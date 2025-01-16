أبرز الأنشطة والفعاليات في الإمارات لعطلة نهاية الأسبوع
لقد حانت عطلة نهاية الأسبوع، وفيما يلي دليلنا لأفضل العروض والأنشطة في الإمارات العربية المتحدة. إليك القائمة:
حفلة في البولو
استمتع بأجواء يوم السبت في Party at the Polo by IFZA، الذي يقام في منتجع الحبتور للبولو، دبي. استمتع بمباريات البولو المثيرة في أجواء الحديقة الإنجليزية اللطيفة مع الترفيه الحي ومحطات الطعام الفاخرة والأجواء الأنيقة. ارتدِ أفضل القبعات والبدلات المصممة خصيصاً للدخول في جو "رياضة الملوك". يقام الحدث كل يوم سبت من 18 يناير إلى فبراير، من الساعة 2 مساءً إلى 5:30 مساءً، بأسعار تبدأ من 450 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، بما في ذلك الطعام والمشروبات غير المحدودة ومشروب العنب الفوار. للحجز، واتساب 056 329 9005.
موقع "واجاماما" الجديد
تفضل بزيارة فرع واجاماما الجديد في سيتي ووك، والذي يقدم تجربة طعام عصرية في حي مفتوح نابض بالحياة بالقرب من كوكاكولا أرينا. يشتهر المطعم بقائمة طعامه الغنية بالنكهات من الرامن والكاري والعديد من الأطباق الاخرى، ويتميز الموقع الجديد بمساحات داخلية واسعة وأجواء مفعمة بالحيوية وتراس واسع بإطلالات خلابة على المدينة، وهو مثالي لتناول الوجبات السريعة واللذيذة. يتراوح متوسط الإنفاق من 80 إلى 120 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.
التركيز على العافية الشاملة
ابدأ العام الجديد بالتركيز على العافية الشاملة في PEAQ، أول نادي صحي اجتماعي في الشرق الأوسط في القوز 3. يقدم PEAQ دروس لاغري Lagree والعلاج بالصوت والعلاج بالتباين وحمامات الثلج، ويساعدك على تجديد نشاطك والاسترخاء. يفتح يومياً من الساعة 7.30 صباحاً حتى 10 مساءً، وهو الوجهة المثالية لتحويل قرارات اللياقة البدنية والتعافي إلى أسلوب حياة دائم.
استرخ و جدد نفسيتك
دلل نفسك بالرفاهية والاسترخاء في Pause Spa Château Berger، في فندق باراماونت دبي، مع مساج التخسيس وإزالة السموم من الجسم باستخدام تقنية ميديروثيرابي Maderotherapy. يجمع هذا العلاج المجدد للنشاط لمدة 60 دقيقة بين التعامل الراقي والأنيق والعافية المنشطة. متوفر يومياً في منطقة الخليج التجاري، احجز تجربتك على الرقم 058 258 3766.
مطعم مستوحى من المطبخ الشامي
مطعم مستوحى من بلاد الشام يقدم وجبات سريعة غير رسمية تجمع بين التقاليد والحداثة من خلال فنون الخبز بالفرن، مطعم أوفنتين. يشتهر المطعم بالخبز المسطح واللفائف والصلصات والسلطات والحلويات، ويقدم أطباقاً مثل السجق والكفتة والخبز بالمحمرة، إلى جانب لفائف مثل الأفوكادو والتونة وفاهيتا الدجاج. تم تصميمه لأنماط الحياة السريعة اليوم، ويتميز بمنافذ بيع أصغر حجماً وخدمات التوصيل مع الحفاظ على المكونات الطازجة عالية الجودة. افتتح المطعم الآن في باي أفينيو، الخليج التجاري، ويعمل يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 4 صباحاً.
ليلة اختبار بوليوود
تمتع بليلة مثيرة من ليالي الخميس مع ليلة بوليوود لاختبارات الأداء في إندي 16، والتي تبدأ الليلة في الساعة 8.30 مساءً. تتكون هذه الأمسية الممتعة التي يستضيفها آر جيه لوكيش من أربع جولات مثيرة، بما في ذلك لعبة Dumb Charades، واختبار كتابي، وتحديات جسدية، وانتاكشاري Antakshri بلمسة بوليوودية. تنافس على جوائز بقيمة 1000 درهم وأنت تستمتع بقائمة الطعام اللذيذة والمشروبات المنعشة والشيشة في إندي 16. الأماكن محدودة، لذا احجز مكانك الآن على الرقم 050 461 7994.
معلومات عامة، ومتعة، وطعام
انضم إلى مسابقة بريطانيا العظمى The Great British Quiz كل يوم جمعة في The Nine، Sofitel Dubai The Obelisk، لقضاء أمسية مليئة بالمتعة والمتعة والسحر البريطاني الكلاسيكي. اختبر معلوماتك عن الثقافة البريطانية أثناء الاستمتاع بقائمة مختارة من الأطباق التقليدية. مع الدخول المجاني وساعات السعادة الممتدة حتى الساعة 10 مساءً والطبق الرئيسي مع مشروب مقابل 129 درهماً إماراتياً، إنها الطريقة المثالية للاسترخاء. يبدأ تسجيل المسابقة في الساعة 7.30 مساءً، ويمكن للفرق الفائزة أن تتطلع إلى جوائز فاخرة.