"أبل" تختبر نظارات ذكية جديدة ضمن مبادرة "أطلس"

تكتسب الشائعات حول مشروع محتمل لشركة "أبّل" في مجال النظارات الذكية زخماً متزايداً، حيث تشير التقارير إلى أنّ شركة التكنولوجيا العملاقة تختبر المشروع حالياً، من أجل ظهورها المحتمل في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.

وبحسب "مارك جورمان" من "بلومبرج"، أطلقت أبّل مؤخراً مبادرةً جديدة تحمل الاسم الرمزي "أطلس"، تهدف إلى تقييم وجهات النظر الداخلية والخارجية بشأن النظارات الذكية، ويعكس مشروع أطلس نهج أبّل الحذر والمتعمد في ابتكار المنتجات، مع جمع الملاحظات ومجموعات الاهتمام في المراحل المبكّرة، مما يشير إلى أن إطلاق المنتج بالكامل لا يزال احتمالاً بعيداً.

مبادرة أطلس