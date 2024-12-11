"آبل" تطلق نظام "أي أو أس 18.2" بميزات جديدة
أطلقت شركة آبل النسخة التجريبية النهائية لنظام التشغيل أي أو أس 18.2، مما يشير إلى اقتراب الإصدار العام. يستعد مالكو أجهزة آيفون المتوافقة للحصول على تحديث برمجي مليء بالميزات المتقدمة، رغم أن توفر بعض الميزات قد يعتمد على طراز الجهاز. واستناداً إلى أنماط الإصدارات السابقة لشركة آبل، يُتوقع إطلاق التحديث في الأسبوع الثاني من ديسمبر، مع شائعات تشير إلى أن 11 ديسمبر قد يكون تاريخ الإصدار المحتمل.
الميزات الرئيسية لنظام التشغيل أي أو أس 18.2
يركز نظام التشغيل أي أو أس 18.2 على دمج ذكاء آبل، مما يوفر أدوات مبتكرة تعد بإعادة تعريف كيفية تفاعل المستخدمين مع هواتف آيفون الخاصة بهم. فيما يلي الميزات البارزة:
1. تطبيق الصور
يُعد هذا التطبيق الجديد ساحة لعب إبداعية لصورك، فهو يستخدم مكتبة الصور الخاصة بك لإنشاء صور مرحة بأنماط مختلفة. تصفه شركة آبل بأنه مساحة لدمج المفاهيم والأوصاف والأشخاص في مخرجات خيالية، مما يفتح إمكانيات لا حصر لها للتعبير البصري.
2. جينموجي
لم يكن إنشاء الرموز التعبيرية المخصصة أسهل من قبل. فمن خلال جينموجي، يمكن للمستخدمين تصميم رموز تعبيرية فريدة مباشرة من لوحة المفاتيح. وعلى الرغم من أنها قد لا تكون مبتكرة مثل بعض الميزات الأخرى، إلا أنها إضافة ممتعة لعشاق التواصل باستخدام الرموز التعبيرية.
3. تشات جي بي تي يأتي إلى سيري .
من بين الميزات الأكثر رواجاً، يبرز دمج تشات جي بي تي ، حيث يستفيد سيري الآن من نموذج اللغة الخاص بـ أوبن أيه آي لتقديم استجابات أكثر ذكاءً ودقة في السياق. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى تشات جي بي تي عبر أدوات الكتابة، مما يجعله إضافة سلسة إلى سير العمل اليومي.
بالنسبة لأولئك الذين لديهم حساب تشات جي بي تي ، فإن تسجيل الدخول يتيح لهم الحصول على فوائد شخصية، على الرغم من أن آبل تؤكد أنه يمكن أيضاً تقديم الطلبات بشكل مجهول دون حساب.
4. الذكاء البصري
يعد (الذكاء البصري) Visual Intelligence، المتوفر حصرياً في الموديلات الأحدث، أداة قوية تجمع بين وظائف ( عدسة غوغل) Google Lens ونظام آبل البيئي. ويمكن للمستخدمين:
عرض التقييمات والتفاصيل عند توجيه الكاميرا إلى المطعم.
إضافة الأحداث إلى التقويمات الخاصة بك على الفور بعد استطلاع ملصقات الحفل.
كما يتضمن تحسينات في تصنيف البريد الإلكتروني، وتشغيل الفيديو، والمذكرات الصوتية، مما يجعل التنقل أكثر سلاسة وتعدد المهام أكثر كفاءة.
إصلاحات الأخطاء والتحسينات
كإصدار مرشح للإطلاق، يركز أي أو أس 18.2 بشكل كبير على إصلاح الأخطاء وتحسين الميزات الجديدة، بهدف تقديم تجربة مستخدم أكثر سلاسة. ومن المحتمل أن يكون المطورون الذين اختبروا النسخة التجريبية قد استخدموا إصداراً مشابهاً لما سيحصل عليه الجمهور في الإصدار الرسمي.
التوافق والقيود
في حين سيكون نظام التشغيل أي أو أس 18.2 متاحاً لجميع أجهزة آيفون بدءاً من آيفون أكس آر والإصدارات الأحدث، إلا أن بعض الميزات قد لا تكون متوافقة مع جميع الأجهزة.
ستتطلب أدوات ذكاء آبل ، بما في ذلك دعم تشات جي بي تي ، جهاز آيفون 15 برو أو أحدث.
تعتبر ميزة الذكاء البصري حصرية لطرازات آيفون 16 و آيفون 16برو ، مما يسلط الضوء على استراتيجية آبل في ربط الميزات المتقدمة بأحدث أجهزتها.
توقيت الإصدار
مع صدور النسخة التجريبية النهائية الآن، يُتوقع أن تطلق آبل نظام التشغيل أي أو أس 18.2 في أي يوم من هذا الأسبوع. يمثل التحديث خطوة جديدة في مساعي آبل لدمج الذكاء الاصطناعي في تجارب الهاتف المحمول اليومية. إذا كنت من مالكي أيفون، استعد لاستكشاف هذه الميزات قريباً.