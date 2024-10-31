"أبل فيجن برو" في الإمارات: تجربة جديدة في عالم الحوسبة

يمكن للاعبين الاختيار من بين آلاف العناوين، بما في ذلك ألعاب "أبل آركيد" (Apple Arcade) المحسّنة للحوسبة المكانية والألعاب الغامرة مثل محاكي العطلة "فيكيشن سيميوليتر" (Vacation Simulator). تعمل تقنية تتبع اليد والعين في "فيجن برو" على توفير تجربة لعب فريدة. يمكن لعشاق الرياضة الاستمتاع بإحصائيات في الوقت الفعلي ورسم خرائط للأشياء الحية وميزة العرض المتعدد في تطبيق "Apple TV" التي تسمح بمشاهدة ما يصل إلى خمس مباريات في وقت واحد.