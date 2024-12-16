65% نمو إيرادات "زوهو" المالية في الإمارات
أعلنت شركة "زوهو"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم الاثنين أن حزمة التمويل والعمليات التابعة لها حققت نمواً بنسبة 65% في الإيرادات المتكررة العام الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلنت الشركة أيضًا عن إضافة قدرات المنتج الرئيسية في حل المحاسبة المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة Zoho Books وحل إدارة المخزون Zoho Inventory وتطبيق إدارة الممارسات للمحاسبين Zoho Practice. تهدف القدرات التي تم إطلاقها حديثًا إلى مساعدة الشركات والمحاسبين على تحسين الكفاءة التشغيلية وتبسيط المهام المالية الروتينية وضمان الامتثال التنظيمي وتبسيط العمليات الداخلية.
قال "بريم أناند فيلوماني"، المدير المساعد للنمو الاستراتيجي في Zoho MEA: "يعد النمو الملحوظ في إيرادات حزمة التمويل والعمليات من Zoho في الإمارات العربية المتحدة دليلاً على الحاجة المتزايدة إلى أدوات مالية وتشغيلية ذكية ومتكاملة وقوية وسهلة الاستخدام. تعد أحدث تحديثاتنا لـ Zoho Books وZoho Inventory وZoho Practice استجابة مباشرة للاحتياجات المتطورة للشركات والمحاسبين في المنطقة".
قال "براشانت جانتي"، رئيس إدارة المنتجات، المالية والعمليات، وحدة الأعمال في زوهو: "نهدف من خلال أحدث التحديثات التي نقدمها إلى تبسيط العمليات المالية والتشغيلية الهامة بما في ذلك الامتثال للشركات وشركات المحاسبة، ومساعدتها على العمل بكفاءة أكبر وبجهد أقل. تلتزم زوهو بتقديم قدرات متقدمة ومبتكرة من شأنها تمكين الشركات من البقاء في الصدارة في سوق متطور باستمرار ومشهد تنظيمي".
تعتمد العديد من الشركات على العمليات اليدوية لأداء المهام المالية الحرجة، مما يؤدي إلى التأخير والأخطاء وانعدام الكفاءة مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وإعاقة النمو. تهدف التحديثات التي تم إجراؤها على منصة Zoho المالية والعمليات إلى تبسيط هذه العمليات لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة للشركات والمحاسبين.
Zoho Books هو حل محاسبي معتمد من هيئة الضرائب الفيدرالية، ومتوافق مع ضريبة القيمة المضافة، وجاهز للضرائب على الشركات، ومتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وهو يتضمن الآن ميزات متقدمة مثل التعرف على الإيرادات. تتيح الفوترة القائمة على التقدم للشركات إرسال فواتير دورية للعملاء بناءً على اكتمال مراحل المشروع، مما يحسن التدفق النقدي.
مع اقتراب مواعيد تقديم إقرارات ضريبة الشركات، يمكن للشركات استخدام Zoho Books لإنشاء تقرير إقرارات ضريبة الشركات لتبسيط عملية التقديم الخاصة بها.
لقد قدمت Zoho Inventory إمكانيات متقدمة لإدارة المستودعات مثل تتبع الموقع ووضع العلامات عليه، وحساب المخزون، وتنبيهات نفاد المخزون، والوصول القائم على الدور إلى عمليات المستودعات.
أطلقت Zoho Practice، وهي تطبيق لإدارة الممارسات للشركات المحاسبية، Workpapers لتبسيط سير عمل التدقيق والامتثال. فهي تسمح للشركات بجلب البيانات المالية للعملاء الذين يستخدمون Zoho Books، مما يتيح المقارنة السهلة والتعديلات وإدارة المستندات والتعاون للمراجعات والموافقات.