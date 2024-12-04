الإمارات: شريحة اتصال جديدة بمزايا مراقبة أبوية لحماية الأطفال
أطلقت شركة الاتصالات الإماراتية (اتصالات سابقاً) المعروفة بـ(إي آند) (&e) اليوم الأربعاء شريحة اتصال خاصة مصممة للأطفال، تسمح للآباء بمراقبة أنشطة أطفالهم على الإنترنت.
وتقدم شريحة الأطفال خطط شهرية مرنة وهي: خطة بـ49 درهماً وخطة بـ99 درهماً - وتتضمن:
المكالمات المحلية
الوصول إلى البيانات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع
بيانات مجانية للوصول إلى المحتوى التعليمي
ميزات تسمح للوالدين بتحديد الأرقام التي يمكن لأطفالهم الاتصال بها
ويمكن الحصول على الشريحة عبر قنوات "إي آند" وتفعيلها عبر التطبيق e&UAE.
ويتاح أيضاً لمستخدمي شريحة الاتصال من "إي آند" القياسية الحصول على خدمة الرقابة الأبوية الجديدة، والتي تسمح للآباء بإدارة استخدام أطفالهم للإنترنت في المنزل وخارجه. فيما يلي بعض ميزات الخدمة:
تصفية المحتوى لتقييد الوصول إلى المواقع والتطبيقات غير المناسبة
إدارة الوقت الذي يقضيه الأطفال على الشاشة لتحديد حدود الاستخدام اليومي للجهاز
مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع أنشطة الأطفال على المنصات الشعبية
الوصول إلى تقارير مفصلة عن الأنشطة عبر الإنترنت حتى يتمكن الآباء من مراجعة سجل التصفح واستخدام التطبيق
إجراءات الأمن السيبراني لحماية الأجهزة من البرامج الضارة، وضمان بيئة رقمية آمنة أكثر للمستخدمين الشباب
تتوفر خدمة الرقابة الأبوية مجاناً لشريحة الأطفال، بينما يمكن للمستخدمين الآخرين الاشتراك بها بشكل منفصل مقابل 30 درهماً إماراتياً شهرياً، وتتوفر فترة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد.
وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لشؤون المستهلكين في شركة "إي آند": "من خلال هذه الخطوة، نهدف إلى تحسين تجارب الأطفال على الإنترنت ومع التكنولوجيا من خلال تقديم حل فعال للآباء لإدارة استخدامهم وحمايتهم من المخاطر عبر الإنترنت وضمان سلامتهم من خلال واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من الميزات المصممة لضمان سلامة الأطفال".
تم الإعلان عن المنتجات الجديدة للشركة خلال قمة "وي بروتيكت" العالمية 2024 (WeProtect) لمكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، المنظمة من قبل وزارة الداخلية يومي 4 و5 ديسمبر في أبوظبي.