أبوظبي:انتهاء تصوير فيلم"فورمولا 1" بمشاركة نجوم هوليوود
مع انتهاء موسم سباقات الفورمولا 1 لعام 2024، أعلنت شركة "آبل أوريجينال فيلمز" (Apple Original Films) اليوم أنها قد انتهت من إنتاج فيلمها المرتقب "فورمولا 1" في سباق جائزة أبوظبي الكبرى.
وتدور أحداث الفيلم حول عالم الفورمولا 1 المثير والسينمائي. تم تصوير الفيلم خلال عطلات نهاية الأسبوع الفعلية للجائزة الكبرى في جميع أنحاء العالم، ويشارك في بطولته "براد بيت" في دور سائق سابق يعود إلى الفورمولا 1، إلى جانب "دامسون إدريس" في دور زميله في فريق "إيه بي إكس جي بي" (APXGP)، وهو فريق خيالي على الشبكة يتنافسون ضد عمالقة الرياضة.
ويضم طاقم الممثلين المتميزين أيضاً الممثل الحائز على جائزة الأوسكار "خافيير بارديم"، والمُرشحة لجائزة الأوسكار "كيري كوندون"، والمُرشح لجائزة إيمي "توبياس مينزيس"، و"سارة نايلز"، و"كيم بودنيا"، و"سامسون كايو".
واستغرق إنتاج الفيلم 29 يوماً في حلبة مرسى ياس ومطار زايد الدولي واستوديوهات "تو فور 54" (twofour54) في مركز ياس الإبداعي، كما تلقى فريق العمل وفريق الإنتاج الدولي الدعم من طاقم محلي مكون من 284 فرداً وفريق "إبيك فيلمز" (Epic Films) و15 متدرباً محلياً شاباً ولجنة أبوظبي للأفلام في إطار برنامج الاسترداد النقدي الخاص بها.
ويعد فيلم "فورمولا 1" واحداً من بين 170 إنتاجاً رئيسياً تدعمها لجنة أبوظبي للأفلام منذ تقديم التخفيضات في عام 2013.
ويخرج فيلم "فورمولا 1" "كوسينسكي"، مخرج فيلم "توب جان: مافريك"، الذي ينتج الفيلم إلى جانب بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا 1 السير "لويس هاميلتون" تحت علامته التجارية "داون أبولو فيلمز"؛ و"جيري بروكهايمر" و"تشاد عمان" من شركة "جيري بروكهايمر فيلمز"؛ و"بيت"، و"ديدي جاردنر"، و"جيريمي كلاينر" من شركة "بلان بي إنترتينمنت"؛ و"كوسينسكي" من شركة "مونوليث بيكتشرز".
تم إنتاج الفيلم بالتعاون مع الفورمولا 1 ومجتمع الفورمولا 1 بأكمله - بما في ذلك إدارة الفورمولا 1، والفرق العشرة، وسائقي الفورمولا 1، والاتحاد الدولي للسيارات. وكتب السيناريو المرشح لجائزة الأوسكار "إيرين كروجر".
وسيتم توزيع الفيلم في دور العرض السينمائية عالمياً وفي "آيماكس" بواسطة "وارنر برذرز بيكتشرز" في أمريكا الشمالية في 27 يونيو 2025 ودولياً بدءاً من 25 يونيو 2025.