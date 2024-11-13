"آيفون اس إي 4"بشاشة أكبر وكاميرا متطورة في 2025
لطالما كان هاتف "آيفون اس إي" (iPhone SE) من آبل الخيار الأمثل للراغبين في استخدام نظام "آي أو اس" (iOS) دون دفع تكلفة باهظة للحصول على أحدث إصدارات آبل. وبعد مرور عامين تقريباً على إطلاق "آيفون اس إي 3"، ينتظر عشاق آبل بفارغ الصبر الإصدار التالي من هذا الهاتف بأسعار معقولة. ووفقاً لتقارير جديدة من موقع "آجونيوز" (AjuNews) الكوري الجنوبي، قد لا يطول انتظارهم، حيث من المتوقع أن يصل "آيفون اس إي 4" إلى الأسواق في مارس 2025.
وتعزز هذه التوقعات الأنشطة الأخيرة لشركة "إل جي إنوتك" (LG Innotek)، شريك آبل في تصنيع الكاميرات، والتي من المقرر أن تبدأ الإنتاج الضخم لوحدات كاميرا "اس إي 4" في ديسمبر. ووفقاً لـ "آجونيوز"، تُجري "إل جي إنوتك" حالياً اختباراتٍ على وحدات الكاميرا قبل بدء الإنتاج الضخم، وهي عملية تكتمل عادة قبل حوالي ثلاثة أشهر من إطلاق الجهاز. ويشير هذا الجدول الزمني إلى أن إطلاق الهاتف في مارس أمر مرجح بشدة، وهو ما يتوافق مع توقعات "ماك رومورز" (MacRumors) التي أشارت إلى إطلاق الهاتف في أوائل عام 2025. كما يتماشى تاريخ الإصدار هذا مع نمط آبل في إطلاق آخر ثلاثة طرز من "اس إي" في شهر مارس.
شاشة أكبر وتصميم عصري
من أبرز التحديثات المُتوقعة في "آيفون اس إي 4" هو الانتقال من شاشة "إل سي دي" (LCD) بحجم 4.7 بوصة إلى شاشة "أولد" (OLED) أكبر حجماً تبلغ 6.1 بوصة، وهو تحسين يضاهي حجم شاشة آيفون 15. ويعني هذا التغيير التخلي عن زر الشاشة الرئيسية ومستشعر بصمة الإصبع واستبدالهما بتقنية التعرف على الوجه (Face ID)، مما يعطي هاتف الـ "اس إي 4" مظهراً حديثاً بشاشة كاملة تشبه أحدث هواتف آيفون الرائدة.
ترقية منفذ الشحن والكاميرا
ومن التغييرات المرتقبة أيضاً، تغيير منفذ الشحن التقليدي لآبل، "لايتنينج" (Lightning)، بمنفذ "يو اس بي سي" (USB-C)، وذلك تماشياً مع قانون الاتحاد الأوروبي الذي يُلزم جميع الشركات باستخدام منفذ "يو اس بي سي" في أجهزتها. سيجعل هذا التغيير هاتف "اس سي 4" متوافقاً مع أحدث أجهزة آبل، كما سيُوفر راحة أكبر للمستخدمين الذين يحتاجون إلى حلول شحن عالمية.
أما بالنسبة للكاميرا، فسيشهد "آيفون اس إي 4" تحديثاً هاماً، حيث سيتم الارتقاء بالعدسة الخلفية بدقة 12 ميجا بكسل إلى كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 48 ميجا بكسل. وعلى الرغم من أنه قد يفتقر إلى مجموعة العدسات المتعددة الموجودة في هواتف آيفون الأعلى سعراً، إلا أن هذه الكاميرا عالية الدقة ستلتقط صوراً بجودة رائعة. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد الهاتف تحسينات في وضع التصوير الليلي، مع إضافة إمكانية معالجة الصور المتقدمة من آبل، والتي كانت في السابق حصرية للطرازات الرائدة، مما سيُحسّن بشكل ملحوظ من جودة الصور في الإضاءة المنخفضة.
توقعات بارتفاع الأسعار قليلاً
تشير التوقعات إلى أن سعر "آيفون اس إي 4" سيبدأ من أقل من 500 دولار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن سعر "اس إي 3" الذي بلغ 430 دولاراً. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف المواد والإنتاج، بالإضافة إلى التحديثات الكبيرة في شاشة العرض ومنفذ الشحن والكاميرا.