"آن هاثاواي" تتعاطف مع الأطفال أثناء تصوير الجزء الثاني من فيلم "الشيطان يرتدي برادا"

أثبتت "آن هاثاواي" مرة أخرى أنها قادرة على الحفاظ على هدوئها تحت الضغط - سواء على الشاشة أو خارجها.
الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، البالغة من العمر 42 عامًا، تُعيد حاليًا تمثيل دور أندريا ساكس في فيلم "الشيطان يرتدي برادا 2" ، الذي يُصوَّر في سنترال بارك بنيويورك. لكن وسط الإثارة، توترت الأمور لفترة وجيزة عندما بدأت مجموعة من المصورين بالتشاجر بصوت عالٍ، مما أدى إلى تعطيل المشهد.
في فيديو نشره موقع People.com على إنستغرام، يُسمع صوت هاثاواي وهي تخاطب المصورين بهدوء: "هل يعلم الجميع بوجود أطفال في موقع التصوير؟ فليسترخِ الجميع. سنقضي يومًا رائعًا لأن لدينا أطفالًا هنا".
بعد قرابة عقدين من تحول الفيلم الأصلي إلى ظاهرة ثقافية شعبية، يُعيد الجزء الثاني تقديم آندي ساكس كخبيرة إعلامية مخضرمة تُبحر في عالم الموضة المتطور. وبينما لا تزال تفاصيل الحبكة طي الكتمان، يتشوق المعجبون لمعرفة ما إذا كانت علاقتها مع ميراندا بريستلي، التي تُجسد دورها ميريل ستريب، ستعيد إحياء توترات قديمة.