"آشا بوسلي" و"سونو نيجام" يحييان حفلاً غنائياً لا يُنسى في دبي
لقضاء ليلة مليئة بالموسيقى، قد ترغب في الحصول على تذاكر لحضور حفل آشا بوسلي وسونو نيجام في كوكاكولا أرينا دبي في 29 ديسمبر.
ويتم تنظيم العرض من قبل شركة الترفيه المباشر "بي إم إي للترفيه"، و "بي إن دبليو للتطوير العقاري"، و"برج ماي فير العقارية".
ومن المتوقع أن يغني المغنون الهنود أغانيهم المفضلة لدى الجماهير مثل Le Gayi, Radha Kaise Na Jale, Kajra Mohabbat Wala, Bole Chudiya, and No Entry.
كما ستؤدي زاناي بهوسل، حفيدة آشا، عرضاً غنائياً في هذا الحدث.
وأوضحت آشا: "إن مشاركة المسرح مع سونو ستكون تجربة رائعة وستخلق ذكريات جديدة في دبي، ربما للمرة الأولى والأخيرة. نأمل أن نترك إرثاً دائماً لجمهورنا في الإمارات العربية المتحدة. كوني من عائلة موسيقية عالمية المستوى، كان الغناء أمراً طبيعياً بالنسبة لي لأن الموسيقى كانت متأصلة بعمق في حياتنا. الآن، أنا في مرحلة أريد فيها للجيل القادم أن يحمل هذا الفن إلى الأمام ويستمر في ترفيه الجماهير. تجري الموسيقى في عروقي، والأداء على المسرح يمنحني هدفاً في الحياة. آمل أن نتمكن من جلب هذه السعادة لجمهور الإمارات العربية المتحدة من خلال أدائنا".
وقال نيجام: "إنه لشرف حقيقي أن أؤدي إلى جانب أسطورة مثل آشا جي، التي غيرت ثقافة الموسيقى في بلدنا. أنا لست متحمساً فقط لمشاركة المسرح معها - أنا سعيد للغاية بمشاهدة السحر الذي سنخلقه لجمهور الإمارات العربية المتحدة. سيكون هذا الأداء غير عادي بالنسبة لي. الفكرة وراء هذا الحفل هي خلق ذكريات جديدة مع الاحتفال بالذكريات القديمة. لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة رائعة، حيث كانت تغمرني بالحب في كل مرة أؤدي فيها هنا. أعدك أن هذه الأمسية ستكون تجربة لا تُنسى، وواحدة من أكثر الليالي التي لا تُنسى في حياتك ".