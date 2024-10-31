"أبل فيجن برو" في الإمارات: تجربة جديدة في عالم الحوسبة
أعلنت شركة "أبل" أن جهاز الحوسبة المكانية المبتكر، "أبل فيجن برو"، سيكون متاحاً للطلب المسبق في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من يوم الاثنين 4 نوفمبر، وسيتم الإطلاق رسمياً يوم الجمعة 15 نوفمبر. يُعرف "أبل فيجن برو" بأنه أول حاسوب مكاني من أبل، ويدمج المحتوى الرقمي بسلاسة مع البيئة المادية المحيطة، مما يخلق تحولاً في تفاعلات المستخدم في مجالات العمل والترفيه وغيرها.
طريقة العمل
يتضمن جهاز "أبل فيجن برو" نظام التشغيل الجديد "فيجن أو إس" (visionOS) الذي يتيح للمستخدمين التعامل في "بيئتهم" باستخدام حركات العين وإيماءات اليد والأوامر الصوتية. تعمل الواجهة على تحرير التطبيقات من الشاشة التقليدية، مما يتيح للمستخدمين التفاعل معها بأي مقياس، مما يخلق مساحة عمل شاملة وقابلة للتخصيص. توفر "بيئات" المناظر الطبيعية الهادئة في بورا بورا ويوسمايت لخلق تجربة تركيز خالية من التشتت.
وتم دمج نظام "فيجن برو" مع أجهزة وخدمات أبل الأخرى، مما يسمح للمستخدمين بالعمل عبر أجهزة ايفون و ايباد و ماك. يمكن للمستخدمين الآن نقل أجهزة ماك الخاصة بهم لاسلكياً إلى "فيجن برو" من خلال شاشة ماك الافتراضية، مما يخلق بيئة عمل سلسة وواسعة.
التطبيقات والتجارب
حالياً، يقدم متجر التطبيقات أكثر من 2500 تطبيق مصمم خصيصاً لجهاز "أبل فيجن برو"، إلى جانب 1.5 مليون تطبيق متوافق تماماً مع أجهزة ايفون و ايباد. يدعم "فيجن برو" الإنتاجية والتعاون مع أفضل التطبيقات من "مايكروسوفت 365" و "يبيكس و "زوم"، مما يوفر إمكانيات محسّنة مثل مساحات العمل الموسعة والتوافق مع ملحقات بلوتوث.
كما تقدم " فيجن برو" أيضاً "مشاهدة مقاطع الفيديو الغامرة" (Apple Immersive Video)، وهو تنسيق جديد لسرد القصص مع فيديو ثلاثي الأبعاد بدقة 8K وصوت مكاني، متاح من خلال تطبيق "Apple TV". مع إمكانية الوصول إلى أفضل خدمات البث في المنطقة مثل "Apple TV+" و "MUBI" و "OSN+". تعد "فيجن برو" سينما فردية، وتتميز بمجموعة واسعة من الأفلام ثلاثية الأبعاد والتجارب الغامرة.
الألعاب والرياضة
يمكن للاعبين الاختيار من بين آلاف العناوين، بما في ذلك ألعاب "أبل آركيد" (Apple Arcade) المحسّنة للحوسبة المكانية والألعاب الغامرة مثل محاكي العطلة "فيكيشن سيميوليتر" (Vacation Simulator). تعمل تقنية تتبع اليد والعين في "فيجن برو" على توفير تجربة لعب فريدة. يمكن لعشاق الرياضة الاستمتاع بإحصائيات في الوقت الفعلي ورسم خرائط للأشياء الحية وميزة العرض المتعدد في تطبيق "Apple TV" التي تسمح بمشاهدة ما يصل إلى خمس مباريات في وقت واحد.
يستخدم نظام العرض فائق الدقة في "فيجن برو" تقنية "ميكروليد" micro-OLED، مما يوفر أكثر من 23 مليون بكسل عبر شاشتين، ما يجعله يتفوق على تلفزيون 4K. يعمل "فيجن برو"، المدعوم بشرائح "Apple silicon M2" و "R1"، على معالجة المدخلات من الكاميرات وأجهزة الاستشعار والميكروفونات لإنشاء تجربة استجابة مذهلة.
الخصوصية والاستدامة
يتضمن "أبل فيجن برو" ميزات أمان رائدة في الصناعة، مثل "أوبتك آي دي" (Optic ID)، الذي يفحص قزحية عين المستخدم لإلغاء القفل والدفع والمزيد، مما يضمن بقاء البيانات خاصة. كما يتضمن خيارات إمكانية الوصول مثل ميزة "التعليق الصوتي" و "التحكم بالتبديل" و "الوصول الموجه"، مما يسمح للمستخدمين باختيار طرق إدخال مخصصة.
وبفضل التصنيع بطرق مستدامة، يلبي جهاز "فيجن برو" المعايير العالية لكفاءة الطاقة، وذلك باستخدام عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها، والقصدير، والذهب. وبفضل التغليف القائم على الألياف، تواصل أبل الاقتراب من تحقيق هدفها المتمثل في التخلص من البلاستيك من جميع مواد التغليف بحلول عام 2025.
التسعير والتوافر
يبدأ سعر جهاز "فيجن برو" من 13999 درهماً إماراتياً، ويتوفر بسعات 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت. ويمكن للعملاء شراؤه عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق متجر أبل "Apple Store" أو في متاجر أبل، كما ستتوفر عروض توضيحية مدتها 30 دقيقة.