالقة الرياضة.