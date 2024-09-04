"آيفون 16": ذكاء اصطناعي وكاميرا محسنة وتصميمات بسيطة

قال عباس جعفر علي، مؤسس ومدير عام شركة "تي بريك ميديا" "Tbreak Media": "تتمثل الطريقة التي تعمل بها آبل في ابتكار تقنيات رائدة ثم الالتزام بها لفترة طويلة جداً من الزمن مع التكرار والتحسينات المستمرة. تم تقديم تصميم آيفون الحالي مع آيفون اكس وعلى مر السنين، حسنت آبل جودة الشاشة وميزة التعرف على الوجه وهيكل التيتانيوم. من المتوقع أن يكون حجم طراز آيفون 16 برو أكبر قليلاً هذا العام. كما يشاع أيضاً بهذا العام وجود زر جديد مخصص للكاميرا. لا تمثل أي من هذه التغييرات تحول كبير في التصميم ولكن التحديثات المتكررة تستمر في جعل أجهزة آبل أفضل كل عام".