"آبل" تطلق ميزات الذكاء الاصطناعي على "آيفون"
دخول شركة آبل إلى مجال الذكاء الاصطناعي تحت مسمى ذكاء آبل كان محط ترقب كبير منذ الإعلان الأولي عنه في وقت سابق من هذا العام. والآن، مع الإطلاق الرسمي لنظام (أي أو أس 18.1) iOS 18.1، بات بإمكان مستخدمي آيفون تجربة ميزات الذكاء الاصطناعي من آبل بشكل مباشر، وإن كان ذلك بباقة محدودة من الأدوات كبداية.
تتوفر ميزة ذكاء آبل فقط لهواتف آيفون 15 برو و آيفون 16 وإصدارات ماكس و بلاس، وهي لا تزال في مرحلة تجريبية وتتطلب حالياً من المستخدمين الاشتراك للوصول إليها. ورغم أن الميزات المتاحة قد تكون محدودة، إلا أنها تضيف وظائف جديدة مفيدة للجهاز، مما يمنحنا لمحة عن الكيفية التي تخطط لها آبل لدمج الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية. إليك نظرة على الميزات الثلاث الأكثر عملية التي قد ترغب في استخدامها على الفور على هواتف آيفون الخاصة بك.
ملخصات الإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب
بالنسبة لأولئك الذين يغمرهم التواصل الرقمي، توفر ميزة الملخصات من ذكاء آبل راحة كبيرة. توفر هذه الأداة ملخصاً سريعاً وموجزاً للمحتوى في إشعارات الرسائل والبريد الإلكتروني وحتى صفحات الويب في سفاري.
الإشعارات: عند استلام رسالة جديدة عبر الرسائل أو من تطبيق مدعوم، يعرض آيفون ملخصاً من جملة واحدة يوضح مضمون الرسالة. ورغم أن هذا الملخص قد يغفل أحياناً عن بعض التفاصيل الدقيقة، كالسخرية أو اللهجات المحلية، إلا أنه يوفر عادةً لمحة عامة مفيدة وسهلة القراءة.
رسائل البريد الإلكتروني: في تطبيق البريد الإلكتروني، يتيح زر التلخيص في الجزء العلوي من الرسالة عرض ملخص سريع لمحتواها، مما يساعدك على تقييم مدى إلحاح الرسالة أو أهميتها بسرعة، دون الحاجة إلى قراءة التفاصيل الكاملة.
صفحات الويب : إذا كنت تتصفح في تطبيق سفاري التي تدعم ميزة "ريدير"Reader، فيمكنك النقر فوق قائمة الصفحات، ثم إظهار القارئ، وتحديد الملخص. سينتج ذكاء آبل ملخصاً قصيراً للمقالة، حتى تتمكن من تقييم ما إذا كانت تستحق وقتك دون قراءة المقالة بالكامل.
مظهر جديد وتفاعل محسّن لـ سيري
يبدو سيري أفضل من أي وقت مضى. في (أي أو أس 18.1) iOS 18.1 للأجهزة التي تدعم ذكاء آبل، يتميز برسوم متحركة جديدة على كامل الشاشة مع ألوان على الحواف. يمنح هذا التغيير الجمالي سيري مظهراً عصرياً وديناميكياً ويلمح إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المحسنة خلف الكواليس.
كما شهدت تفاعلات سيري تحسينات ملحوظة بفضل ذكاء آبل، مما يسمح بتدفق أكثر طبيعية للمحادثات. أصبحت سيري الآن أكثر دقة في التعرف على الأوامر حتى عند التلعثم في الكلمات، وتستمع باهتمام بعد تقديم النتائج، مما يسهل طرح أسئلة متابعة. ورغم أن سيري لم تبدأ بعد في تخصيص الردود استناداً إلى بيانات المستخدم، إلا أنه من المتوقع دمج (تشات جي بي تي) ChatGPT في تحديث مستقبلي (ربما مع iOS 18.2)، مما يعكس تقدماً واعداً في قابلية استخدام سيري واستجابتها.
التنظيف: إزالة المشتتات من صورك
بفضل ميزة "كلين آب" Clean Up في تطبيق الصور، تتيح لك ميزة ذكاء آبل إمكانية إزالة الأشياء غير المرغوب فيها من الصور مباشرةً على جهاز آيفون. سواء كانت قطعة قمامة متناثرة أو بقعة على العدسة، تستخدم ميزة "كلين آب Clean Up الذكاء الاصطناعي لتحديد الأشياء المشتتة للانتباه ومحوها، وملء المناطق المحررة بخلفيات منطقية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ما عليك سوى فتح تطبيق "الصور"، والنقر على "تعديل" في الصورة، ثم تحديد "كلين آب". سيحلل التطبيق الصورة، ويقترح مناطق محتملة لإزالتها، ويسلط الضوء عليها لسهولة الاختيار. ورغم أنه قد لا يقدم نتائج خالية من العيوب دائماً، فإن "كلين آب" مثالي للتحرير السريع أثناء التنقل ويمكنه التعامل مع التعديلات البسيطة دون الحاجة إلى تطبيق تابع لجهة خارجية.
الخطوات الأولى لشركة آبل في مجال الذكاء الاصطناعي على نظام التشغيل iOS: ما هو التالي؟
ورغم أن ميزات ذكاء آبل الأولى عملية وسهلة الوصول، إلا أنها لا تمثل سوى جزء ضئيل من إمكانات الذكاء الاصطناعي لدى آبل. ومع توقع المزيد من التحديثات، بما في ذلك التكامل المحتمل مع تشات جي بي تي ChatGPT والتخصيص المعزز، تضع آبل نفسها كلاعب جاد في مجال الذكاء الاصطناعي. وإذا كانت هذه الأدوات المبكرة مؤشراً على أي شيء، فيمكن لمستخدمي (أي أو أس) iOS أن يتوقعوا أن يلعب ذكاء آبل دوراً هائلاً في تعزيز الإنتاجية والتخصيص والراحة الرقمية في المستقبل.