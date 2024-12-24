"آشا بوسلي" و"سونو نيجام" يحييان حفلاً غنائياً لا يُنسى في دبي

وقال نيجام: "إنه لشرف حقيقي أن أؤدي إلى جانب أسطورة مثل آشا جي، التي غيرت ثقافة الموسيقى في بلدنا. أنا لست متحمساً فقط لمشاركة المسرح معها - أنا سعيد للغاية بمشاهدة السحر الذي سنخلقه لجمهور الإمارات العربية المتحدة. سيكون هذا الأداء غير عادي بالنسبة لي. الفكرة وراء هذا الحفل هي خلق ذكريات جديدة مع الاحتفال بالذكريات القديمة. لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة رائعة، حيث كانت تغمرني بالحب في كل مرة أؤدي فيها هنا. أعدك أن هذه الأمسية ستكون تجربة لا تُنسى، وواحدة من أكثر الليالي التي لا تُنسى في حياتك ".