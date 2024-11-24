6.53 مليون دولار تكلفة خرق بيانات في الشرق الأوسط
بحسب دراسة حديثة، فإن متوسط التكلفة لكل حادث خرق للبيانات في الشرق الأوسط يبلغ 6.53 مليون دولار.
وقال أحد الخبراء إنه مع النمو الاقتصادي السريع والتحول الرقمي السريع الذي يخلق زيادة في البيانات، فإن المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة لديها حاجة ملحة إلى حلول قوية للأمن السيبراني.
قال "بيبول سينها"، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة روبريك: "إن حتمية الهجمات الإلكترونية، التي يمكن أن تضرب أي منظمة، بغض النظر عن الصناعة أو المنطقة، تؤكد على مدى إلحاح هذه الحاجة. البيانات، شريان الحياة لأي عمل تجاري، معرضة للخطر، والمسألة ليست ما إذا كانت هذه الحوادث ستحدث أم لا، بل متى ستحدث".
وقال سينها إن مهمة إدارة وتأمين مجموعة متنوعة من البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الملكية الفكرية إلى معلومات العملاء وبيانات التعريف الشخصية والسجلات المالية، لها أهمية قصوى. ويزداد الأمر تعقيدًا بسبب التقنيات الرقمية المترابطة التي يمكنها الوصول إلى هذه البيانات. وأضاف سينها: "يجب على المنظمات حماية تطبيقاتها وبنيتها الأساسية بمرونة سيبرانية كاملة، مما يعني أنها بحاجة إلى حل يركز على ما قبل وأثناء وبعد الهجوم السيبراني. تمنح روبريك المنظمات بنية فريدة تمكننا من مسح بيانات عملائنا باستمرار بحثًا عن التهديدات أثناء عمل نسخة احتياطية للبيانات. وفي حالة وقوع هجوم سيبراني، يمكن لروبريك استرداد نسخ غير مخترقة من بياناتهم بسرعة". وأضاف أنه يجب على الدولة أيضًا تشكيل تعاون بين الحكومات والصناعات والجمهور. وأضاف أن هذا الجهد الجماعي سيخلق قوة قوية تعزز الوعي بالتهديدات السيبرانية، وتعزز السلوك الآمن عبر الإنترنت، وتزود المنظمات بالتكنولوجيا اللازمة لمكافحة التهديدات الرقمية الناشئة.
يمكن أن تساعد الذكاء الاصطناعي في التخفيف من مخاطر البيانات من خلال دعم المراقبة المستمرة للتهديدات والبيانات الحساسة واكتشاف الشذوذ. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه يمكن أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل المهاجمين السيبرانيين لخفض حواجز الدخول، مما يسهل عليهم اختراق تدابير الأمن الحالية. وهذا يؤكد على الحاجة إلى تدابير قوية للأمن السيبراني. يجب أن تكون المنظمات مستعدة لما لا مفر منه - عندما، وليس إذا، حدث هجوم سيبراني، "قال سينها.
تجمع"روبريك" Rubrik بين حلول النسخ الاحتياطي وتحليلات التهديدات المتقدمة واستراتيجيات الاسترداد المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحماية البيانات الحساسة عبر بيئات مختلفة، بما في ذلك السحابة، والمحلية، وSaaS.
إن التكلفة الأكثر إثارة للقلق فيما يتعلق بالأمن السيبراني هي عندما يحدث خرق.
قد تشمل التكاليف ما يلي:
●التحليل الجنائي لمصدر الهجوم وتأثيره على الأنظمة والبيانات
●إصلاح الأنظمة المتضررة
●استعادة البيانات التي تم حذفها أو تعديلها في الاختراق
●تحديد مدى الانتهاك ونطاق الأطراف المتضررة، مثل العملاء والشركاء
●إخطار الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيئات الحكومية
●دفع الغرامات، على سبيل المثال، عن انتهاكات قانون حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي
●تحديد المسؤولية القانونية إن وجدت
●التعامل مع استفسارات العملاء ووسائل الإعلام والمستثمرين
"إن التكاليف المذكورة أعلاه لا تأخذ في الاعتبار الضرر الذي قد يلحق بسمعة المؤسسة، والذي قد يكون شديدًا. على سبيل المثال، ستفقد مؤسسة الخدمات المالية ثقة أصحاب المصلحة والمساهمين. وفي حالة الرعاية الصحية، قد تكون العواقب أكثر شدة. فقد تغلق المستشفيات، وقد لا تكون السجلات الطبية الإلكترونية متاحة. ويؤثر خرق الرعاية الصحية على الأفراد الذين يحتاجون إلى رعاية حرجة؛ إنه موقف حياة أو موت يتطلب اهتمامًا فوريًا"، كما قال سينها.
ومع زيادة المؤسسات لبياناتها، ونقل تلك البيانات إلى السحابة، واعتماد تقنيات جديدة مثل مراكز البيانات الضخمة (مراكز البيانات الضخمة التي توفر خدمات الحوسبة السحابية والشبكات وتخزين البيانات للمؤسسات والأفراد)، تستشعر روبريك فرصة ذهبية للعب دور حاسم في تأمين مستقبل البلاد الرقمي. وقال سينها: "إن عملنا مع القطاعات المالية والتجزئة والرعاية الصحية والحكومية في الإمارات العربية المتحدة ليس مجرد خدمة، بل هو عنصر حاسم في استمرارية عملياتهم التجارية. نعتقد أن ما نقوم به مهم، خاصة عندما تكون عملياتهم معرضة للخطر بسبب حدث إلكتروني أو فشل تشغيلي".