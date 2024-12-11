"آبل" تطلق نظام "أي أو أس 18.2" بميزات جديدة

أطلقت شركة آبل النسخة التجريبية النهائية لنظام التشغيل أي أو أس 18.2، مما يشير إلى اقتراب الإصدار العام. يستعد مالكو أجهزة آيفون المتوافقة للحصول على تحديث برمجي مليء بالميزات المتقدمة، رغم أن توفر بعض الميزات قد يعتمد على طراز الجهاز. واستناداً إلى أنماط الإصدارات السابقة لشركة آبل، يُتوقع إطلاق التحديث في الأسبوع الثاني من ديسمبر، مع شائعات تشير إلى أن 11 ديسمبر قد يكون تاريخ الإصدار المحتمل.