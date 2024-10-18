74.4 مليار دولار استثمارات "مايكروسوفت" في الإمارات
بحسب مسؤول كبير في شركة مايكروسوفت، سيتم ضخ 74.4 مليار دولار في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الشركة وشركائها، مما سيخلق أكثر من 152.500 فرصة عمل.
على هامش معرض جيتكس جلوبال، تحدثت رئيسة قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت الإمارات العربية المتحدة ريما سمعان مع صحيفة خليج تايمز، وقالت: "إن البنية الأساسية هي المفتاح، نحن نضاعف جهودنا في البنية الأساسية السحابية وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان بقاء دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة ابتكارات الذكاء الاصطناعي".
ومن أهم الإنجازات إطلاق مركز التطوير الهندسي في أبوظبي لـ مايكروسوفت، وهو الأول من نوعه في المنطقة. ويركز هذا المركز على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وهو يمثل دليل على التزام الشركة بتطوير تقنيات متطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز دور الدولة كرائدة في مجال التحول العالمي للذكاء الاصطناعي.
مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الصناعات على مستوى العالم، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة رائدة في تسخير إمكاناتها التحويلية.
في مقابلة مع مايكروسوفت الإمارات العربية المتحدة، تسلط الشركة الضوء على الحدود التالية للذكاء الاصطناعي - "الموسم الثاني" للذكاء الاصطناعي - حيث تتطور القدرات التوليدية من تعزيز الإنتاجية إلى إحداث ثورة في العمليات التجارية والخدمات الحكومية ورفاهية المواطنين. ومع وجود مايكروسوفت على رأس هذا التحول، تعتزم الإمارات العربية المتحدة على تثبيت مكانتها كقوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقالت سمعان: "لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مصطلح شائع، بل أصبح قوة دافعة تعمل على تحويل كل صناعة وكل مؤسسة، بل وحتى كل دولة. وفي حين ركز الموسم الأول على نشر برامج الدردشة الآلية والمساعدين للمساعدة في أداء المهام، سيعمل الموسم الثاني على إدخال الذكاء الاصطناعي في صميم العمليات التجارية على نطاق واسع، مما يجعل الأنظمة بأكملها أكثر ذكاءً وكفاءة".
ويشير هذا التحول إلى فجر عصر جديد للشركات والحكومات، حيث لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على المساعدة فحسب، بل إنه يعيد تعريف الأمور. ويمكن للمؤسسات الآن الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتوليد المدخرات والنمو. ومن المقرر أن يصبح الذكاء الاصطناعي محركاً أساسياً للتميز الاقتصادي والتشغيلي في مختلف القطاعات.
في طليعة مبادرات مايكروسوفت في الإمارات العربية المتحدة، تأتي "سوا"، وهو حل رائد للذكاء الاصطناعي مصمم لتعزيز رفاهية المواطنين وسعادتهم. تم الكشف عن "سوا" - والتي تعني "معاً" باللغة العربية - في معرض تقني كبير، ويعمل هذا الحل كرفيق رقمي لسكان الإمارات العربية المتحدة، ويركز على الصحة والرفاهية وخدمة المجتمع.
وأوضحت ريما أن "سوا" ليست مجرد أداة معاملات، بل هي مساعد شخصي لكل مواطن، يعالج كل شيء من احتياجات الرعاية الصحية إلى المشاركة المجتمعية. "تخيل أنك تمشي في حديقة وتلاحظ مقعداً مكسوراً. باستخدام سوا، يمكن لصورة بسيطة أن تؤدي إلى عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تفتح تذكرة إصلاح لدى السلطات المعنية، وكل ذلك مع المساهمة في مؤشر السعادة العام للمجتمع".
ويهدف دمج الذكاء الاصطناعي مع الخدمة العامة إلى إنشاء مدن أكثر ذكاءً واتصالاً وتعطي الأولوية لرفاهية المواطنين، بما يتماشى مع طموح دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع لتصبح واحدة من أسعد الدول على مستوى العالم.
وتتمثل رؤية مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة في مبادرتها الرائدة لتدريب مهارات الذكاء الاصطناعي، والتي أطلقتها بالتعاون مع حكومات دبي وأبوظبي والشارقة. ويهدف البرنامج إلى تدريب 100 ألف موظف في القطاعات الحكومية والشركات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في المستقبل الذي يقوده الذكاء الاصطناعي.
"سواء كنت مطوراً أو مديراً أو موظفاً عاماً، فإن هذه المبادرة تضمن لك الحصول على الخبرة اللازمة للترحيب بالتحول في مجال الذكاء الاصطناعي. تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وإن تدريب القوى العاملة لديها هو جوهر هذه المهمة."
ومن أبرز ما يميز هذه المبادرة هو "مستكشف مهارات الذكاء الاصطناعي"، وهي منصة تعليمية شاملة تعمل على تنظيم مسارات التعلم الشخصية بمحتوى متنوع من مصادر مختلفة وأكثر من 200 مورد، بما في ذلك "مايكروسوفت ليرن" و "لينكدإن ليرننج" و "جيت هب". ومن خلال تمكين العمال من تخصيص تدريبهم لأدوار وطموحات محددة، تعمل مايكروسوفت والإمارات العربية المتحدة على بناء قوة عاملة مدعمة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة لقيادة المستقبل.
مع ريادة مايكروسوفت والإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، لم يعد الذكاء الاصطناعي وعداً بعيداً - بل أصبح حقيقة وشيكة من شأنها إعادة تعريف كيفية عمل الدول والمؤسسات. ومع تسارع الإمارات العربية المتحدة في رحلتها نحو رؤيتها 2030 التي يقودها الذكاء الاصطناعي، أصبح اندماج التكنولوجيا والتقدم المجتمعي لديها نموذجاً يحتذي به العالم.
وأضافت ريما: "نعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب الحياة - من تعزيز الإنتاجية إلى تحويل الخدمات العامة وحتى المساهمة في سعادة ورفاهية المواطنين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمهد الطريق لمستقبل مدفوع بالذكاء الاصطناعي ونحن فخورون بأن نشارك في هذه الرحلة".
مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، فإن الشراكة بين مايكروسوفت والإمارات العربية المتحدة على استعداد لبدء عصر من الابتكار غير المسبوق، ووضع معايير جديدة لكيفية تسخير التكنولوجيا لتشكيل مستقبل الدول. وبفضل الأهداف الطموحة والبنية الأساسية المتطورة والالتزام برفاهية المواطنين، تتحول الإمارات العربية المتحدة بسرعة إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي - مما يقود العالم إلى الفصل التالي من التطور التكنولوجي.