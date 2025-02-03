"أبل" تستعد لإطلاق خدمة "كونفيتي" لتبسيط تنظيم الفعاليات على أجهزتها
أفادت تقارير أن شركة أبل تستعد لإطلاق خدمة جديدة تعتمد على"آي كلاود" iCloud، يطلق عليها اسم"كونفيتي" "Confetti"، وهي مصممة لتبسيط دعوات تنظيم الفعاليات على أجهزة iPhone وiPad وMac. ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرج ، فإن هذه الميزة قد تكون جزءًا لا يتجزأ من تجديد أوسع لتطبيق تقويم أبل، ومن المتوقع أن تبدأ الاختبارات الداخلية للموظفين قريبًا.
في أحدث نشرة إخبارية له، وصف جورمان تطبيق Confetti بأنه خدمة تهدف إلى تحسين طريقة دعوة المستخدمين الآخرين إلى الحفلات والوظائف والاجتماعات. وفي حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التطبيق سيكون مستقلاً أو مدمجًا ضمن خدمات Apple الحالية، فإن وصوله مرتبط بنظام iOS 18.3، الذي بدأ طرحه يوم الاثنين الماضي.
وكتب جورمان: "على مدى سنوات، كانت شركة أبل تسعى إلى تجديد تطبيق التقويم الخاص بها - وهذه المبادرة الجديدة يمكن أن تكون بداية لجهود أوسع نطاقا".
وظهرت تلميحات حول هذه الميزة الجديدة لأول مرة في يناير عندما اكتشف موقع 9to5Mac إشارات إلى تطبيق "Invites" داخل كود iOS 18.3. يشير تقريرهم إلى أن Invites سوف يتكامل مع iCloud، حتى أنه يقدم إصدارًا ويبًا على iCloud.com. علاوة على ذلك، قدمت Apple برنامجًا جديدًا لنظام iOS 18 يسمى GroupKit، والذي يبدو أنه يدير مجموعات من الأشخاص داخل النظام. على الرغم من أن GroupKit كان موجودًا منذ iOS 18.0، إلا أن أي تطبيق من Apple لم يستخدمه حتى الآن.
يشير هذا إلى أن تطبيق "Confetti" سوف يسمح للمستخدمين بتتبع دعوات الأحداث، وعرض تأكيدات الحضور، ومن المحتمل أن يتكامل مع خدمات Apple الأخرى مثل iMessage. وتشير التكهنات إلى أنه قد يوفر واجهة أكثر تفاعلية وجاذبية من نظام دعوة الأحداث في تطبيق التقويم الحالي.
وما يجعل هذا التطور مثيراً للاهتمام بشكل خاص هو الصمت التام من جانب شركة أبل بشأن هذه المسألة. فعلى عكس العديد من ميزاتها الأخرى، لم تلمح الشركة إلى وجود "Confetti" قبل هذه التسريبات. ومع ذلك، إذا كانت تنبؤات جورمان دقيقة، فقد يبدأ موظفو أبل في اختباره في غضون أيام، مما يشير إلى إصدار عام في المستقبل القريب.