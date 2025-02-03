"أبل" تستعد لإطلاق خدمة "كونفيتي" لتبسيط تنظيم الفعاليات على أجهزتها

وظهرت تلميحات حول هذه الميزة الجديدة لأول مرة في يناير عندما اكتشف موقع 9to5Mac إشارات إلى تطبيق "Invites" داخل كود iOS 18.3. يشير تقريرهم إلى أن Invites سوف يتكامل مع iCloud، حتى أنه يقدم إصدارًا ويبًا على iCloud.com. علاوة على ذلك، قدمت Apple برنامجًا جديدًا لنظام iOS 18 يسمى GroupKit، والذي يبدو أنه يدير مجموعات من الأشخاص داخل النظام. على الرغم من أن GroupKit كان موجودًا منذ iOS 18.0، إلا أن أي تطبيق من Apple لم يستخدمه حتى الآن.