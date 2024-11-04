"آبل" تطلق ميزات الذكاء الاصطناعي على "آيفون"

دخول شركة آبل إلى مجال الذكاء الاصطناعي تحت مسمى ذكاء آبل كان محط ترقب كبير منذ الإعلان الأولي عنه في وقت سابق من هذا العام. والآن، مع الإطلاق الرسمي لنظام (أي أو أس 18.1) iOS 18.1، بات بإمكان مستخدمي آيفون تجربة ميزات الذكاء الاصطناعي من آبل بشكل مباشر، وإن كان ذلك بباقة محدودة من الأدوات كبداية.

تتوفر ميزة ذكاء آبل فقط لهواتف آيفون 15 برو و آيفون 16 وإصدارات ماكس و بلاس، وهي لا تزال في مرحلة تجريبية وتتطلب حالياً من المستخدمين الاشتراك للوصول إليها. ورغم أن الميزات المتاحة قد تكون محدودة، إلا أنها تضيف وظائف جديدة مفيدة للجهاز، مما يمنحنا لمحة عن الكيفية التي تخطط لها آبل لدمج الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية. إليك نظرة على الميزات الثلاث الأكثر عملية التي قد ترغب في استخدامها على الفور على هواتف آيفون الخاصة بك.