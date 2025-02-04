50 محاولة انتحار أحبطتها الإمارات بـ"خريطة الجريمة"

وقال "يتعين علينا التعاون داخليا أو دوليا، مع العديد من الكيانات، للتنبؤ بالجرائم حتى نتمكن من الاستعداد وفهم الأفعال الإجرامية الجديدة عندما تحدث". وأضاف "يتعين علينا أن نبقي المدعين العامين على استعداد، وأن يفكروا بشكل استباقي، من أجل التحقيق في مثل هذه الجرائم. كيف يمكنك التحقيق في شيء لا تعرفه أو لست مستعدا له؟"