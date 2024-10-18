74.4 مليار دولار استثمارات "مايكروسوفت" في الإمارات

وقالت سمعان: "لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مصطلح شائع، بل أصبح قوة دافعة تعمل على تحويل كل صناعة وكل مؤسسة، بل وحتى كل دولة. وفي حين ركز الموسم الأول على نشر برامج الدردشة الآلية والمساعدين للمساعدة في أداء المهام، سيعمل الموسم الثاني على إدخال الذكاء الاصطناعي في صميم العمليات التجارية على نطاق واسع، مما يجعل الأنظمة بأكملها أكثر ذكاءً وكفاءة".