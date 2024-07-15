750 مليار درهم ارتفاع أصول مصرف الإمارات المركزي

وارتفعت قيمة الأوراق المالية الأجنبية في نهاية نيسان إلى 183.93 مليار درهم، بينما ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى في أبريل إلى 57.58 مليار درهم من المستوى السابق البالغ 56.48 مليار درهم في نهاية مارس.

وأفاد مصرف الإمارات المركزي بأن ميزانيته العمومية سجلت أيضًا قفزة بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى رقم قياسي بلغ 789.82 مليار درهم في أبريل 2024، لأول مرة في تاريخه.

وفي الأشهر الأربعة الأولى، ارتفع الميزان المالي بنسبة 9.6 في المائة، أو ما يعادل 68.9 مليار درهم من 720.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وعلى أساس شهري، زاد الميزان المالي للمصرف المركزي بنسبة 2.4 في المائة، أو ما يعادل 18.6 مليار درهم، من 771.23 مليار درهم في مارس.

وتضمنت تخصيصات أصول الميزانية العمومية 362.66 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أبريل، حوالي 214.3 مليار درهم في الاستثمارات، 174.16 مليار درهم في الودائع، 1.73 مليار درهم في القروض والسلف، و36.96 مليار درهم في الأصول الأخرى.

وفي جانب الالتزامات ورأس المال، تضمنت الميزانية العمومية 343.26 مليار درهم للحسابات الجارية والودائع، حوالي 259.92 مليار درهم للأوراق النقدية والشهادات الإسلامية للودائع، 146.79 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، 24.75 مليار درهم لرأس المال والاحتياطيات، و15.1 مليار درهم لالتزامات أخرى.

في نيسان، استمرت الاستثمارات الإجمالية للبنوك العاملة في البلاد في الارتفاع بشكل مطرد، حيث بلغت 666.2 مليار درهم في نهاية أبريل 2024، مسجلة نمواّ بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، و5.0 في المئة منذ بداية العام.

وتشير الأرقام إلى زيادة بنسبة 21 في المئة في الاستثمارات بنهاية أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وشملت الاستثمارات الأوراق المالية المدانة بقيمة 270.5 مليار درهم، والأسهم بقيمة 16.6 مليار درهم، والأوراق المالية المحتفظ بها حتى الاستحقاق بقيمة 328.5 مليار درهم، واستثمارات أخرى بقيمة 50.6 مليار درهم.

وتشير بيانات المصرف المركزي لدولة الإمارات إلى أن إجمالي أصول البنوك، بما في ذلك الاعتمادات المصرفية، ارتفع بنسبة 1.0 في المئة من 4.254 تريليون درهم في نهاية مارس إلى 4.296 تريليون درهم في نهاية نيسان.

نما الائتمان الإجمالي بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 2.063 تريليون درهم في نهاية أبريل مقارنة بـ 2.047 تريليون درهم في نهاية آذار 2024. وجاء نمو الائتمان الإجمالي نتيجة زيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7 في المئة والائتمان الأجنبي بنسبة 1.4 في المائة. وكان توسع الائتمان المحلي نتيجة زيادة الائتمان للقطاع الحكومي والقطاع الخاص بنسبة 4.7 في المائة و0.4 في المائة على التوالي، مما عوض الانخفاض بنسبة 0.5 في المئة و3.8 في المئة في الائتمان للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وفي أبريل، زادت الودائع النقدية لمصرف الإمارات المركزي بأكثر من 1.74 في المائة أو 13.1 مليار درهم لتصل إلى 764 مليار درهم من 750.9 مليار درهم في آذار. كما ارتفعت الودائع الحكومية إلى 508.8 مليار درهم، بينما استقرت الودائع شبه النقدية عند 1.256 تريليون درهم.

وبلغت العملة المصدرة 146.8 مليار درهم خلال شهر أبريل، حيث كانت حصة البنوك 18.4 مليار درهم، بينما بلغت العملة المتداولة خارج البنوك 128.4 مليار درهم.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.5 في المئة لتصل إلى 714.3 مليار درهم، تتضمن 146.8 مليار درهم في العملة المصدرة، و183.1 مليار درهم في حساب الاحتياطي، و124.5 مليار درهم في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، و259.9 مليار درهم في شهادات الإيداع والأوراق النقدية.