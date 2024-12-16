65% نمو إيرادات "زوهو" المالية في الإمارات

قال "براشانت جانتي"، رئيس إدارة المنتجات، المالية والعمليات، وحدة الأعمال في زوهو: "نهدف من خلال أحدث التحديثات التي نقدمها إلى تبسيط العمليات المالية والتشغيلية الهامة بما في ذلك الامتثال للشركات وشركات المحاسبة، ومساعدتها على العمل بكفاءة أكبر وبجهد أقل. تلتزم زوهو بتقديم قدرات متقدمة ومبتكرة من شأنها تمكين الشركات من البقاء في الصدارة في سوق متطور باستمرار ومشهد تنظيمي".