6.53 مليون دولار تكلفة خرق بيانات في الشرق الأوسط

وقال سينها إن مهمة إدارة وتأمين مجموعة متنوعة من البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الملكية الفكرية إلى معلومات العملاء وبيانات التعريف الشخصية والسجلات المالية، لها أهمية قصوى. ويزداد الأمر تعقيدًا بسبب التقنيات الرقمية المترابطة التي يمكنها الوصول إلى هذه البيانات. وأضاف سينها: "يجب على المنظمات حماية تطبيقاتها وبنيتها الأساسية بمرونة سيبرانية كاملة، مما يعني أنها بحاجة إلى حل يركز على ما قبل وأثناء وبعد الهجوم السيبراني. تمنح روبريك المنظمات بنية فريدة تمكننا من مسح بيانات عملائنا باستمرار بحثًا عن التهديدات أثناء عمل نسخة احتياطية للبيانات. وفي حالة وقوع هجوم سيبراني، يمكن لروبريك استرداد نسخ غير مخترقة من بياناتهم بسرعة". وأضاف أنه يجب على الدولة أيضًا تشكيل تعاون بين الحكومات والصناعات والجمهور. وأضاف أن هذا الجهد الجماعي سيخلق قوة قوية تعزز الوعي بالتهديدات السيبرانية، وتعزز السلوك الآمن عبر الإنترنت، وتزود المنظمات بالتكنولوجيا اللازمة لمكافحة التهديدات الرقمية الناشئة.