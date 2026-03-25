آلان ريتشسون يكسر صمته بـ "حكمة نابليون" بعد شجار الشارع

في المسلسل التلفزيوني الناجح ريتشر، يلعب دور ضابط عسكري يطارد القتلة، ويهزم الأشرار ويترك وراءه دمارًا. في الحياة الواقعية، ومع ذلك، هناك المزيد في قصة بطلها، آلان ريتشسون، الذي اعتدى على جار.

انتشرت مقاطع فيديو لريتشسون وهو يدخل في شجار جسدي مع رجل في برينتوود، وهي منطقة راقية في مقاطعة ويليامسون جنوب ناشفيل، على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن شرطة برينتوود، التي استجابت لمكالمات 911 بشأن الحادث الذي وقع في 22 مارس، قررت عدم توجيه اتهامات، حسبما صرح قائدها ستيفن بيبين لصحيفة USA Today.

السبب: بعد مراجعة لقطات الحادث وتسجيل إفادات الشهود، توصلت الشرطة إلى استنتاج مفاده أن ريتشسون تصرف دفاعًا عن النفس.

"على الرغم من النظر في تهمة محتملة بالتعريض للخطر المتهور، رفض السيد ريتشسون متابعة التهم،" قال بيبين للمنشور في رسالة بريد إلكتروني. "القضية مغلقة الآن، ولن يتم اتخاذ أي إجراء آخر."

أشار ريتشسون بشكل غامض إلى الحادث على إنستغرام، من خلال نشر اقتباس لنابليون بونابرت.

"لا تقاطع عدوك أبدًا وهو يرتكب خطأ،" جاء فيها.