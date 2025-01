أبرز الأنشطة والفعاليات في الإمارات لعطلة نهاية الأسبوع

استمتع بأجواء يوم السبت في Party at the Polo by IFZA، الذي يقام في منتجع الحبتور للبولو، دبي. استمتع بمباريات البولو المثيرة في أجواء الحديقة الإنجليزية اللطيفة مع الترفيه الحي ومحطات الطعام الفاخرة والأجواء الأنيقة. ارتدِ أفضل القبعات والبدلات المصممة خصيصاً للدخول في جو "رياضة الملوك". يقام الحدث كل يوم سبت من 18 يناير إلى فبراير، من الساعة 2 مساءً إلى 5:30 مساءً، بأسعار تبدأ من 450 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، بما في ذلك الطعام والمشروبات غير المحدودة ومشروب العنب الفوار. للحجز، واتساب 056 329 9005.