"أبل" تختبر نظارات ذكية جديدة ضمن مبادرة "أطلس"
تكتسب الشائعات حول مشروع محتمل لشركة "أبّل" في مجال النظارات الذكية زخماً متزايداً، حيث تشير التقارير إلى أنّ شركة التكنولوجيا العملاقة تختبر المشروع حالياً، من أجل ظهورها المحتمل في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.
وبحسب "مارك جورمان" من "بلومبرج"، أطلقت أبّل مؤخراً مبادرةً جديدة تحمل الاسم الرمزي "أطلس"، تهدف إلى تقييم وجهات النظر الداخلية والخارجية بشأن النظارات الذكية، ويعكس مشروع أطلس نهج أبّل الحذر والمتعمد في ابتكار المنتجات، مع جمع الملاحظات ومجموعات الاهتمام في المراحل المبكّرة، مما يشير إلى أن إطلاق المنتج بالكامل لا يزال احتمالاً بعيداً.
مبادرة أطلس
وتشير التقارير إلى أن مبادرة "أطلس" التي أطلقتها شركة آبل تركز على "جمع الملاحظات من موظفي آبل" بشأن النظارات الذكية، وقد تشمل مجموعات اهتمام أكثر تنظيماً في المستقبل، ويتماشى هذا النهج مع تاريخ آبل في إجراء الاختبارات الداخلية قبل تطوير خطوط منتجات جديدة رسمياً، ومن خلال مراقبة كيفية تفاعل الموظفين مع الأجهزة المنافسة - مثل النظارات الذكية التي أطلقتها شركة ميتا مؤخراً، ونظارات الواقع المعزز من شركة سناب - تكتسب أبل تصورات حول تفضيلات الميزات والتطبيقات المحتملة لإصدارها الخاص.
في حين تظل التفاصيل الخاصة بمنتج نظارات ذكية محتمل من إنتاج شركة آبل غير معروفة، وتشير التكهنات إلى أنه قد يستلهم إشارات من خط إنتاج سماعات "آيربودس"، حيث يدمج ميزات الصوت في شكل نظارات أنيقة، وقد يجمع الجهاز الافتراضي بين ميزات ذكية أساسية مثل الكاميرا وتكامل "سيري" ومكبرات الصوت، مما يعمل بشكل فعّال كإصدار مطور من سماعات "آيربودس" مع إمكانيات إضافية، ويمكن لهذا الإعداد الأبسط أن يميّز المنتج الأولي لشركة آبل عن تجارب الواقع المعزز الأكثر تقدماً، مما يسد الفجوة بين الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء، وأجهزة الواقع المعزز الكاملة.
ماذا عن "فيجن برو من آبل ؟
على الرغم من أن نظارات آبل الذكية ربما لا تزال تحتاج سنوات لإصدارها، إلا أن سماعة الواقع المختلط " فيجن برو" Vision Pro من الشركة تمهد الطريق بالفعل، على الرغم من الإشادة بميزاتها المتقدمة، لا تزال "فيجن برو" Vision Pro تعتبر منتجاً متخصصاً نظراً لسعرها المرتفع وحالات استخدامها المحدودة، وتشير التقارير إلى أن "فيجن برو"Vision Pro المحدثة قد تصل العام المقبل، على الرغم من تأخير إصدار نسخة أرخص داخلياً، وفي الوقت الحالي، تظل "فيجن برو"Vision Pro هي العرض الأساسي للواقع المختلط من آبل، حيث توفر مبادرة أطلس مساراً محتملاً نحو الأجهزة القابلة للارتداء في المستقبل، وقد بدأت الطلبات المسبقة على جهاز "آبل فيجين برو" Apple Vision Pro في الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر طرحه رسمياً في 15 نوفمبر، ويبدأ سعر جهاز "فيجين برو" Vision Pro من 13999 درهماً إماراتياً، ويتوفر بسعة 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت.
نهج شركة آبل في مجال النظارات الذكية
إن تفضيل أبل للأمان، إلى جانب نجاحها في تحسين وتكرار التقنيات الناشئة، يشير إلى أن أطلس قد يمثل خطوة تدريجية في استراتيجية أكبر، فمن خلال البدء بنسخة أبسط وأكثر تركيزاً على الصوت من النظارات الذكية، يمكن لأبل جمع ردود الفعل وتحسين نهجها قبل إطلاق جهاز الواقع المعزز المتكامل بالكامل، وتتوافق هذه الاستراتيجية مع تقليد أبل المتمثل في إطلاق المنتجات في توقيت دقيق يضع معياراً عالياً للجودة وتجربة المستخدم.
في الوقت الحالي، يبدو أن شركة أبل راضية بمراقبة السوق، بينما تعمل على مفاهيم تصميمية محتملة خلف الأبواب المغلقة، ورغم أن النظارات الذكية قد تظل بعيدة عن الواقع بسنوات، فإن مبادرة أطلس تظهر أن أبل تفكر في الانتقال إلى هذه الحدود الجديدة خطوةً بخطوة.