الإمارات: شريحة اتصال جديدة بمزايا مراقبة أبوية لحماية الأطفال

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لشؤون المستهلكين في شركة "إي آند": "من خلال هذه الخطوة، نهدف إلى تحسين تجارب الأطفال على الإنترنت ومع التكنولوجيا من خلال تقديم حل فعال للآباء لإدارة استخدامهم وحمايتهم من المخاطر عبر الإنترنت وضمان سلامتهم من خلال واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من الميزات المصممة لضمان سلامة الأطفال".