"آيفون اس إي 4"بشاشة أكبر وكاميرا متطورة في 2025

وتعزز هذه التوقعات الأنشطة الأخيرة لشركة "إل جي إنوتك" (LG Innotek)، شريك آبل في تصنيع الكاميرات، والتي من المقرر أن تبدأ الإنتاج الضخم لوحدات كاميرا "اس إي 4" في ديسمبر. ووفقاً لـ "آجونيوز"، تُجري "إل جي إنوتك" حالياً اختباراتٍ على وحدات الكاميرا قبل بدء الإنتاج الضخم، وهي عملية تكتمل عادة قبل حوالي ثلاثة أشهر من إطلاق الجهاز. ويشير هذا الجدول الزمني إلى أن إطلاق الهاتف في مارس أمر مرجح بشدة، وهو ما يتوافق مع توقعات "ماك رومورز" (MacRumors) التي أشارت إلى إطلاق الهاتف في أوائل عام 2025. كما يتماشى تاريخ الإصدار هذا مع نمط آبل في إطلاق آخر ثلاثة طرز من "اس إي" في شهر مارس.