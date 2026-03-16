"آن هاثاواي" و"آنا وينتور" ولحظة حنين من فيلم"الشيطان يرتدي برادا" في حفل الأوسكار 2026

أعاد التبادل الشهير في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين المعجبين إلى وضع الحنين، مما أحيا ذكريات الفيلم بينما بنى ضجة للجزء المقبل
آنا وينتور وآن هاثاواي تتحدثان على المسرح خلال حفل الأوسكار الثامن والتسعين في مسرح دولبي في 15 مارس

آنا وينتور وآن هاثاواي تتحدثان على المسرح خلال حفل الأوسكار الثامن والتسعين في مسرح دولبي في 15 مارس

سمية ميهتا
لم تفتقر ليلة هوليوود الكبرى إلى التألق والروعة، ولكن اللحظة التي فاجأت الإنترنت بسرور في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين كانت عندما صعدت آن هاثاواي وآنا وينتور إلى المسرح في مسرح دولبي.

في إشارة مرحة إلى عالم الموضة الراقية والمخاطر العالية في فيلم الشيطان يرتدي برادا، أعاد الثنائي تمثيل ديناميكية الرئيس والمساعد الأسطورية التي أسرت الجماهير قبل عقدين من الزمن.

عند صعودهما لتقديم جوائز الإنجاز في تصميم الأزياء والإنجاز في المكياج وتصفيف الشعر، استسلمت هاثاواي ووينتور لحنين الكلاسيكية لعام 2006.

AFP/HANDOUT

ضجت الحشود عندما ألقت وينتور – الإلهام الحقيقي لتصوير ميريل ستريب الأيقوني لميراندا بريستلي – جملة كلاسيكية ذات روح دعابة جافة، حيث بدت وكأنها تنادي هاثاواي بـ "إميلي" قبل أن تنتقد "نقص اللون الأزرق السماوي" في الغرفة.

هاثاواي، التي بدت مذهلة في فستان أسود مزين بالزهور مع قفازات درامية، لعبت دور المعارضة المثالية، مما جعل المزاح ممتعًا ومحببًا.

بينما كان المقطع خفيف الظل، فقد لعب أيضًا على الترقب الهائل المحيط بالإصدار المسرحي القادم لفيلم الشيطان يرتدي برادا 2، المقرر عرضه في دور السينما في وقت لاحق من هذا العام في 1 مايو.

يعد الجزء الثاني بإعادة طاقم العمل الأصلي القوي، بما في ذلك: ميريل ستريب في دور ميراندا بريستلي، آن هاثاواي في دور آندي ساكس، إميلي بلانت في دور إميلي تشارلتون وستانلي توتشي في دور نايجل كيبلينج.

أخرج الفيلم ديفيد فرانكل، ومن المقرر أن يستكشف الفيلم المشهد المتغير لوسائل الإعلام في عالم الموضة، حيث تواجه رئيسة التحرير الأسطورية عالمًا رقميًا أولاً.

ينضم إلى طاقم التمثيل نجوم كبار منهم كينيث براناه، لوسي ليو، وجاستن ثيرو، مما يضمن أن يكون الجزء الثاني واحدًا من أكثر الأفلام مشاهدة في الربيع.

لذا، بينما يواصل المعجبون المتحمسون تحليل كل لقطة من المقطع الدعائي الذي صدر مؤخرًا، يستمر الانتظار لرؤية ميراندا بريستلي وطاقمها يعودون إلى العمل، حيث يبدو أن عرض الأزياء لا يزال مستمرًا.

