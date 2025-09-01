"آن هاثاواي" تتعاطف مع الأطفال أثناء تصوير الجزء الثاني من فيلم "الشيطان يرتدي برادا"

الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، البالغة من العمر 42 عامًا، تُعيد حاليًا تمثيل دور أندريا ساكس في فيلم "الشيطان يرتدي برادا 2" ، الذي يُصوَّر في سنترال بارك بنيويورك. لكن وسط الإثارة، توترت الأمور لفترة وجيزة عندما بدأت مجموعة من المصورين بالتشاجر بصوت عالٍ، مما أدى إلى تعطيل المشهد.